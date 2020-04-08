SMC Trend Indicator for MT5

Configuración del producto:

Recuento de velas: un parámetro para contar las velas en el gráfico.

Marco temporal: Usted puede tener este concepto en múltiples marcos de tiempo

Swing: Con este parámetro puedes elegir cuando este indicador encuentra los swings. (muy básico y esencial. Elige diferentes números para ver cómo funciona).

Introducción

Este indicador está construido alrededor de los principios básicos del Concepto de Dinero Inteligente (SMC) y está diseñado para ayudar a los operadores a entender claramente la estructura del mercado en tiempo real. Al centrarse en la dirección de la tendencia, la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH), esta herramienta proporciona una visión limpia y objetiva de cómo se comporta el precio y cómo cambia la tendencia del mercado.

El indicador identifica automáticamente las tendencias alcistas y bajistas basándose en los máximos y mínimos estructurales, lo que permite a los operadores reconocer si el mercado está en continuación o en transición. El BOS destaca los momentos en los que el precio confirma la continuación de la tendencia, mientras que el CHOCH marca las posibles inversiones de tendencia o los primeros cambios en el sentimiento del mercado. Estas señales ayudan a los operadores a alinear sus entradas con el comportamiento institucional de los precios, en lugar de basarse en indicadores retrospectivos.

Esta herramienta es adecuada para múltiples mercados y plazos, y puede utilizarse tanto para operaciones discrecionales como para pruebas retrospectivas sistemáticas. Al estar basado en la estructura, se integra bien con otras herramientas de Smart Money, como los conceptos de liquidez, los bloques de órdenes y los niveles clave de soporte y resistencia.

Actualmente, el indicador es de uso gratuito, lo que ofrece a los operadores la oportunidad de descargarlo, probarlo con datos históricos y evaluar su rendimiento dentro de su propia estrategia de negociación. Tanto si es nuevo en los conceptos de Smart Money como si ya tiene experiencia, este indicador ofrece una base sólida para comprender la acción del precio y mejorar el análisis del mercado.


