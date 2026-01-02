Follow Line Indicator Signal For MT5

Enlace a mis productos: Enlace

Este avanzado Indicador de Bandas de Bollinger y Línea de Seguimiento ATR sigue dinámicamente las tendencias del mercado utilizando la volatilidad ajustada a la acción del precio.

Combina las rupturas de las Bandas de Bollinger con una línea de seguimiento basada en el ATR para filtrar el ruido e identificar tendencias alcistas y bajistas fuertes.

Las claras líneas de tendencia que cambian de color (azul para tendencia alcista, rojo para tendencia bajista) proporcionan una confirmación visual instantánea de la dirección del mercado.

Las señales de compra y venta integradas, las alertas y las notificaciones ayudan a los operadores a detectar con precisión los retrocesos y las continuaciones de tendencia.

Ideal para Forex, índices, criptomonedas y acciones, este indicador está optimizado para el comercio de tendencias, el filtrado de la volatilidad y las entradas conscientes del riesgo.





Configuración de este indicador



Periodo ATR: el periodo ATR

Periodo de las Bandas de Bollinger: El periodo de las Bandas de Bollinger

Desviación de las Bandas de Bollinger: Un multiplicador entre el precio y las bandas de Bollinger

Filtro ATR: Utiliza el filtro ATR

Mostrar Señales: Mostrar señales de compra y venta en el gráfico

Enviar Alerta: Enviar la alerta en el gráfico

Enviar Notificación: Enviar la notificación a su teléfono.