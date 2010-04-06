Eurusd Trend Pro Quantum
- Experten
- Emanuel Aleja Vega Pailemilla
- Version: 4.10
- Aktivierungen: 10
ALLGEMEINER ZWECK
Professioneller EA, der Trend- und Momentum-Strategien, fortschrittliches Risikomanagement und Kapitalschutz durch mehrere Sicherheitssysteme kombiniert.
HAUPTHANDELSSTRATEGIE
Verwendete Indikatoren:
-
Fast EMA (14) und Slow EMA (28) - zur Erkennung von Trends
-
Stochastik (8,3,6) - zur Ermittlung von Momentum und überkauften/überverkauften Niveaus
Einstiegssignale:
KAUFSIGNAL:
-
Fast EMA > Slow EMA (Aufwärtstrend).
-
Und Stochastik:
-
Bullischer Crossover (%K > %D) UND nicht überkauft (<75)
-
ODER im überverkauften Bereich (<25) und Beginn der Erholung
-
VERKAUFSSIGNAL:
-
Fast EMA < Slow EMA (bärischer Trend).
-
UND Stochastik:
-
Bärenhafter Crossover (%K < %D) UND nicht überverkauft (>25)
-
ODER im überkauften Bereich (>75) und Beginn der Umkehr
-
RISIKOMANAGEMENT-SYSTEME
1. DYNAMISCHE LOSBERECHNUNG
2. EIGENKAPITALSCHUTZ
-
Globaler maximaler Drawdown: 10% (konfigurierbar)
-
Schließt alle Positionen bei Erreichen
-
Sperrt neue Geschäfte
3. MONATLICHER DRAWDOWN
-
Monatliches Limit: 15% (konfigurierbar)
-
Automatisches Zurücksetzen: Jeden neuen Monat
-
Verhalten: Schließen von Geschäften und Beenden des Handels
4. MARTINGAL (OPTIONAL GEFÄHRLICH)
-
Multiplikation des Lots nach aufeinanderfolgenden Verlusten
-
Maximal 3 Schritte mit Faktor 2.0
-
WARNUNG: Nur für erfahrene Trader.
ERWEITERTER NACHRICHTENFILTER
-
30 Minuten vorher: Stoppt den Handel und schließt die Positionen
-
60 Minuten danach: Der Handel wird pausiert
-
Warnungen: Benachrichtigung über Ereignis und Wiederaufnahme
-
Schutz: Verhindert extreme Volatilität
TEMPORÄRE FILTER
Tage der Woche:
-
Donnerstag: Optional filterbar
-
Wochenende: Freitag 17:00 bis Montag 08:00
-
Montag früh: Vor 08:00 Uhr (Märkte geschlossen)
Besondere Stunden:
-
02:00 - 04:00:Geringe Liquidität
-
17:00 - 20:00:Hohe Volatilität/geschlossene Märkte
VERWALTUNG OFFENER POSITIONEN
Trailing Stop:
-
Aktivierung: +80 Pips Gewinn
-
Schritt: 15 Pips
-
Funktion: Absicherung von Gewinnen in Trends
Break Even:
-
Aktivierung: +40 Pips Gewinn
-
SL-Bewegung: Beim Einstiegskurs +5 Pips
-
Funktion: Eliminiert das Risiko, sobald man im Gewinn ist
Stop Loss und Take Profit:
-
SL fest: 250 Pips
-
Fester TP: 500 Pips
-
Risiko/Gewinn-Verhältnis: 1 :2
ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSFILTER
Maximaler Spread:
-
Limit: 8 Pips
-
Lehnt Trades ab, wenn der Spread höher ist
Neuer Balken:
-
Handelt nur zu Beginn einer neuen Kerze
-
Vermeiden Sie mehrere Signale auf demselben Balken
Marge prüfen:
-
Prüfen Sie die verfügbare Marge vor dem Handel
-
Limit: 80% der freien Marge
ÜBERWACHUNG UND BERICHTERSTATTUNG
Informationen in Echtzeit:
Detaillierte Protokolle:
-
Parameterinitialisierung
-
Erkannte Signale
-
Ausgeführte Operationen
-
Ausgelöste Schutzereignisse
-
Monatswechsel und Rückstellung der Absenkung
Warnungen:
-
Visuelle und akustische Benachrichtigungen
-
Neue Ereignisse
-
Aktivierung von Schutzmaßnahmen
-
Wichtige Statusänderungen
WICHTIGSTE KONFIGURIERBARE PARAMETER
Risikomanagement:
Risiko_Prozentsatz = 2.0 Fixe_Losgröße = 0.1 Maximale_Losgröße = 1.0 Minimale_Losgröße = 0.01 Eigenkapital_Schutz_Prozentsatz = 10.0 Monatlicher_Drawdown_Prozentsatz = 15.0
Strategie:
EMA_Fast = 14 EMA_Slow = 28 Stoch_K = 8 Stoch_D = 3 Stoch_Overbought = 75 Stoch_Oversold = 25 Stoch_Oversold = 25 StopLoss = 250 TakeProfit = 500
Filtern:
Use_News_Filter = true News_Before_Minutes = 30 News_After_Minutes = 60 MaxSpread = 8 FilterThursday = true FilterWeekend = true
BESONDERE MERKMALE
FÜR KONSERVATIVE TRADER:
-
Mehrschichtiger Schutz
-
Zeit- und Nachrichtenfilter
-
Strenges Risikomanagement
FÜR FORTGESCHRITTENE TRADER:
-
Kontrolliertes Martingal
-
Dynamischer Trailing Stop
-
Automatischer Break Even
FÜR DAS KAPITALMANAGEMENT:
-
Kontrollierter monatlicher Drawdown
-
Globaler Aktienschutz
-
Bilanzgesteuerte dynamische Lose
FÜR DEN HANDEL AUF REALEN MÄRKTEN:
-
Spread-Filterung
-
Überprüfung der Marge
-
Robuste Fehlerbehandlung
EINSATZSZENARIEN
Trendmarkt:
-
Hervorragende Leistung bei definierten Trends
-
Trailing Stop fängt große Bewegungen ab
Seitwärtsgerichteter Markt:
-
Stochastik-Filter reduziert Trades
-
Risikomanagement schützt das Kapital
Ereignisse mit hoher Volatilität:
-
Nachrichtenfilter verhindert riskante Trades
-
Aktive Sicherheitsvorkehrungen schützen das Konto
Verwaltung von mehreren EAs:
-
Einzigartige Magic Number zur Identifizierung
-
Keine Beeinträchtigung anderer Strategien
EMPFEHLUNGEN FÜR DEN EINSATZ
Live-Konten:
-
Beginnen Sie mit 1-2% Risiko
-
Aktivieren Sie alle Schutzmechanismen
-
Überwachen Sie den monatlichen Drawdown
Backtesting:
-
Test unter verschiedenen Marktbedingungen
-
Überprüfen der Wirksamkeit des Nachrichtenfilters
-
Parameter je nach Instrument anpassen
Optimieren:
-
Anpassung der EMA-Perioden je nach Zeitrahmen
-
Stochastik-Levels an die Volatilität anpassen
-
SL/TP je nach Paarcharakteristik kalibrieren
ZUSAMMENFASSUNG: Dieser EA bietet eineAll-in-One-Lösung für den automatisierten Handel, die eine effektive Strategie mit professionellem Risikomanagement und fortschrittlichen Schutzsystemen kombiniert. Ideal für Händler, dieKonsistenz und langfristigen Kapitalerhaltsuchen.