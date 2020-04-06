Volatility Pullback

Volatility Pullback EA es un sistema de trading automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro).
El EA negocia retrocesos durante condiciones de alta volatilidad utilizando niveles de cuadrícula autogenerados que se adaptan dinámicamente a la volatilidad actual del mercado, lo que permite un escalado inteligente de las posiciones durante los retrocesos de los precios en lugar de un espaciado fijo de la cuadrícula.

Para proteger el capital de negociación, especialmente en cuentas pequeñas y de céntimo, el AE incluye una protección de capital que detiene automáticamente la negociación cuando se alcanzan los límites de capital predefinidos. Esto ayuda a evitar pérdidas adicionales durante condiciones de mercado desfavorables. También se incluye un filtro de objetivo de beneficio diario, que detiene las operaciones una vez que se alcanza el objetivo diario, bloqueando los beneficios y reduciendo el exceso de operaciones.

Volatility Pullback EA está diseñado para operadores que buscan un enfoque manos libres, disciplinado y consciente del riesgo para operar con Oro, sin necesidad de análisis gráfico manual o supervisión constante.

⚠️ Descargo de responsabilidad

Las operaciones con divisas y CFD implican un riesgo significativo y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Las estrategias basadas en cuadrículas pueden aumentar la exposición y experimentar caídas, especialmente durante periodos de volatilidad extrema o noticias importantes. Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de operar en vivo, y nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder.


