NRTR Indicator Signal for MT5
- Indicadores
- Mehdi Ghorbani Saeidian
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Enlace a mis productos:EnlaceEl indicador de tendencia NRTR de TradeX para MetaTrader 5 es una potente herramienta de seguimiento de tendencias sin repintado diseñada para identificar la dirección precisa del mercado, niveles de arrastre dinámicos y puntos de entrada de alta probabilidad.
Este indicador MT5 traza automáticamente bandas NRTR superior e inferior adaptables, destacando las tendencias alcistas y bajistas con claras señales visuales y flechas.
Diseñado para operadores profesionales, ofrece alertas de compra y venta en tiempo real, notificaciones push y detección precisa de cambios de tendencia basada en el porcentaje de corrección del precio.
Ideal para operar en divisas, índices, materias primas y criptomonedas, ayuda a filtrar el ruido del mercado, reducir las señales falsas y mejorar la sincronización de las operaciones.
Totalmente optimizado para MetaTrader 5, este indicador es perfecto para scalping, day trading y estrategias de swing trading centradas en la confirmación de la tendencia y el control del riesgo.
Configuración de este indicador
Coeficiente de corrección en porcentaje: Debe dar un número en porcentaje, que será la distancia desde el precio actual.
Mostrar etiqueta de compra o venta: Muestra flechas de compra o venta en el gráfico para comprar y vender.
Enviar alerta: un parámetro para que el indicador envíe una alerta emergente.
enviar notificación: un parámetro para que el indicador envíe un mensaje a su aplicación MT5 en el teléfono móvil.