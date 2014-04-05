ICT Unicorn Indicator for MT5

En este indicador, puede ver unicornios en el gráfico. El unicornio es uno de los niveles más potentes del mercado, que combina un bloque rompedor y un FVG.

ElUnicornio identifica niveles de negociación de altísima probabilidad mediante la combinación de una estructura decon un desequilibrio de. Estos niveles Unicornio representan zonas de precios institucionales donde la liquidez, el desequilibrio y la estructura del mercado se alinean. La fuerza de cada nivel aumenta significativamente cuando, lo que confirma la intención del dinero inteligente. Esto hace que el indicador Unicornio sea ideal para. Perfecto para, el Indicador Unicornio ofrece potentes zonas de trading basadas en reglas.





Configuración de este indicador

Número de oscilación: Puede establecer el número de oscilación. Los números más altos serán más sustanciales.

Mostrar Bloques Unicornio: Mostrar niveles de unicornio en el gráfico

Enviar Notificaciones: Enviar notificaciones en el teléfono. (Debe introducir el número de plataforma del PC en la aplicación del teléfono)

Enviar Alertas: Mostrar una alerta en el gráfico.



