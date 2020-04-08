Trading Sessions by Mahefa R

Trading Sessions de Mahefa R es un indicador para MetaTrader 5 que identifica visualmente las cuatro principales sesiones de negociación: Nueva York, Londres, Tokio y Sydney.

Diseñado para proporcionar una visión de mercado limpia, intuitiva y profesional, destaca los periodos más activos del mercado Forex utilizando una visualización inteligente de los rangos de las sesiones, los colores de las velas específicos de cada sesión y los separadores diarios.

Características principales:

✅ Detección automática de las 4 sesiones principales

Nueva York

Londres

Tokio

Sydney

Cada sesión es totalmente personalizable (horas, colores, opciones de visualización).

✅ Visualización de los intervalos de las sesiones

El indicador dibuja un rectángulo transparente para cada sesión, marcando:

el máximo de la sesión

el mínimo de la sesión

la duración exacta de la sesión

Perfecto para analizar zonas de liquidez, rangos de apertura o patrones de manipulación intrasesión.

✅ Coloreado inteligente de velas

Cada sesión puede resaltar velas en un color específico, lo que ayuda a:

leer el flujo del mercado

identificar los regímenes de volatilidad

analizar el comportamiento de los precios a lo largo de diferentes sesiones

✅ S eparadores diarios automáticos

Al comienzo de cada nuevo día, el indicador coloca automáticamente:

una línea vertical

una etiqueta con el día de la semana

Esto potencia el análisis de varios días y mejora la claridad del gráfico.

✅ O pciones avanzadas de visualización