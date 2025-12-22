ALGORADAR - ANÁLISIS DE OPERACIONES EN TIEMPO REAL

El más potente analizador de rendimiento en tiempo real para MetaTrader 5

SIN SOFTWARE EXTERNO. SIN REBUSCAR EN ARCHIVOS. ESTADÍSTICAS EN TIEMPO REAL DIRECTAMENTE EN SU GRÁFICO.

A diferencia de otros analizadores de carteras que le obligan a ejecutar aplicaciones independientes o a buscar informes en las carpetas de MT5, AlgoRadar muestra el rendimiento completo de sus operaciones directamente en sus gráficos en tiempo real.

¡ANALICE Y CLASIFIQUE TODOS SUS EAs EN UN SOLO GRÁFICO!

¿Tiene varios Asesores Expertos? ¿Cuál es el que mejor funciona? ¡AlgoRadar le da la imagen completa! Vea instantáneamente qué estrategias están haciendo dinero y cuáles le están arrastrando hacia abajo - todo mostrado EN VIVO en su gráfico MT5.

UN panel para TODAS sus cuentas

UN clic para ver los mejores/peores resultados

CERO configuración - ¡sólo haga clic en "Escanear"!

SISTEMA ÚNICO DE CLASIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN DE EA

¡Por fin sabrá EXACTAMENTE cómo se comparan sus EAs!

Clasificaciones visuales: medallas de oro, plata y bronce para los mejores.

Puntuación compuesta: fórmula patentada que pondera la tasa de ganancias, el factor de beneficios, el ratio de Sharpe y la reducción de pérdidas

Click-to-Sort - Re-ordenación instantánea por Beneficio, Operaciones, Win%, PF, DD%, o Puntuación

Comparación lado a lado - Todas las estrategias en una escalera ordenable

Detecte a los ganadores: identifique su ventaja y elimine a los que no rinden lo suficiente.

No más adivinar qué EA está llevando su cuenta. AlgoRadar le muestra las clasificaciones REALES basadas en datos de rendimiento exhaustivos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Detección automática de EA - Identifica instantáneamente todas sus estrategias

Clasificación inteligente - Haga clic en cualquier columna para ordenar por Beneficio, Win%, PF, DD%, Puntuación

Agregación Multi-Broker - Cuentas ilimitadas en una sola vista

Modo Prop Firm - Seguimiento de objetivos, límites de detracción, fase de desafío

6 periodos de tiempo - Hoy, Ayer, Semana, Mes, Año, Todo el tiempo + Personalizado

Mapa de calor hora a hora - Encuentre sus momentos de negociación más rentables

Rendimiento de los símbolos - Mejores/peores pares para cada EA

Capturas de pantalla con un solo clic - Capture y comparta al instante

7 POTENTES PESTAÑAS

Visión general - Gráfico de saldo en vivo, estadísticas clave, tarjetas de periodo

Tarjetas EA - Instantáneas visuales con minicurvas de patrimonio y medallas

EA Ladder - Tabla de clasificación ordenable con barras de beneficios/pérdidas

Calendario - Mapa diario de pérdidas y ganancias, detecta tus mejores días de negociación

Gráficos - Superponga todas las estrategias, compare el rendimiento visualmente

Prop Firm - Seguimiento de retos con 4 métodos de cálculo de detracciones

Ajustes - Escanear EAs, renombrar estrategias, configurar la visualización

POTENCIA MULTICUENTA

¿Corriendo EAs a través de múltiples cuentas de utilería o brokers? ¡AlgoRadar lo reúne TODO!

Agregue un número ilimitado de cuentas y brokers

Clasificaciones combinadas de toda su cartera

VPS, PC de casa, portátil - todo sincronizado automáticamente

¡GRATIS AlgoRadar Exportador incluido para la sincronización multi-cuenta!

MODO PROP FIRM

Establezca objetivos de beneficios y límites de detracción como porcentajes

Fase 1 / Fase 2 / Seguimiento de fondos

4 métodos de detracción diaria (cubre todas las reglas principales de las empresas prop)

Gráfico de progreso visual con líneas de objetivo y límite de DD

Seguimiento mensual de objetivos

SEGUIMIENTO DE MÉTRICAS

Ganancia/Pérdida neta, Tasa de ganancias %, Factor de ganancia, Reducción máxima ($,%), Ratio de Sharpe, Expectativa, Ganancia media, Pérdida media, Ratio de riesgo/recompensa, Mejor operación, Peor operación, Total de operaciones, Ganancias consecutivas, Pérdidas consecutivas, Puntuación compuesta, Mejor símbolo, Peor símbolo, Ganancia por hora, Reducción diaria, Curva de balance, Curva de equidad.

CONFIGURACIÓN EN 60 SEGUNDOS

Arrastre AlgoRadar a cualquier gráfico Haga clic en "Escanear y Configurar" Listo Todos sus EAs detectados y clasificados automáticamente.

QUÉ INCLUYE

AlgoRadar - Panel principal de análisis

AlgoRadar Exporter - GRATUITO (para sincronización multi-cuenta) - contacte con el desarrollador para recibirlo

Manual de Usuario (PDF)

Soporte y actualizaciones de por vida

DEJE DE ADIVINAR. COMIENCE A SABER.

No se puede mejorar lo que no se mide. Sepa qué EAs están ganando. Elimine a los perdedores. Maximice su ventaja.

¡OBTENGA ALGORADAR AHORA!

Los principales cambios: añadido # y ## encabezados para crear jerarquía de sección, utilizado horizontal