NRTR Indicator Signal for MT5

es una potente herramienta de seguimiento de tendencias sin repintado diseñada para identificar la dirección precisa del mercado, niveles de arrastre dinámicos y puntos de entrada de alta probabilidad.Este indicador MT5 traza automáticamente bandas NRTR superior e inferior adaptables, destacando las tendencias alcistas y bajistas con claras señales visuales y flechas.Diseñado para operadores profesionales, ofreceen tiempo real, notificaciones push y detección precisa de cambios de tendencia basada en el porcentaje de corrección del precio.Ideal para, ayuda a filtrar el ruido del mercado, reducir las señales falsas y mejorar la sincronización de las operaciones.Totalmente optimizado para, este indicador es perfecto para scalping, day trading y estrategias de swing trading centradas en la confirmación de la tendencia y el control del riesgo.





Configuración de este indicador



Coeficiente de corrección en porcentaje: Debe dar un número en porcentaje, que será la distancia desde el precio actual.

Mostrar etiqueta de compra o venta: Muestra flechas de compra o venta en el gráfico para comprar y vender.

Enviar alerta: un parámetro para que el indicador envíe una alerta emergente.

enviar notificación: un parámetro para que el indicador envíe un mensaje a su aplicación MT5 en el teléfono móvil.