🚀 Presentamos WilliamsTrend Pro EA: ¡Tu ventaja para operar con oro!
Cansado de complejas estrategias de trading y resultados inconsistentes? El WilliamsTrend Pro EA está aquí para transformar su experiencia de trading, haciendo que el Gold Trading (XAUUSD) sea más simple y efectivo. Este sofisticado Asesor Experto está diseñado para ejecutar automáticamente operaciones basadas en una probada estrategia Williams %R, filtrada por una Media Móvil Exponencial (EMA) para asegurarse de que está operando con la tendencia principal.
Principales características y ventajas
-
Seguimiento inteligente de la tendencia: El EA utiliza un potente filtro EMA en un marco de tiempo superior (Diario, D1) para confirmar la dirección general del mercado, asegurando que sus operaciones tengan la mayor probabilidad de éxito.
-
Precisión Williams %R: Utiliza el oscilador Williams %R para identificar las condiciones óptimas de sobrecompra y sobreventa, señalando puntos de entrada perfectos tanto para operaciones de compra como de venta.
-
Gestión Dinámica del Dinero: Con la función de Porcentaje de Riesgo y un cálculo único del tamaño del lote basado en la probabilidad de la operación, el EA ajusta dinámicamente el tamaño de su lote para gestionar el riesgo de manera eficaz y maximizar los beneficios potenciales en las señales más fuertes. Se acabaron los cálculos manuales de lotes.
-
Trailing Stop avanzado: Benefíciese de un innovador Trailing Stop basado en ATR que protege automáticamente sus beneficios. El trailing stop sólo se activa después de que una operación se haya movido una distancia significativa en beneficio (multiplicado por el ATR), asegurando las ganancias al tiempo que da a la operación espacio para correr.
-
Red de seguridad integrada: El Porcentaje de Corte de Pérdida Diario opcional actúa como una característica de seguridad crucial, deteniendo todas las operaciones del día si su reducción excede el límite establecido, protegiendo su capital de grandes pérdidas.
-
Optimizado para Oro (XAUUSD M5): Este EA viene pre-optimizado y listo para usar para operar con Oro en el marco de tiempo M5 (5 minutos). Simplemente conéctelo a su gráfico y ¡déjelo trabajar! Hemos preoptimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Registre Exness aquí https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko
Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Inicio:1 - paso:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.
-
Seguro y responsable: Damos prioridad a su seguridad. Este EA no utiliza técnicas arriesgadas de Martingala o Grid trading. Está construido sobre principios claros de análisis técnico.
Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente.
📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul
⚙️ Lista completa de parámetros personalizables
El WilliamsTrend Pro EA le da un control total a través de sus entradas fáciles de entender:
-
Porcentaje de Riesgo: Establece el porcentaje de capital a arriesgar por operación. (Establecer en 0 para desactivar la gestión dinámica del dinero).
-
Lotes: Tamaño de lote fijo a utilizar si el Porcentaje de Riesgo está desactivado.
-
HoraInicio / HoraFin: Define las horas específicas en las que desea que el EA esté activo.
-
ATRPeriod / ATRThreshold: Se utiliza para comprobar la volatilidad mínima antes de permitir una operación.
-
MagicNumber: Un identificador único para las órdenes del EA.
-
EMAPeriod / EMA_Timeframe: Establece el periodo y el marco temporal (por ejemplo, Diario/D1) para el filtro de tendencia principal.
-
Porcentaje de Pérdida Diaria: El porcentaje máximo de su saldo inicial que está dispuesto a perder en un solo día.
-
Periodo_Williams: El período de retroceso para el indicador Williams %R.
-
Nivel_de_venta / Nivel_de_compra: Los niveles de sobrecompra/sobreventa utilizados para activar señales de operación.
-
Smoothing: Periodo para suavizar el Williams %R para señales más limpias.
-
ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: El periodo y multiplicador para el mecanismo de Trailing Stop.
-
ATR_Profit_Multiplier: El factor de beneficio (en ATR) necesario para activar el Trailing Stop.
-
DayRange: El número de barras Diarias utilizadas para calcular la distancia del Take Profit.
