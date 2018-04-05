Eurusd Trend Pro Quantum
- 专家
- Emanuel Aleja Vega Pailemilla
- 版本: 4.10
- 激活: 10
专家顾问（EA）完整描述 - Eurusd Trend Pro Quantum
总体目标
专业的EA，结合趋势策略与动量分析，通过先进的风险管理和多重安全系统保护资金。
主要交易策略
使用的指标：
-
快速EMA（14）和慢速EMA（28）- 用于识别趋势
-
随机指标（8,3,6）- 用于识别动量和超买/超卖水平
入场信号：
-
买入信号：
-
快速EMA > 慢速EMA（上升趋势）
-
且随机指标：
-
金叉（%K > %D）且不在超买区（<75）
-
或在超卖区（<25）并开始回升
-
-
-
卖出信号：
-
快速EMA < 慢速EMA（下降趋势）
-
且随机指标：
-
死叉（%K < %D）且不在超卖区（>25）
-
或在超买区（>75）并开始反转
-
-
风险管理系统
-
动态手数计算
-
资金保护
-
全局最大回撤：10%（可配置）
-
若达到则平仓所有头寸
-
阻止新交易
-
-
月度回撤
-
月度限制：15%（可配置）
-
自动重置：每月初
-
行为：平仓并停止交易
-
-
马丁格尔策略（可选 - 高风险）
-
连续亏损后加倍手数
-
最多3步，倍数为2.0
-
警告：仅限经验丰富的交易者
-
高级新闻过滤器
行为：
-
新闻前30分钟：停止交易并平仓
-
新闻后60分钟：保持交易暂停
-
警报：通知事件和恢复时间
-
保护：避免极端波动
时间过滤器
星期几过滤：
-
星期四：可选过滤
-
周末：星期五17:00至星期一08:00
-
周一早盘：08:00前（市场未开）
特定时间段：
-
02:00 - 04:00：低流动性时段
-
17:00 - 20:00：高波动性/市场收盘时段
持仓管理
移动止损：
-
启动条件：+80点利润
-
步长：15点
-
功能：在趋势中保护利润
保本止损：
-
启动条件：+40点利润
-
移动SL至：入场价+5点
-
功能：一旦盈利即消除风险
止损和止盈：
-
固定SL：250点
-
固定TP：500点
-
风险/回报比：1:2
附加安全过滤器
最大点差：
-
限制：8点
-
点差过高则拒绝交易
新K线：
-
仅在新K线开始时交易
-
避免同一根K线上出现多个信号
保证金检查：
-
交易前验证可用保证金
-
限制：自由保证金的80%
监控与报告
实时信息：
详细日志：
-
参数初始化
-
检测到的信号
-
已执行的交易
-
触发的保护事件
-
月份变更和回撤重置
警报：
-
视觉和声音通知
-
新闻事件
-
保护机制触发
-
重要状态变更
主要可配置参数
风险管理：
-
Risk_Percent = 2.0
-
Fixed_LotSize = 0.1
-
Max_LotSize = 1.0
-
Min_LotSize = 0.01
-
Equity_Protection_Percent = 10.0
-
Monthly_Drawdown_Percent = 15.0
策略：
-
EMA_Fast = 14
-
EMA_Slow = 28
-
Stoch_K = 8
-
Stoch_D = 3
-
Stoch_Overbought = 75
-
Stoch_Oversold = 25
-
StopLoss = 250
-
TakeProfit = 500
过滤器：
-
Use_News_Filter = true
-
News_Before_Minutes = 30
-
News_After_Minutes = 60
-
MaxSpread = 8
-
FilterThursday = true
-
FilterWeekend = true
突出特点
适合保守型交易者：
-
多重保护层
-
时间和新闻过滤器
-
严格的风险管理
适合高级交易者：
-
受控的马丁格尔策略
-
动态移动止损
-
自动保本止损
适合资金管理：
-
受控的月度回撤
-
全局资金保护
-
基于余额的动态手数
适合实盘交易：
-
点差过滤
-
保证金验证
-
强大的错误处理
使用场景
趋势市场：
-
在明确趋势中表现优异
-
移动止损捕捉大幅波动
震荡市场：
-
随机指标过滤器减少交易
-
风险管理保护资金
高波动性事件：
-
新闻过滤器避免危险交易
-
主动保护机制守护账户
管理多个EA：
-
唯一的魔术码用于识别
-
不干扰其他策略
使用建议
实盘账户：
-
以1-2%的风险开始
-
激活所有保护功能
-
监控月度回撤
回测：
-
在不同市场条件下测试
-
验证新闻过滤器的有效性
-
根据交易品种调整参数
优化：
-
根据时间周期调整EMA周期
-
根据波动性修改随机指标水平
-
根据货币对特性校准SL/TP
总结： 本EA为自动化交易提供一站式解决方案，将有效的策略、专业的风险管理和先进的保护系统相结合。是寻求长期稳定性和资金保值的交易者的理想选择。