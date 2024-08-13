Yarukami Mnukakashi EA
- Asesores Expertos
- Aleksandr Kazmirchuk
- Versión: 10.103
- Actualizado: 9 febrero 2025
- Activaciones: 5
Yarukami Mnukakashi es un asesor de trading automatizado diseñado para traders en el mercado Forex.
La versión para MT5 se encuentra en el enlace.
Características principales:
Tipo de estrategia: trading 24 horas, pero recomiendo evitar la sesión americana y establecer una toma diaria de 30-40$ por lote de 0,01. Puede trabajar en una dirección o en ambas a la vez de forma independiente.
Instrumentos de negociación: ORO
Plazos: M1
Algoritmo: Utiliza el análisis técnico con indicadores de media móvil, Bollinger y Momentum.
Gestión del riesgo: existe una función para cerrar forzosamente las órdenes al final de la negociación por tiempo, promedios añadiendo el lote inicial - el beneficio también aumenta proporcionalmente.
Ventajas:
Automatización: Automatización completa del proceso de negociación.
Ajustes: El usuario puede personalizar los parámetros de la estrategia según sus preferencias.
Compatibilidad: Funciona en MetaTrader 4.- Actualizaciones: Se proporcionan actualizaciones periódicas.
Estilo de gráficos: Estilo distintivo, buen panel de información.
Parámetros del Asesor:
Beneficio == Beneficio mínimo por 0.01 Lote
Beneficio en el día == Al alcanzar el beneficio del día, el asesor se desactivará hasta el día siguiente
Lote Fijo == Utiliza un tamaño de Lote fijo si Auto Lote está desactivado
Auto lote == Cálculo automático del lote
Por cada 0.01 lote == Si Auto Lote está activado, debe especificar qué depósito se aplicará por cada 0.01 lote (Por cada 0.01 lote). Depósito / Valor del lote = Tamaño del lote
Número mágico == Número mágico
Límite de margen == Límite de margen
Grid step == Cantidad entre órdenes en la parrilla (en la primera sección)
Lot step == Número máximo de operaciones abiertas (en la primera sección)
Lot multiplication == Multiplicación del lote (en la primera sección). Si es 0, se suma el lote. Por ejemplo, 0,01, 0,02, 0,03, etc.
Enable section two trading == Activar/desactivar la segunda sección
Grid step == Cantidad entre órdenes en la parrilla (en la segunda sección)
Lot step == Número máximo de operaciones abiertas (en la segunda sección)
Lot multiplication == Multiplicación del lote (en la segunda sección) Si es 0, se añade el lote. Por ejemplo, 0.01, 0.02, 0.03, etc.
Habilitar negociación en la tercera sección == Habilitar/deshabilitar la tercera sección
Paso de la parrilla == Cantidad entre órdenes en la parrilla (en la tercera sección)
Paso del lote == Número máximo de operaciones abiertas (en la tercera sección)
Multiplicación del lote == Multiplicación del lote (en la tercera sección) Si es 0, se añade el lote. Por ejemplo, 0.01, 0.02, 0.03, etc.
Tiempo ON sesión EA 1 == Hora para habilitar el asesor
Tiempo OFF sesión EA 1 == Hora para deshabilitar el asesor
Tiempo ON sesión EA 2 == Hora para habilitar el asesor
Tiempo OFF sesión EA 2 == Hora para deshabilitar el asesor
Cerrar todo por tiempo == Cerrar todas las operaciones a la fuerza cuando expira el tiempo.
Panel info == Habilitar el panel de información
Stop Limit en $ == Cierra todas las operaciones al alcanzar el depósito de drawdown (en divisa)
Largos y cortos independientes == Permite abrir operaciones en diferentes direcciones independientemente unas de otras
Periodo MA M1 (60) == Periodo medio móvil en M1
Periodo MA M5 (24) == Periodo medio móvil en M5
Periodo MA M15 (16) == Periodo medio móvil en M15
Periodo MA H1 (24) == Periodo medio móvil en H1
Periodo BB H1 (22) == Si el precio sobrepasa las bandas de Bollinger, la operación no se abre
Periodo RSI M15 (8) == Limitación de apertura de operaciones en M15
Periodo Momentum (2) == Periodo del indicador Momentum en M1. Esto determina la dirección de negociación COMPRA, abajo - VENTA
Período MA M15 - precio de MA en pips == Se utiliza para filtrar las operaciones, mayor valor = menos operaciones
Contactos:
Telegram grupo t.me/yarukamiea
Ajustes:
Por defecto, todos los ajustes del indicador están a cero. Antes de probar, por favor, establezca los parámetros como en la captura de pantalla y se puede probar.
Отличный советник, я сам лично тестировал EA YM две недели на демо тест он просто супер ❤️, я в шоке 😮 от того как они проходят самые страшные месяца по паре золото/доллар март 2023 и 2024 года, с 01.06 по 08.11.2024 года самая большая просадка 450$ от депозита 1000$ этот бот просто находка для новичка и трейдера со стажем. Я честно сегодня купил его на mql5 у разработчика пока он не поднял цену и чтобы получить поддержку у создателя 😎 этот советник просто бомба 💥 всем советую 🔥🔥🔥 прибыль за месяц от 200-450$ показывает на тест💥