Basic OrderBlock Support Resistance Zones SMC MT5

Introducción

ElIndicador SMC de Bloques de Órdenes de Soporte y Zonas de Resistencia es unapotente herramienta de trading diseñada para detectarbloques de órdenes de forma efectiva .
Este indicador muestrabloques de órdenes desoporte y resistencia, calculados en base aniveles de zigzag.
Tenemostres niveles de zigzag, cada uno calculado en base al anterior.
En laversión Básica, sólo tiene acceso a los bloques de Nivel 1 y Nivel 2.

Los bloques de órdenes representanniveles de precios clave en los que es probable que el mercadorevierta cuando los alcance ocontinúe su tendencia si se rompen esos niveles.

este indicador se basa en el indicador swing detector para descargar el indicador haga clic en elENLACE
Para enviarme un proyecto haga clic en elENLACE

Ajustes y Características

1. Ajustes Generales

  • Establecer elnúmero de velas utilizadas para los cálculos
  • Filtrarlos bloques de órdenes que se solapan para un análisis más limpio (Ocultar intersección)

2. Bloques de órdenes de Nivel 1

  • Activar o desactivarlos bloques de órdenes de Nivel 1 (Mostrar)
  • Elijacolores y estilos de visualizaciónpersonalizados
  • Opción demostrar u ocultar etiquetas en los bloques de órdenes (Etiqueta)
  • Filtro para mostrar sólo losbloques más recientes
  • Limitar ladistancia máxima entre los bloques mostrados y el precio actual

3. Bloques de órdenes de nivel 2

  • Ajustes similares a los del Nivel 1
  • Además,las estructuras en zigzag de Nivel 2 se muestran cuando los bloques de Nivel 2 están activados
para ver todos mis productos haga clic en el siguiente ENLACE


Cómo utilizar este indicador

  • Cuando elprecio se acerque a un bloque de orden de soporte, espere unaposible reversión al alza
  • Sise rompe unbloque de orden, hay unamayor probabilidad de que el preciocontinúe en ladirección de la ruptura .
  • Si un bloque de orden ha sidoprobado varias veces, la probabilidad de unafuerte reacción del precio es significativamente mayor.

Reflexiones finales

Los bloques de órdenes ofrecen unenfoque moderno del análisis de mercado y puedenmejorar significativamente sus resultados de negociación.
Con este indicador, puedeidentificar zonas de alta probabilidad y mejorar su estrategia de negociación para obtener mejores beneficios.


