ICT Unicorn Indicator for MT5
- Indicadores
- Mehdi Ghorbani Saeidian
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
En este indicador, puede ver unicornios en el gráfico. El unicornio es uno de los niveles más potentes del mercado, que combina un bloque rompedor y un FVG.El indicador Unicornio identifica niveles de negociación de altísima probabilidad mediante la combinación de una estructura de Bloque Rompedor con un desequilibrio de la Brecha de Valor Justo (FVG). Estos niveles Unicornio representan zonas de precios institucionales donde la liquidez, el desequilibrio y la estructura del mercado se alinean. La fuerza de cada nivel aumenta significativamente cuando el precio vuelve después de que se haya formado un FVG, lo que confirma la intención del dinero inteligente. Esto hace que el indicador Unicornio sea ideal para entradas de precisión, detracciones reducidas y operaciones de alto riesgo. Perfecto para SMC, estrategias de trading TIC, Forex, criptomonedas y mercados de índices, el Indicador Unicornio ofrece potentes zonas de trading basadas en reglas.
Configuración de este indicador
Número de oscilación: Puede establecer el número de oscilación. Los números más altos serán más sustanciales.
Mostrar Bloques Unicornio: Mostrar niveles de unicornio en el gráfico
Enviar Notificaciones: Enviar notificaciones en el teléfono. (Debe introducir el número de plataforma del PC en la aplicación del teléfono)
Enviar Alertas: Mostrar una alerta en el gráfico.