Trading View ToMT5
- Utilidades
- Mirel Daniel Gheonu
- Versión: 4.31
- Actualizado: 7 diciembre 2025
Lo último en automatización de puentes de TradingView a MT5
Acabe con el trading manual y los problemas de latencia. TradingView to MT5 Copier PRO es el puente más rápido y fiable para ejecutar sus alertas TradingView directamente en MetaTrader 5. Tanto si utiliza indicadores personalizados, scripts de Probador de Estrategias, o dibujos manuales, este EA ejecuta sus operaciones al instante utilizando la tecnología WebSocket de alta velocidad.
A diferencia de los simples copiadores, esta versión PRO incluye Arena Statistics - un panel de control profesional integrado para analizar el rendimiento de sus operaciones, drawdown y ratio de Sharpe directamente en el gráfico.
Características principales
Ejecución ultrarrápida: Utiliza conectividad WebSocket (más rápida que la WebRequest estándar) para minimizar el deslizamiento.
Soporte universal de brokers: Funciona con cualquier Broker y Prop Firm (FTMO, MyForexFunds, etc.). No es necesario utilizar el mismo broker en ambas plataformas.
Mapeador Inteligente de Activos: Auto-detecta y mapea símbolos (por ejemplo, convierte XAUUSD a GOLD.pro , US30 a DJ30 ). Incluye la posibilidad de anulaciones manuales.
Gestión profesional del riesgo:
Lote fijo: Opere un volumen específico cada vez.
Porcentaje de riesgo por operación: Calcula automáticamente el tamaño del lote basándose en el Stop Loss para arriesgar exactamente el X% de su saldo.
Riesgode efectivo fijo: Defina exactamente cuánto dinero ($) arriesgar por operación.
Inteligencia Cross-Broker: Un sofisticado algoritmo de alineación de precios asegura una entrada/salida precisa incluso cuando los precios de TradingView y MT5 difieren ligeramente.
EXCLUSIVO: Panel de Estadísticas Arena Incluido de forma gratuita dentro del EA, este potente panel de análisis le ayuda a operar mejor:
Métricas en tiempo real: Monitoriza la Tasa de Ganancias, el Factor de Beneficio y el Ratio de Sharpe.
Monitor de Drawdown: Visualice su Drawdown actual y máximo para superar los retos de Prop Firm.
Vista de calendario: Vea sus ganancias diarias/mensuales en un formato de calendario limpio.
Mapa de calor horario: Identifique sus horas de negociación más rentables.
Diario de Operaciones: Vea las posiciones abiertas/cerradas directamente en el panel de control.
Cómo funciona (3 sencillos pasos)
Instalar: Adjunte el EA a cualquier gráfico MT5.
Conectar: Utilice nuestra extensión de Chrome dedicada para vincular sus alertas TradingView.
Automatizar: Establezca sus alertas en TradingView, y el EA se encarga del resto (Entry, TP, SL, Trailing, Close All).
Especificaciones Técnicas
Múltiples Instancias: El sistema de detección inteligente evita dobles operaciones accidentales desde múltiples gráficos.
Función Cerrar Todo: Soporta comandos "Close All" para salidas de emergencia o reinicios de estrategia.
Actualizaciones automáticas: El Gestor de Actualizaciones incorporado le notifica las nuevas funciones al instante.
Perfecto para:
Operadores de Prop Firm: Estricta gestión del riesgo y monitorización del drawdown.
Swing Traders: Establezca alertas y deje que el EA gestione la operación mientras usted duerme.
Proveedores de señales: Automatice sus señales a sus propias cuentas.TradingView , Copiador , Copia de Operaciones , Automatización , Bridge , Señal , Alertas , Gestión de Riesgos , Prop Firm , Dashboard , Analítica , Forex , Crypto , Índices , Oro , WebSocket , Utilidad
