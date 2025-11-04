Pro Risk Manager MT5

🛡️ ProRiskManager: Gestión Profesional de Operaciones para MT5

Deje de adivinar el tamaño de los lotes. Empiece a operar como un profesional.

ProRiskManager es una herramienta visual de gestión de operaciones que calcula el tamaño perfecto de las posiciones y gestiona sus operaciones automáticamente. Establezca su porcentaje de riesgo una vez, concéntrese en su estrategia y deje que el EA se encargue de las matemáticas.

📖 ¿Eres nuevo en ProRiskManager?
👉 Lea la Guía del usuario completa (5 min read)

Características principales

💰 Dimensionamiento inteligente de posiciones

  • Cálculo automático de lotes: Establezca su % de riesgo (por ejemplo, 1%) y el EA calcula el tamaño exacto del lote en función de su distancia de Stop Loss
  • Línea de SL visual: Haga clic en los botones +/- o arrastre la línea directamente en el gráfico para establecer su Stop Loss
  • Conformidad con el broker: Respeta los tamaños de lote mín/máx y los valores de paso automáticamente

Ejecución en un clic

  • Órdenes de mercado: Compra/venta instantánea con tamaño perfecto
  • Órdenes pendientes: Establece líneas visuales de entrada para órdenes Límite/Stop
  • Panel de control limpio: Todos los controles en un panel minimizable

🛡️ Gestión automatizada de operaciones

  • Auto-Breakeven: Mueve el Stop Loss a la entrada después de un X% de beneficio (protege el capital)
  • Seguimiento inteligente: Bloquea los beneficios de forma escalonada sin que el ruido los detenga
  • Seguimiento en grupo: Gestiona múltiples posiciones en el mismo símbolo como una sola cesta
  • Limpieza automática: Elimina las órdenes pendientes caducadas por tiempo o duración

Perfecto para

  • Operadores de Prop Firm: Se requiere una gestión estricta del riesgo para superar los retos
  • Swing Traders: Establecer y olvidar la gestión del comercio
  • Scalpers: Ejecución rápida con cálculo instantáneo del lote
  • Principiantes: Aprende el dimensionamiento adecuado de las posiciones desde el día 1

Inicio rápido

1. Arrastre el EA a cualquier gráfico
2. 2. Establezca su % de riesgo en las entradas (por ejemplo, 1%)
3. Utilice los botones +/- para establecer el Stop Loss visualmente
4. Haga clic en COMPRAR o VENDER - la posición se abre con el tamaño de lote perfecto. Haga clic en COMPRAR o VENDER - la posición se abre con el tamaño de lote perfecto
5. EA gestiona Breakeven y Trailing automáticamente

📋 Notas Importantes

✅ Funciona con CUALQUIER broker (Forex, Cripto, Índices, Metales)
✅ Funciona en CUALQUIER marco temporal
✅ NO abre operaciones automáticamente (herramienta de trading manual)
✅ NO proporciona señales (usted controla la estrategia)

💡 ¿Quieres más?
La versión PRO incluye Límites de Pérdidas Diarias, Modo Sigiloso (SL/TP ocultos) y Panel de Análisis Web.
Más información: proriskmanager.com

⭐⭐⭐⭐⭐
Si este EA le ayuda en sus operaciones, ¡por favor deje una reseña!
Sus comentarios nos ayudan a mejorar la herramienta para todos.

Versión 1.10 (Gratis) | Actualizado Diciembre 2025
Copyright © 2025 CYBX DOO. Todos los derechos reservados.

245237776
236
245237776 2025.11.19 20:14 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Goran Matev
216
Respuesta del desarrollador Goran Matev 2025.11.23 21:45
Thank you very much for your interest in the Pro-Risk Manager! I'm happy to let you know that a detailed video guide on how to set up and use the Pro-Risk Manager should be online within the next 4 to 5 days. You will be notified immediately once the video has been uploaded to YouTube. Thank you for your patience! Link to USER GUIDE:
https://docs.google.com/document/d/11uMg_nDnkr6Eb_aTzT18lrYuetR8QlIIRpHeLvfZ3eo/edit?usp=sharing
Respuesta al comentario