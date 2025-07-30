Trading View ToMT5

Lo último en automatización de puentes de TradingView a MT5

Acabe con el trading manual y los problemas de latencia. TradingView to MT5 Copier PRO es el puente más rápido y fiable para ejecutar sus alertas TradingView directamente en MetaTrader 5. Tanto si utiliza indicadores personalizados, scripts de Probador de Estrategias, o dibujos manuales, este EA ejecuta sus operaciones al instante utilizando la tecnología WebSocket de alta velocidad.

A diferencia de los simples copiadores, esta versión PRO incluye Arena Statistics - un panel de control profesional integrado para analizar el rendimiento de sus operaciones, drawdown y ratio de Sharpe directamente en el gráfico.

Características principales

  • Ejecución ultrarrápida: Utiliza conectividad WebSocket (más rápida que la WebRequest estándar) para minimizar el deslizamiento.

  • Soporte universal de brokers: Funciona con cualquier Broker y Prop Firm (FTMO, MyForexFunds, etc.). No es necesario utilizar el mismo broker en ambas plataformas.

  • Mapeador Inteligente de Activos: Auto-detecta y mapea símbolos (por ejemplo, convierte XAUUSD a GOLD.pro , US30 a DJ30 ). Incluye la posibilidad de anulaciones manuales.

  • Gestión profesional del riesgo:

    • Lote fijo: Opere un volumen específico cada vez.

    • Porcentaje de riesgo por operación: Calcula automáticamente el tamaño del lote basándose en el Stop Loss para arriesgar exactamente el X% de su saldo.

    • Riesgode efectivo fijo: Defina exactamente cuánto dinero ($) arriesgar por operación.

  • Inteligencia Cross-Broker: Un sofisticado algoritmo de alineación de precios asegura una entrada/salida precisa incluso cuando los precios de TradingView y MT5 difieren ligeramente.

EXCLUSIVO: Panel de Estadísticas Arena Incluido de forma gratuita dentro del EA, este potente panel de análisis le ayuda a operar mejor:

  • Métricas en tiempo real: Monitoriza la Tasa de Ganancias, el Factor de Beneficio y el Ratio de Sharpe.

  • Monitor de Drawdown: Visualice su Drawdown actual y máximo para superar los retos de Prop Firm.

  • Vista de calendario: Vea sus ganancias diarias/mensuales en un formato de calendario limpio.

  • Mapa de calor horario: Identifique sus horas de negociación más rentables.

  • Diario de Operaciones: Vea las posiciones abiertas/cerradas directamente en el panel de control.

Cómo funciona (3 sencillos pasos)

  1. Instalar: Adjunte el EA a cualquier gráfico MT5.

  2. Conectar: Utilice nuestra extensión de Chrome dedicada para vincular sus alertas TradingView.

  3. Automatizar: Establezca sus alertas en TradingView, y el EA se encarga del resto (Entry, TP, SL, Trailing, Close All).

Especificaciones Técnicas

  • Múltiples Instancias: El sistema de detección inteligente evita dobles operaciones accidentales desde múltiples gráficos.

  • Función Cerrar Todo: Soporta comandos "Close All" para salidas de emergencia o reinicios de estrategia.

  • Actualizaciones automáticas: El Gestor de Actualizaciones incorporado le notifica las nuevas funciones al instante.

Perfecto para:

  • Operadores de Prop Firm: Estricta gestión del riesgo y monitorización del drawdown.

  • Swing Traders: Establezca alertas y deje que el EA gestione la operación mientras usted duerme.

  • Proveedores de señales: Automatice sus señales a sus propias cuentas.

Serin155
15
Serin155 2025.09.30 10:23 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mirel Daniel Gheonu
2569
Respuesta del desarrollador Mirel Daniel Gheonu 2025.10.01 14:46
Thanks for the feedback!
Laur1111rrrr
35
Laur1111rrrr 2025.09.20 10:23 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mirel Daniel Gheonu
2569
Respuesta del desarrollador Mirel Daniel Gheonu 2025.09.21 06:37
Thanks for the feedback!
Georgian Zavera
65
Georgian Zavera 2025.09.02 15:31 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mirel Daniel Gheonu
2569
Respuesta del desarrollador Mirel Daniel Gheonu 2025.09.02 15:35
Thanks for the feedback! The expert advisor is completely free, with unlimited, non-expiring access. Simply update or reinstall it from the Market and you'll have access to all its features without any limits. Happy trading!
