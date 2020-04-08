Trading Sessions by Mahefa R
- Indicadores
- Mahefa Raveloson
- Versión: 1.0
Trading Sessions de Mahefa R es un indicador para MetaTrader 5 que identifica visualmente las cuatro principales sesiones de negociación: Nueva York, Londres, Tokio y Sydney.
Diseñado para proporcionar una visión de mercado limpia, intuitiva y profesional, destaca los periodos más activos del mercado Forex utilizando una visualización inteligente de los rangos de las sesiones, los colores de las velas específicos de cada sesión y los separadores diarios.
Características principales:
✅ Detección automática de las 4 sesiones principales
-
Nueva York
-
Londres
-
Tokio
-
Sydney
Cada sesión es totalmente personalizable (horas, colores, opciones de visualización).
✅ Visualización de los intervalos de las sesiones
El indicador dibuja un rectángulo transparente para cada sesión, marcando:
-
el máximo de la sesión
-
el mínimo de la sesión
-
la duración exacta de la sesión
Perfecto para analizar zonas de liquidez, rangos de apertura o patrones de manipulación intrasesión.
✅ Coloreado inteligente de velas
Cada sesión puede resaltar velas en un color específico, lo que ayuda a:
-
leer el flujo del mercado
-
identificar los regímenes de volatilidad
-
analizar el comportamiento de los precios a lo largo de diferentes sesiones
✅ S eparadores diarios automáticos
Al comienzo de cada nuevo día, el indicador coloca automáticamente:
-
una línea vertical
-
una etiqueta con el día de la semana
Esto potencia el análisis de varios días y mejora la claridad del gráfico.
✅ O pciones avanzadas de visualización
-
Bordes de sesión opcionales
-
Mostrar u ocultar etiquetas de sesión
-
Gestión completa de los objetos gráficos
-
Optimizado para seguir siendo ligero y sensible, incluso en gráficos pesados