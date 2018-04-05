Eurusd Trend Pro Quantum
- Asesores Expertos
- Emanuel Aleja Vega Pailemilla
- Versión: 4.10
- Activaciones: 10
PROPÓSITO GENERAL
EA profesional que combina estrategias de tendencia con momentum, gestionando riesgo de forma avanzada y protegiendo el capital mediante múltiples sistemas de seguridad.
ESTRATEGIA DE TRADING PRINCIPAL
Indicadores Utilizados:
-
EMA Rápida (14) y EMA Lenta (28) - Para identificar tendencia
-
Estocástico (8,3,6) - Para identificar momentum y niveles de sobrecompra/sobreventa
Señales de Entrada:
SEÑAL DE COMPRA:
-
EMA Rápida > EMA Lenta (Tendencia Alcista)
-
Y Estocástico:
-
Cruce alcista (%K > %D) Y no esté en sobrecompra (<75)
-
O Esté en zona de sobreventa (<25) y comenzando a recuperar
-
SEÑAL DE VENTA:
-
EMA Rápida < EMA Lenta (Tendencia Bajista)
-
Y Estocástico:
-
Cruce bajista (%K < %D) Y no esté en sobreventa (>25)
-
O Esté en zona de sobrecompra (>75) y comenzando a revertir
-
SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO
1. CÁLCULO DE LOTE DINÁMICO
2. PROTECCIÓN DE EQUITY
-
Drawdown Máximo Global: 10% (configurable)
-
Cierra todas las posiciones si se alcanza
-
Bloquea nuevas operaciones
3. DRAWDOWN MENSUAL
-
Límite Mensual: 15% (configurable)
-
Reinicio Automático: Cada nuevo mes
-
Comportamiento: Cierra operaciones y para trading
4. MARTINGALE (OPCIONAL PELIGROSO)
-
Multiplica lote tras pérdidas consecutivas
-
Máximo 3 steps con factor 2.0
-
ADVERTENCIA: Solo para traders experimentados
FILTRO DE NOTICIAS AVANZADO
-
30 minutos antes: Para trading y cierra posiciones
-
60 minutos después: Mantiene trading pausado
-
Alertas: Notifica evento y reanudación
-
Protección: Evita volatilidad extrema
FILTROS TEMPORALES
Días de la Semana:
-
Jueves: Opcionalmente filtrable
-
Fin de Semana: Viernes 17:00 a Lunes 08:00
-
Lunes Temprano: Antes de 08:00 (mercados cerrados)
Horarios Específicos:
-
02:00 - 04:00: Periodo de baja liquidez
-
17:00 - 20:00: Volatilidad alta/cierre mercados
GESTIÓN DE POSICIONES ABIERTAS
Trailing Stop:
-
Activación: +80 pips de profit
-
Paso: 15 pips
-
Función: Protege ganancias en tendencias
Break Even:
-
Activación: +40 pips de profit
-
Movimiento SL: A precio de entrada +5 pips
-
Función: Elimina riesgo una vez en profit
Stop Loss y Take Profit:
-
SL Fijo: 250 pips
-
TP Fijo: 500 pips
-
Ratio Riesgo/Beneficio: 1:2
FILTROS ADICIONALES DE SEGURIDAD
Spread Máximo:
-
Límite: 8 pips
-
Rechaza operaciones si spread es mayor
Nueva Barra:
-
Opera solo al inicio de nueva vela
-
Evita múltiples señales en misma barra
Verificación de Margen:
-
Verifica margen disponible antes de operar
-
Límite: 80% del margen libre
MONITOREO Y REPORTES
Información en Tiempo Real:
Logs Detallados:
-
Inicialización de parámetros
-
Señales detectadas
-
Operaciones ejecutadas
-
Eventos de protección activados
-
Cambios de mes y reset de drawdown
Alertas:
-
Notificaciones visuales y sonoras
-
Eventos de noticias
-
Activación de protecciones
-
Cambios de estado importantes
PARÁMETROS CONFIGURABLES PRINCIPALES
Gestión de Riesgo:
Risk_Percent = 2.0 Fixed_LotSize = 0.1 Max_LotSize = 1.0 Min_LotSize = 0.01 Equity_Protection_Percent = 10.0 Monthly_Drawdown_Percent = 15.0
Estrategia:
EMA_Fast = 14 EMA_Slow = 28 Stoch_K = 8 Stoch_D = 3 Stoch_Overbought = 75 Stoch_Oversold = 25 StopLoss = 250 TakeProfit = 500
Filtros:
Use_News_Filter = true News_Before_Minutes = 30 News_After_Minutes = 60 MaxSpread = 8 FilterThursday = true FilterWeekend = true
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
PARA TRADERS CONSERVADORES:
-
Múltiples capas de protección
-
Filtros de tiempo y noticias
-
Gestión de riesgo estricta
PARA TRADERS AVANZADOS:
-
Martingale controlado
-
Trailing Stop dinámico
-
Break Even automático
PARA GESTIÓN DE CAPITAL:
-
Drawdown mensual controlado
-
Protección de equity global
-
Lotes dinámicos según balance
PARA OPERAR EN MERCADOS REALES:
-
Filtro de spread
-
Verificación de margen
-
Manejo de errores robusto
ESCENARIOS DE USO
Mercado Tendencial:
-
Excelente performance con tendencias definidas
-
Trailing Stop captura movimientos extensos
Mercado Lateral:
-
Filtro estocástico reduce operaciones
-
Gestión de riesgo protege capital
Eventos de Alta Volatilidad:
-
Filtro de noticias evita operaciones peligrosas
-
Protecciones activas salvaguardan cuenta
Gestión de Múltiples EAs:
-
Magic Number único para identificación
-
No interfiere con otras estrategias
RECOMENDACIONES DE USO
Cuentas Live:
-
Iniciar con riesgo 1-2%
-
Activar todas las protecciones
-
Monitorear drawdown mensual
Backtesting:
-
Probar en diferentes condiciones de mercado
-
Verificar efectividad del filtro de noticias
-
Ajustar parámetros según instrumento
Optimización:
-
Ajustar períodos de EMA según timeframe
-
Modificar niveles Stocástico según volatilidad
-
Calibrar SL/TP según característica del par
RESUMEN: Este EA ofrece una solución todo-en-uno para trading automatizado, combinando estrategia efectiva con gestión de riesgo profesional y sistemas de protección avanzados. Ideal para traders que buscan consistencia y preservación de capital a largo plazo.