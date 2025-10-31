Bitcoin Scalper Pro MT4
- Asesores Expertos
- Yevhenii Mavletbaiev
- Versión: 1.50
- Activaciones: 10
Sólo quedan unas pocas copias a 129 dólares. Próximo precio es de $ 399
Conozca a su asistente de confianza en el mercado criptográfico - Bitcoin Scalper Pro. ¡Esta es la solución perfecta para aquellos que quieren operar Bitcoin profesional y eficientemente!
Este asesor de operaciones único está diseñado específicamente para operar con Bitcoin y utiliza una potente estrategia de ruptura de niveles de precios. Bitcoin Scalper Pro analiza los datos del mercado en tiempo real y señala los niveles clave, preparándose para rápidos movimientos del mercado.
Bitcoin Scalper Pro es una herramienta para los operadores que valoran la estabilidad, la precisión y quieren sacar el máximo provecho de la dinámica del mercado de criptomonedas. Personalícelo a su estilo de negociación y vea cómo trabaja para usted, utilizando un enfoque moderno de análisis y negociación.
Peculiaridades:
|- no utiliza estrategias peligrosas de martingala o rejilla;
|- stop loss fijo, lo que le permite controlar el nivel máximo de riesgo por operación;
|- reinversión automática de los beneficios obtenidos para seguir operando y control total del capital;
|- totalmente automatizado y no requiere la participación de un operador en las operaciones;
|- utiliza el sistema clásico de análisis técnico de ruptura de niveles de precios, probado durante décadas, modernizado para el mercado forex moderno.
Especificaciones:
|Plataforma:
|MT5
|Marco temporal:
|H1
|Divisa:
|BTCUSD
|Estrategia:
|Operar en rupturas de niveles de precios
|Horario de negociación:
|24/7
|Depósito mínimo
|100$
This is the first Expert Advisor I've purchased on this website. And I must say, it's worth every penny, and more. The Expert Advisor is quite easy to set up and effective. Honestly, before purchasing Bitcoin Scalper, I didn't really believe a trading robot could be so useful and effective, but now I've seen it for myself. My highest recommendation!