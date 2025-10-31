Bitcoin Scalper Pro MT4

Conozca a su asistente de confianza en el mercado criptográfico - Bitcoin Scalper Pro. ¡Esta es la solución perfecta para aquellos que quieren operar Bitcoin profesional y eficientemente!

Este asesor de operaciones único está diseñado específicamente para operar con Bitcoin y utiliza una potente estrategia de ruptura de niveles de precios. Bitcoin Scalper Pro analiza los datos del mercado en tiempo real y señala los niveles clave, preparándose para rápidos movimientos del mercado.

Bitcoin Scalper Pro es una herramienta para los operadores que valoran la estabilidad, la precisión y quieren sacar el máximo provecho de la dinámica del mercado de criptomonedas. Personalícelo a su estilo de negociación y vea cómo trabaja para usted, utilizando un enfoque moderno de análisis y negociación.


Para comenzar a operar con el asesor, simplemente instálelo en el gráfico del par de divisas BTCUSD con el marco temporal H1 utilizando la configuración estándar y, antes de comenzar a trabajar, seleccione el nivel de riesgo adecuado para usted.


Peculiaridades:

- no utiliza estrategias peligrosas de martingala o rejilla;
- stop loss fijo, lo que le permite controlar el nivel máximo de riesgo por operación;
- reinversión automática de los beneficios obtenidos para seguir operando y control total del capital;
- totalmente automatizado y no requiere la participación de un operador en las operaciones;
- utiliza el sistema clásico de análisis técnico de ruptura de niveles de precios, probado durante décadas, modernizado para el mercado forex moderno.


Especificaciones:

Plataforma:
MT5
Marco temporal: H1
Divisa:
BTCUSD
Estrategia: Operar en rupturas de niveles de precios
Horario de negociación: 24/7
Depósito mínimo 100$
carvalho1991
25
carvalho1991 2025.11.22 20:27 
 

This is the first Expert Advisor I've purchased on this website. And I must say, it's worth every penny, and more. The Expert Advisor is quite easy to set up and effective. Honestly, before purchasing Bitcoin Scalper, I didn't really believe a trading robot could be so useful and effective, but now I've seen it for myself. My highest recommendation!

BaranStorm
24
BaranStorm 2025.11.11 15:25 
 

I bought the Bitcoin Scalper Pro MT4 advisor and have already tested it on a live account. Setting it up took minimal time—everything works right out of the box.

During this time, the advisor has opened several BTCUSD trades on H1, all with stop-losses, which gives me a sense of risk control. The profits aren't sky-high yet, but they're stable—most importantly, there are no sharp drops.

I'd also like to highlight the automated capital management: the trade volume increases proportionally to my capital growth. This is a plus for me, as I don't have to constantly intervene and adjust the lot size.

Overall, my impressions are positive: the advisor really makes trading easier and takes the hassle out of it. I think it's suitable for those who want to automate their Bitcoin trading without unnecessary risk.

Otros productos de este autor
Bitcoin Scalper Pro
Yevhenii Mavletbaiev
4.71 (17)
Asesores Expertos
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Sólo quedan unas pocas copias a 199 $. Próximo precio es de $ 299 Señal en directo Monitroing Versión MT4 Conozca a su asistente de confianza en el mercado criptográfico - Bitcoin Scalper Pro. ¡Esta es la solución perfecta para aquellos que quieren operar Bitcoin profesional y eficientemente! Este asesor de operaciones único está diseñado específicament
Black Arrow
Yevhenii Mavletbaiev
5 (4)
Asesores Expertos
Be sure to contact me after your purchase by writing in private messages! Also, if you have any questions before purchasing, don't hesitate to ask. Monitorización en vivo EURUSD Versión MT4 ¡Black Arrow es su asistente en el mundo del trading en Forex! Este asesor es un sistema automatizado totalmente funcional que puede utilizar de forma óptima una estrategia probada con el tiempo para romper niveles de precios importantes. Esta estrategia, conocida desde el nacimiento de los mercados bursáti
Night Ranger
Yevhenii Mavletbaiev
5 (4)
Asesores Expertos
Be sure to contact me after your purchase by writing in private messages! Also, if you have any questions before purchasing, don't hesitate to ask.  Sólo quedan unas pocas copias a 149 $. Próximo precio 250$. Monitorización en vivo Preajustes para pares de divisas Night Ranger es un asesor profesional de scalping nocturno diseñado para operar durante la sesión asiática. La estrategia del asesor se basa en el comercio dentro de un rango de precios, lo que lo convierte en una herramienta ideal d
Genesis AI
Yevhenii Mavletbaiev
4.86 (22)
Asesores Expertos
Only 2 copies left at $179. Next price 399$ Después de la compra, asegúrese de escribirme en mensajes privados, esto es importante para mantener el contacto, así como para que pueda proporcionarle información importante sobre la configuración de EA Monitoreo en vivo Genesis AI es un robot de rejilla con un algoritmo matemático innovador que ofrece un comercio de Forex altamente eficiente. Nuestro robot analiza el mercado y toma decisiones de trading basadas en un modelo matemático avanzado que
Black Arrow MT4
Yevhenii Mavletbaiev
4.67 (6)
Asesores Expertos
Be sure to contact me after your purchase by writing in private messages! Also, if you have any questions before purchasing, don't hesitate to ask. Señal en vivo EURUSD Versión MT5 ¡Black Arrow es su asistente en el mundo del trading en Forex! Este asesor es un sistema automatizado totalmente funcional que puede utilizar de forma óptima una estrategia probada a lo largo del tiempo para romper niveles de precios importantes. Esta estrategia, conocida desde el nacimiento de los mercados bursátil
