Eurusd Trend Pro Quantum

VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG DES EXPERT ADVISOR - Eurusd Trend Pro Quantum


ALLGEMEINER ZWECK

Professioneller EA, der Trend- und Momentum-Strategien, fortschrittliches Risikomanagement und Kapitalschutz durch mehrere Sicherheitssysteme kombiniert.

HAUPTHANDELSSTRATEGIE

Verwendete Indikatoren:

  • Fast EMA (14) und Slow EMA (28) - zur Erkennung von Trends

  • Stochastik (8,3,6) - zur Ermittlung von Momentum und überkauften/überverkauften Niveaus

Einstiegssignale:

KAUFSIGNAL:

  • Fast EMA > Slow EMA (Aufwärtstrend).

  • Und Stochastik:

    • Bullischer Crossover (%K > %D) UND nicht überkauft (<75)

    • ODER im überverkauften Bereich (<25) und Beginn der Erholung

VERKAUFSSIGNAL:

  • Fast EMA < Slow EMA (bärischer Trend).

  • UND Stochastik:

    • Bärenhafter Crossover (%K < %D) UND nicht überverkauft (>25)

    • ODER im überkauften Bereich (>75) und Beginn der Umkehr

RISIKOMANAGEMENT-SYSTEME

1. DYNAMISCHE LOSBERECHNUNG

2. EIGENKAPITALSCHUTZ

  • Globaler maximaler Drawdown: 10% (konfigurierbar)

  • Schließt alle Positionen bei Erreichen

  • Sperrt neue Geschäfte

3. MONATLICHER DRAWDOWN

  • Monatliches Limit: 15% (konfigurierbar)

  • Automatisches Zurücksetzen: Jeden neuen Monat

  • Verhalten: Schließen von Geschäften und Beenden des Handels

4. MARTINGAL (OPTIONAL GEFÄHRLICH)

  • Multiplikation des Lots nach aufeinanderfolgenden Verlusten

  • Maximal 3 Schritte mit Faktor 2.0

  • WARNUNG: Nur für erfahrene Trader.


ERWEITERTER NACHRICHTENFILTER

Verhalten:

  • 30 Minuten vorher: Stoppt den Handel und schließt die Positionen

  • 60 Minuten danach: Der Handel wird pausiert

  • Warnungen: Benachrichtigung über Ereignis und Wiederaufnahme

  • Schutz: Verhindert extreme Volatilität

TEMPORÄRE FILTER

Tage der Woche:

  • Donnerstag: Optional filterbar

  • Wochenende: Freitag 17:00 bis Montag 08:00

  • Montag früh: Vor 08:00 Uhr (Märkte geschlossen)

Besondere Stunden:

  • 02:00 - 04:00:Geringe Liquidität

  • 17:00 - 20:00:Hohe Volatilität/geschlossene Märkte

VERWALTUNG OFFENER POSITIONEN

Trailing Stop:

  • Aktivierung: +80 Pips Gewinn

  • Schritt: 15 Pips

  • Funktion: Absicherung von Gewinnen in Trends

Break Even:

  • Aktivierung: +40 Pips Gewinn

  • SL-Bewegung: Beim Einstiegskurs +5 Pips

  • Funktion: Eliminiert das Risiko, sobald man im Gewinn ist

Stop Loss und Take Profit:

  • SL fest: 250 Pips

  • Fester TP: 500 Pips

  • Risiko/Gewinn-Verhältnis: 1 :2

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSFILTER

Maximaler Spread:

  • Limit: 8 Pips

  • Lehnt Trades ab, wenn der Spread höher ist

Neuer Balken:

  • Handelt nur zu Beginn einer neuen Kerze

  • Vermeiden Sie mehrere Signale auf demselben Balken

Marge prüfen:

  • Prüfen Sie die verfügbare Marge vor dem Handel

  • Limit: 80% der freien Marge

ÜBERWACHUNG UND BERICHTERSTATTUNG

Informationen in Echtzeit:

Detaillierte Protokolle:

  • Parameterinitialisierung

  • Erkannte Signale

  • Ausgeführte Operationen

  • Ausgelöste Schutzereignisse

  • Monatswechsel und Rückstellung der Absenkung

Warnungen:

  • Visuelle und akustische Benachrichtigungen

  • Neue Ereignisse

  • Aktivierung von Schutzmaßnahmen

  • Wichtige Statusänderungen

WICHTIGSTE KONFIGURIERBARE PARAMETER

Risikomanagement:

Risiko_Prozentsatz = 2.0 Fixe_Losgröße = 0.1 Maximale_Losgröße = 1.0 Minimale_Losgröße = 0.01 Eigenkapital_Schutz_Prozentsatz = 10.0 Monatlicher_Drawdown_Prozentsatz = 15.0

Strategie:

EMA_Fast = 14 EMA_Slow = 28 Stoch_K = 8 Stoch_D = 3 Stoch_Overbought = 75 Stoch_Oversold = 25 Stoch_Oversold = 25 StopLoss = 250 TakeProfit = 500

Filtern:

Use_News_Filter = true News_Before_Minutes = 30 News_After_Minutes = 60 MaxSpread = 8 FilterThursday = true FilterWeekend = true

BESONDERE MERKMALE

FÜR KONSERVATIVE TRADER:

  • Mehrschichtiger Schutz

  • Zeit- und Nachrichtenfilter

  • Strenges Risikomanagement

FÜR FORTGESCHRITTENE TRADER:

  • Kontrolliertes Martingal

  • Dynamischer Trailing Stop

  • Automatischer Break Even

FÜR DAS KAPITALMANAGEMENT:

  • Kontrollierter monatlicher Drawdown

  • Globaler Aktienschutz

  • Bilanzgesteuerte dynamische Lose

FÜR DEN HANDEL AUF REALEN MÄRKTEN:

  • Spread-Filterung

  • Überprüfung der Marge

  • Robuste Fehlerbehandlung

EINSATZSZENARIEN

Trendmarkt:

  • Hervorragende Leistung bei definierten Trends

  • Trailing Stop fängt große Bewegungen ab

Seitwärtsgerichteter Markt:

  • Stochastik-Filter reduziert Trades

  • Risikomanagement schützt das Kapital

Ereignisse mit hoher Volatilität:

  • Nachrichtenfilter verhindert riskante Trades

  • Aktive Sicherheitsvorkehrungen schützen das Konto

Verwaltung von mehreren EAs:

  • Einzigartige Magic Number zur Identifizierung

  • Keine Beeinträchtigung anderer Strategien

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN EINSATZ

Live-Konten:

  • Beginnen Sie mit 1-2% Risiko

  • Aktivieren Sie alle Schutzmechanismen

  • Überwachen Sie den monatlichen Drawdown

Backtesting:

  • Test unter verschiedenen Marktbedingungen

  • Überprüfen der Wirksamkeit des Nachrichtenfilters

  • Parameter je nach Instrument anpassen

Optimieren:

  • Anpassung der EMA-Perioden je nach Zeitrahmen

  • Stochastik-Levels an die Volatilität anpassen

  • SL/TP je nach Paarcharakteristik kalibrieren

ZUSAMMENFASSUNG: Dieser EA bietet eineAll-in-One-Lösung für den automatisierten Handel, die eine effektive Strategie mit professionellem Risikomanagement und fortschrittlichen Schutzsystemen kombiniert. Ideal für Händler, dieKonsistenz und langfristigen Kapitalerhaltsuchen.


