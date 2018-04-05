Eurusd Trend Pro Quantum

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL EXPERT ADVISOR - Eurusd Trend Pro Quantum 


PROPÓSITO GENERAL

EA profesional que combina estrategias de tendencia con momentum, gestionando riesgo de forma avanzada y protegiendo el capital mediante múltiples sistemas de seguridad.

ESTRATEGIA DE TRADING PRINCIPAL

Indicadores Utilizados:

  • EMA Rápida (14) y EMA Lenta (28) - Para identificar tendencia

  • Estocástico (8,3,6) - Para identificar momentum y niveles de sobrecompra/sobreventa

Señales de Entrada:

SEÑAL DE COMPRA:

  • EMA Rápida > EMA Lenta (Tendencia Alcista)

  • Y Estocástico:

    • Cruce alcista (%K > %D) Y no esté en sobrecompra (<75)

    • O Esté en zona de sobreventa (<25) y comenzando a recuperar

SEÑAL DE VENTA:

  • EMA Rápida < EMA Lenta (Tendencia Bajista)

  • Y Estocástico:

    • Cruce bajista (%K < %D) Y no esté en sobreventa (>25)

    • O Esté en zona de sobrecompra (>75) y comenzando a revertir

SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO

1. CÁLCULO DE LOTE DINÁMICO

2. PROTECCIÓN DE EQUITY

  • Drawdown Máximo Global: 10% (configurable)

  • Cierra todas las posiciones si se alcanza

  • Bloquea nuevas operaciones

3. DRAWDOWN MENSUAL

  • Límite Mensual: 15% (configurable)

  • Reinicio Automático: Cada nuevo mes

  • Comportamiento: Cierra operaciones y para trading

4. MARTINGALE (OPCIONAL PELIGROSO)

  • Multiplica lote tras pérdidas consecutivas

  • Máximo 3 steps con factor 2.0

  • ADVERTENCIA: Solo para traders experimentados


FILTRO DE NOTICIAS AVANZADO

Comportamiento:

  • 30 minutos antes: Para trading y cierra posiciones

  • 60 minutos después: Mantiene trading pausado

  • Alertas: Notifica evento y reanudación

  • Protección: Evita volatilidad extrema

FILTROS TEMPORALES

Días de la Semana:

  • Jueves: Opcionalmente filtrable

  • Fin de Semana: Viernes 17:00 a Lunes 08:00

  • Lunes Temprano: Antes de 08:00 (mercados cerrados)

Horarios Específicos:

  • 02:00 - 04:00: Periodo de baja liquidez

  • 17:00 - 20:00: Volatilidad alta/cierre mercados

GESTIÓN DE POSICIONES ABIERTAS

Trailing Stop:

  • Activación: +80 pips de profit

  • Paso: 15 pips

  • Función: Protege ganancias en tendencias

Break Even:

  • Activación: +40 pips de profit

  • Movimiento SL: A precio de entrada +5 pips

  • Función: Elimina riesgo una vez en profit

Stop Loss y Take Profit:

  • SL Fijo: 250 pips

  • TP Fijo: 500 pips

  • Ratio Riesgo/Beneficio: 1:2

FILTROS ADICIONALES DE SEGURIDAD

Spread Máximo:

  • Límite: 8 pips

  • Rechaza operaciones si spread es mayor

Nueva Barra:

  • Opera solo al inicio de nueva vela

  • Evita múltiples señales en misma barra

Verificación de Margen:

  • Verifica margen disponible antes de operar

  • Límite: 80% del margen libre

MONITOREO Y REPORTES

Información en Tiempo Real:

Logs Detallados:

  • Inicialización de parámetros

  • Señales detectadas

  • Operaciones ejecutadas

  • Eventos de protección activados

  • Cambios de mes y reset de drawdown

Alertas:

  • Notificaciones visuales y sonoras

  • Eventos de noticias

  • Activación de protecciones

  • Cambios de estado importantes

PARÁMETROS CONFIGURABLES PRINCIPALES

Gestión de Riesgo:

Risk_Percent = 2.0 Fixed_LotSize = 0.1 Max_LotSize = 1.0 Min_LotSize = 0.01 Equity_Protection_Percent = 10.0 Monthly_Drawdown_Percent = 15.0

Estrategia:

EMA_Fast = 14 EMA_Slow = 28 Stoch_K = 8 Stoch_D = 3 Stoch_Overbought = 75 Stoch_Oversold = 25 StopLoss = 250 TakeProfit = 500

Filtros:

Use_News_Filter = true News_Before_Minutes = 30 News_After_Minutes = 60 MaxSpread = 8 FilterThursday = true FilterWeekend = true

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

PARA TRADERS CONSERVADORES:

  • Múltiples capas de protección

  • Filtros de tiempo y noticias

  • Gestión de riesgo estricta

PARA TRADERS AVANZADOS:

  • Martingale controlado

  • Trailing Stop dinámico

  • Break Even automático

PARA GESTIÓN DE CAPITAL:

  • Drawdown mensual controlado

  • Protección de equity global

  • Lotes dinámicos según balance

PARA OPERAR EN MERCADOS REALES:

  • Filtro de spread

  • Verificación de margen

  • Manejo de errores robusto

ESCENARIOS DE USO

Mercado Tendencial:

  • Excelente performance con tendencias definidas

  • Trailing Stop captura movimientos extensos

Mercado Lateral:

  • Filtro estocástico reduce operaciones

  • Gestión de riesgo protege capital

Eventos de Alta Volatilidad:

  • Filtro de noticias evita operaciones peligrosas

  • Protecciones activas salvaguardan cuenta

Gestión de Múltiples EAs:

  • Magic Number único para identificación

  • No interfiere con otras estrategias

RECOMENDACIONES DE USO

Cuentas Live:

  • Iniciar con riesgo 1-2%

  • Activar todas las protecciones

  • Monitorear drawdown mensual

Backtesting:

  • Probar en diferentes condiciones de mercado

  • Verificar efectividad del filtro de noticias

  • Ajustar parámetros según instrumento

Optimización:

  • Ajustar períodos de EMA según timeframe

  • Modificar niveles Stocástico según volatilidad

  • Calibrar SL/TP según característica del par

RESUMEN: Este EA ofrece una solución todo-en-uno para trading automatizado, combinando estrategia efectiva con gestión de riesgo profesional y sistemas de protección avanzados. Ideal para traders que buscan consistencia y preservación de capital a largo plazo.


