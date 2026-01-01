Laguerre RSI Indicator Signal for MT5
- Mehdi Ghorbani Saeidian
- Versión: 1.1
Consulte nuestros productos: ENLACEEl indicador de Laguerre es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para ofrecer una detección precisa de la tendencia, un análisis del impulso y un filtrado del mercado. Aprovecha las relaciones alfa y gamma avanzadas para optimizar el suavizado de precios, reducir el ruido del mercado y mejorar la precisión de las señales. Con parámetros personalizables, los operadores pueden adaptar el indicador a Forex, criptomonedas, acciones e índices en todos los plazos. Este indicador ayuda a identificar la dirección de la tendencia, los niveles de sobrecompra y sobreventa, y las señales de compra y venta de alta probabilidad. Ideal para el trading algorítmico, scalping, day trading y swing trading, el indicador de Laguerre mejora el rendimiento del trading, la gestión del riesgo y la eficiencia en la toma de decisiones.
CONFIGURACIÓN DE ESTE INDICADOR
origen del precio: puede ser cierre, apertura, máximo o mínimo
ratio alfa: el ratio debe estar comprendido entre 0,01 y 0,99.
cambio de color: si es falso será azul y si es verdadero será verde y rojo. también puedes cambiar los colores
enviar una alerta: enviar una alerta si Laguerre rompe 0.2 como desde abajo para arriba una señal de compra y si rompe 0.8 como desde arriba enviará una señal de venta.
enviar notificación: envía una notificación a tu teléfono.