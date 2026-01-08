Titular

ShikaaTraders Gold Grid Pro es una utilidad de gestión de operaciones de alto rendimiento diseñada específicamente para XAUUSD (Oro) y pares de alta volatilidad. Permite a los operadores ejecutar complejas estrategias de estratificación de cuadrícula con un solo clic, asegurando que nunca se pierda una entrada durante los movimientos rápidos del mercado.

¿Por qué elegir Gold Grid Pro?

El trading manual en Oro requiere velocidad. Calcular manualmente las distancias y abrir múltiples posiciones lleva demasiado tiempo. Esta utilidad automatiza el proceso de "Scaling-In", permitiéndole centrarse en la señal mientras el EA se encarga de la ejecución de precisión.

Características principales

Ejecución en un clic: Abra instantáneamente una posición de Mercado más dos capas de Límite/Stop.

Capas Dinámicas: Espacia automáticamente las operaciones en intervalos de 100 pips (ajustables).

Toma de beneficios inteligente: Asigna objetivos TP únicos (por ejemplo, 300 y 600 pips) a capas separadas.

Lógica de limpieza automática: Elimina automáticamente las órdenes pendientes no activadas una vez alcanzado el objetivo principal.

Botón de emergencia: Función "Cerrar todo" para salir de todas las posiciones y eliminar todas las órdenes pendientes al instante.

Parámetros de entrada

Para obtener los mejores resultados, configure estos parámetros en la pestaña Entradas: