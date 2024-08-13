Yarukami Mnukakashi EA

Yarukami Mnukakashi es un asesor de trading automatizado diseñado para traders en el mercado Forex.

La versión para MT5 se encuentra en el enlace.

Características principales:

Tipo de estrategia: trading 24 horas, pero recomiendo evitar la sesión americana y establecer una toma diaria de 30-40$ por lote de 0,01. Puede trabajar en una dirección o en ambas a la vez de forma independiente.

Instrumentos de negociación: ORO

Plazos: M1

Algoritmo: Utiliza el análisis técnico con indicadores de media móvil, Bollinger y Momentum.

Gestión del riesgo: existe una función para cerrar forzosamente las órdenes al final de la negociación por tiempo, promedios añadiendo el lote inicial - el beneficio también aumenta proporcionalmente.

Ventajas:

Automatización: Automatización completa del proceso de negociación.

Ajustes: El usuario puede personalizar los parámetros de la estrategia según sus preferencias.

Compatibilidad: Funciona en MetaTrader 4.- Actualizaciones: Se proporcionan actualizaciones periódicas.

Estilo de gráficos: Estilo distintivo, buen panel de información.



Parámetros del Asesor:

Beneficio == Beneficio mínimo por 0.01 Lote

Beneficio en el día == Al alcanzar el beneficio del día, el asesor se desactivará hasta el día siguiente

Lote Fijo == Utiliza un tamaño de Lote fijo si Auto Lote está desactivado

Auto lote == Cálculo automático del lote

Por cada 0.01 lote == Si Auto Lote está activado, debe especificar qué depósito se aplicará por cada 0.01 lote (Por cada 0.01 lote). Depósito / Valor del lote = Tamaño del lote

Número mágico == Número mágico

Límite de margen == Límite de margen

Grid step == Cantidad entre órdenes en la parrilla (en la primera sección)

Lot step == Número máximo de operaciones abiertas (en la primera sección)

Lot multiplication == Multiplicación del lote (en la primera sección). Si es 0, se suma el lote. Por ejemplo, 0,01, 0,02, 0,03, etc.

Enable section two trading == Activar/desactivar la segunda sección

Grid step == Cantidad entre órdenes en la parrilla (en la segunda sección)

Lot step == Número máximo de operaciones abiertas (en la segunda sección)

Lot multiplication == Multiplicación del lote (en la segunda sección) Si es 0, se añade el lote. Por ejemplo, 0.01, 0.02, 0.03, etc.

Habilitar negociación en la tercera sección == Habilitar/deshabilitar la tercera sección

Paso de la parrilla == Cantidad entre órdenes en la parrilla (en la tercera sección)

Paso del lote == Número máximo de operaciones abiertas (en la tercera sección)

Multiplicación del lote == Multiplicación del lote (en la tercera sección) Si es 0, se añade el lote. Por ejemplo, 0.01, 0.02, 0.03, etc.

Tiempo ON sesión EA 1 == Hora para habilitar el asesor

Tiempo OFF sesión EA 1 == Hora para deshabilitar el asesor

Tiempo ON sesión EA 2 == Hora para habilitar el asesor

Tiempo OFF sesión EA 2 == Hora para deshabilitar el asesor

Cerrar todo por tiempo == Cerrar todas las operaciones a la fuerza cuando expira el tiempo.



Panel info == Habilitar el panel de información

Stop Limit en $ == Cierra todas las operaciones al alcanzar el depósito de drawdown (en divisa)

Largos y cortos independientes == Permite abrir operaciones en diferentes direcciones independientemente unas de otras

Periodo MA M1 (60) == Periodo medio móvil en M1

Periodo MA M5 (24) == Periodo medio móvil en M5

Periodo MA M15 (16) == Periodo medio móvil en M15

Periodo MA H1 (24) == Periodo medio móvil en H1

Periodo BB H1 (22) == Si el precio sobrepasa las bandas de Bollinger, la operación no se abre

Periodo RSI M15 (8) == Limitación de apertura de operaciones en M15

Periodo Momentum (2) == Periodo del indicador Momentum en M1. Esto determina la dirección de negociación COMPRA, abajo - VENTA

Período MA M15 - precio de MA en pips == Se utiliza para filtrar las operaciones, mayor valor = menos operaciones

Contactos:

Telegram grupo t.me/yarukamiea

Ajustes:

Por defecto, todos los ajustes del indicador están a cero. Antes de probar, por favor, establezca los parámetros como en la captura de pantalla y se puede probar.