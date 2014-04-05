Swing and liquidity sweep finder
- Indicadores
- Mehdi Ghorbani Saeidian
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Swing and Liquidity Sweep Finder es una potente herramienta diseñada para detectar automáticamente puntos de oscilación y barridos de liquidez en su gráfico.
Ayuda a los operadores a identificar dónde es probable que el mercado acapare liquidez antes de invertirse, mostrando zonas de liquidez internas y externas con gran precisión.
Este indicador es ideal para los operadores de TIC y del Concepto de Dinero Inteligente que confían en la estructura de oscilación y en la manipulación de la liquidez para sus entradas y salidas.
Ayuda a los operadores a identificar dónde es probable que el mercado acapare liquidez antes de invertirse, mostrando zonas de liquidez internas y externas con gran precisión.
Este indicador es ideal para los operadores de TIC y del Concepto de Dinero Inteligente que confían en la estructura de oscilación y en la manipulación de la liquidez para sus entradas y salidas.
Servicios de nuestro equipo:
Si quieres ver nuestros productos pincha en el enlace:LINK
Si tienes una idea que te gustaría desarrollar en una aplicación, haz clic en el enlace:LINK