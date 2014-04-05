News Dashboard Filter Indicator for MT5

Por favor, compruebe todos nuestros productos: ENLACE

News Filter Dashboard - Indicador de Calendario Económico para MT5

El News Filter Dashboard es un poderoso indicador MQL5 diseñado para ayudar a los traders a monitorear los eventos de noticias económicas directamente en el gráfico de MetaTrader 5. Este indicador proporciona un tablero visual de noticias que muestra las últimas y próximas noticias económicas para 8 divisas principales, permitiendo a los operadores mantenerse informados y gestionar el riesgo durante las condiciones volátiles del mercado. El panel muestra claramente el nombre del evento, la divisa relacionada y la hora de publicación prevista, todo ello en una interfaz compacta y fácil de leer. Los operadores pueden seleccionar qué divisas mostrar, lo que les permite centrarse únicamente en los mercados importantes para su estrategia de negociación. Además del cuadro de mandos, el indicador dibuja una línea de tiempo vertical en el gráfico, marcando el momento exacto de la publicación de la noticia para un conocimiento preciso del mercado. Un sistema integrado de alerta de noticias notifica a los operadores con antelación los próximos acontecimientos económicos, con filtros personalizables para controlar qué divisas y acontecimientos activan las alertas. Esto hace que el indicador sea ideal para operadores manuales, especuladores, operadores diarios y sistemas automatizados de negociación (EA) que necesitan evitar operar durante periodos de noticias de alto riesgo. El Cuadro de Mando del Filtro de Noticias mejora la sincronización de las operaciones, el conocimiento de la volatilidad y la gestión del riesgo, lo que lo convierte en una herramienta esencial de calendario económico y filtro de noticias para los operadores profesionales de MT5.

Puede comprobar la configuración de este indicador en el vídeo y las capturas de pantalla de este proyecto.

Plataforma

MetaTrader5 (MQL5)

Tipo de aplicación

Indicador

Nivel de aplicación

Principiante

Estilo de negociación

Day Trading - Swing Trading - Scalping



