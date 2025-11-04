Pro Risk Manager MT5
- Utilidades
- Goran Matev
- Versión: 1.11
- Actualizado: 12 diciembre 2025
🛡️ ProRiskManager: Gestión Profesional de Operaciones para MT5
Deje de adivinar el tamaño de los lotes. Empiece a operar como un profesional.
ProRiskManager es una herramienta visual de gestión de operaciones que calcula el tamaño perfecto de las posiciones y gestiona sus operaciones automáticamente. Establezca su porcentaje de riesgo una vez, concéntrese en su estrategia y deje que el EA se encargue de las matemáticas.
📖 ¿Eres nuevo en ProRiskManager?
👉 Lea la Guía del usuario completa (5 min read)
Características principales
💰 Dimensionamiento inteligente de posiciones
- Cálculo automático de lotes: Establezca su % de riesgo (por ejemplo, 1%) y el EA calcula el tamaño exacto del lote en función de su distancia de Stop Loss
- Línea de SL visual: Haga clic en los botones +/- o arrastre la línea directamente en el gráfico para establecer su Stop Loss
- Conformidad con el broker: Respeta los tamaños de lote mín/máx y los valores de paso automáticamente
Ejecución en un clic
- Órdenes de mercado: Compra/venta instantánea con tamaño perfecto
- Órdenes pendientes: Establece líneas visuales de entrada para órdenes Límite/Stop
- Panel de control limpio: Todos los controles en un panel minimizable
🛡️ Gestión automatizada de operaciones
- Auto-Breakeven: Mueve el Stop Loss a la entrada después de un X% de beneficio (protege el capital)
- Seguimiento inteligente: Bloquea los beneficios de forma escalonada sin que el ruido los detenga
- Seguimiento en grupo: Gestiona múltiples posiciones en el mismo símbolo como una sola cesta
- Limpieza automática: Elimina las órdenes pendientes caducadas por tiempo o duración
Perfecto para
- Operadores de Prop Firm: Se requiere una gestión estricta del riesgo para superar los retos
- Swing Traders: Establecer y olvidar la gestión del comercio
- Scalpers: Ejecución rápida con cálculo instantáneo del lote
- Principiantes: Aprende el dimensionamiento adecuado de las posiciones desde el día 1
Inicio rápido
1. Arrastre el EA a cualquier gráfico
2. 2. Establezca su % de riesgo en las entradas (por ejemplo, 1%)
3. Utilice los botones +/- para establecer el Stop Loss visualmente
4. Haga clic en COMPRAR o VENDER - la posición se abre con el tamaño de lote perfecto. Haga clic en COMPRAR o VENDER - la posición se abre con el tamaño de lote perfecto
5. EA gestiona Breakeven y Trailing automáticamente
📋 Notas Importantes
✅ Funciona con CUALQUIER broker (Forex, Cripto, Índices, Metales)
✅ Funciona en CUALQUIER marco temporal
✅ NO abre operaciones automáticamente (herramienta de trading manual)
✅ NO proporciona señales (usted controla la estrategia)
💡 ¿Quieres más?
La versión PRO incluye Límites de Pérdidas Diarias, Modo Sigiloso (SL/TP ocultos) y Panel de Análisis Web.
Más información: proriskmanager.com
Versión 1.10 (Gratis) | Actualizado Diciembre 2025
