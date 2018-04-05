Eurusd Trend Pro Quantum

Gold Atlas Jimmy Peter Eriksson 5 (7) 专家

房地产公司准备就绪！ 并非为短期账户买卖或快速获利而设计。 无马丁格尔/无网格/无人工智能 专为注重长期稳定性的交易者而设计 实时结果： 实时信号 | 主要投资组合 | FTMO 结果 | 公共社区 首发价格：249美元，下次定价：349美元（仅剩6本） 什么是黄金地图集？ Gold Atlas 是一款专业的黄金 (XAUUSD) 自动交易系统。它采用多重突破入场策略，旨在捕捉日内波动和更大的趋势突破。 该系统不基于指标或固定时间范围，并采用最小的优化来减少曲线拟合并提高稳健性。 Gold Atlas 采用 5 个不同的突破水平，每个水平都有自己的止损和追踪止损逻辑，从而实现了强大的内部多元化。 该策略已从 2006 年起进行了近 10,000 笔交易的测试，涵盖了不同的市场机制和市场条件。 作为一种趋势跟踪系统，它不会赢得每一笔交易，但其设计目的是在长期内捕捉偶尔出现的大赢家。 加入社区！ 请私信 我 并附上购买凭证，即可获得加入我们私人社区的邀请。 设置 该系统即插即用。 Gold Atlas 的设计宗旨是 用户友好 、 易于操作 ，无需复杂的配置。 只需将EA