Pro Risk Manager MT5

🛡️ ProRiskManager: Gestión Profesional de Operaciones para MT5

Deje de adivinar el tamaño de los lotes. Empiece a operar como un profesional.

ProRiskManager es una herramienta visual de gestión de operaciones que calcula el tamaño perfecto de las posiciones y gestiona sus operaciones automáticamente. Establezca su porcentaje de riesgo una vez, concéntrese en su estrategia y deje que el EA se encargue de las matemáticas.

📖 ¿Eres nuevo en ProRiskManager?

👉 Lea la Guía del usuario completa (5 min read)

Características principales

💰 Dimensionamiento inteligente de posiciones

Cálculo automático de lotes: Establezca su % de riesgo (por ejemplo, 1%) y el EA calcula el tamaño exacto del lote en función de su distancia de Stop Loss

Establezca su % de riesgo (por ejemplo, 1%) y el EA calcula el tamaño exacto del lote en función de su distancia de Stop Loss Línea de SL visual: Haga clic en los botones +/- o arrastre la línea directamente en el gráfico para establecer su Stop Loss

Haga clic en los botones +/- o arrastre la línea directamente en el gráfico para establecer su Stop Loss Conformidad con el broker: Respeta los tamaños de lote mín/máx y los valores de paso automáticamente

Ejecución en un clic

Órdenes de mercado: Compra/venta instantánea con tamaño perfecto

Compra/venta instantánea con tamaño perfecto Órdenes pendientes: Establece líneas visuales de entrada para órdenes Límite/Stop

Establece líneas visuales de entrada para órdenes Límite/Stop Panel de control limpio: Todos los controles en un panel minimizable

🛡️ Gestión automatizada de operaciones

Auto-Breakeven: Mueve el Stop Loss a la entrada después de un X% de beneficio (protege el capital)

Mueve el Stop Loss a la entrada después de un X% de beneficio (protege el capital) Seguimiento inteligente: Bloquea los beneficios de forma escalonada sin que el ruido los detenga

Bloquea los beneficios de forma escalonada sin que el ruido los detenga Seguimiento en grupo: Gestiona múltiples posiciones en el mismo símbolo como una sola cesta

Gestiona múltiples posiciones en el mismo símbolo como una sola cesta Limpieza automática: Elimina las órdenes pendientes caducadas por tiempo o duración

Perfecto para

Operadores de Prop Firm: Se requiere una gestión estricta del riesgo para superar los retos

Se requiere una gestión estricta del riesgo para superar los retos Swing Traders: Establecer y olvidar la gestión del comercio

Establecer y olvidar la gestión del comercio Scalpers: Ejecución rápida con cálculo instantáneo del lote

Ejecución rápida con cálculo instantáneo del lote Principiantes: Aprende el dimensionamiento adecuado de las posiciones desde el día 1

Inicio rápido

1. Arrastre el EA a cualquier gráfico

2. 2. Establezca su % de riesgo en las entradas (por ejemplo, 1%)

3. Utilice los botones +/- para establecer el Stop Loss visualmente

4. Haga clic en COMPRAR o VENDER - la posición se abre con el tamaño de lote perfecto. Haga clic en COMPRAR o VENDER - la posición se abre con el tamaño de lote perfecto

5. EA gestiona Breakeven y Trailing automáticamente

📋 Notas Importantes

✅ Funciona con CUALQUIER broker (Forex, Cripto, Índices, Metales)

✅ Funciona en CUALQUIER marco temporal

✅ NO abre operaciones automáticamente (herramienta de trading manual)

✅ NO proporciona señales (usted controla la estrategia)

💡 ¿Quieres más?

La versión PRO incluye Límites de Pérdidas Diarias, Modo Sigiloso (SL/TP ocultos) y Panel de Análisis Web.

Más información: proriskmanager.com

Versión 1.10 (Gratis) | Actualizado Diciembre 2025

Copyright © 2025 CYBX DOO. Todos los derechos reservados.