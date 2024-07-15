PipHunter M5
- Asesores Expertos
- Vadym Velychkov
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Presentamos PipHunter M5, un innovador robot forex para scalping en el par GBPUSD. Diseñado para el trading intradía efectivo, este robot utiliza algoritmos avanzados de análisis de mercado para tomar decisiones con velocidad relámpago y máxima precisión. La plataforma para el funcionamiento del robot es MetaTrader 4 (MT4), lo que proporciona un entorno fiable y probado para el trading automatizado.
Ventajas del robot:
- Alta velocidad de toma de decisiones: Evaluación instantánea de las condiciones del mercado y toma de decisiones comerciales gracias a un algoritmo optimizado.
- Gestión de riesgos efectiva: Uso de trailing stops y control estricto de los spreads para minimizar las posibles pérdidas.
- Estrategia adaptativa: Ajuste automático del tamaño de los lotes según el estado de su cuenta y las condiciones del mercado.
- Facilidad de uso: Integración y configuración fáciles en la plataforma MT4, con requisitos mínimos de saldo inicial.
- Configuraciones flexibles: Posibilidad de establecer horarios de trading y parámetros precisos para la optimización según sus preferencias.
Recomendaciones de trading:
- Saldo inicial mínimo: Se recomienda utilizar al menos $1000 para asegurar un margen suficiente y una gestión de riesgos adecuada.
- Utilice un corredor fiable: Elija un corredor con bajos spreads y una plataforma MT4 fiable para asegurar el funcionamiento efectivo del robot.
- Monitoreo regular: A pesar de la automatización, se recomienda revisar periódicamente el rendimiento del robot y ajustar los parámetros según las condiciones del mercado.
- Actualizaciones y optimización: Siga las actualizaciones y recomendaciones de optimización del desarrollador para mantener la máxima eficiencia del robot.
Descripción de los parámetros del robot:
- trailingStopPoints (10): La cantidad de puntos que se moverá el trailing stop para proteger las ganancias.
- openOrderPoints (75): El cambio mínimo de precio en puntos para abrir una nueva orden.
- orderLotSize (0.03): El tamaño del lote para abrir una orden, que se puede ajustar automáticamente según el saldo de la cuenta.
- maximumSpreadPoints (10): El spread máximo permitido en puntos para abrir una orden.
- atrPeriod (14): El período para calcular el indicador ATR utilizado en el algoritmo del robot.
- startHour (0), startMinute (0): La hora de inicio del período de trading (horas y minutos).
- endHour (23), endMinute (59): La hora de finalización del período de trading (horas y minutos).
- orderMagicNumber (634879): Un identificador único para las órdenes colocadas por el robot para su posterior identificación y gestión.
- orderComment ("PipHunter M5"): El comentario añadido por el robot a las órdenes para la conveniencia del usuario.
the best scalping EA that i had used. very good invenst in this Tool. its easy to understand and easy to use. very effectiv EA.