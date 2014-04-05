Basic OrderBlock Support Resistance Zones SMC MT5

Introducción

ElIndicador SMC de Bloques de Órdenes de Soporte y Zonas de Resistencia es unapotente herramienta de trading diseñada para detectarbloques de órdenes de forma efectiva .

Este indicador muestrabloques de órdenes desoporte y resistencia, calculados en base aniveles de zigzag.

Tenemostres niveles de zigzag, cada uno calculado en base al anterior.

En laversión Básica, sólo tiene acceso a los bloques de Nivel 1 y Nivel 2.

Los bloques de órdenes representanniveles de precios clave en los que es probable que el mercadorevierta cuando los alcance ocontinúe su tendencia si se rompen esos niveles.

este indicador se basa en el indicador swing detector para descargar el indicador haga clic en el ENLACE



Para enviarme un proyecto haga clic en el ENLACE



Ajustes y Características

1. Ajustes Generales

Establecer el número de velas utilizadas para los cálculos

para los cálculos Filtrarlos bloques de órdenes que se solapan para un análisis más limpio (Ocultar intersección)

2. Bloques de órdenes de Nivel 1

Activar o desactivar los bloques de órdenes de Nivel 1 (Mostrar)

Elija colores y estilos de visualización personalizados

Opción de mostrar u ocultar etiquetas en los bloques de órdenes (Etiqueta)

los bloques de órdenes (Etiqueta) Filtro para mostrar sólo los bloques más recientes

Limitar ladistancia máxima entre los bloques mostrados y el precio actual

3. Bloques de órdenes de nivel 2

Ajustes similares a los del Nivel 1

Además,las estructuras en zigzag de Nivel 2 se muestran cuando los bloques de Nivel 2 están activados

para ver todos mis productos haga clic en el siguiente ENLACE







Cómo utilizar este indicador

Cuando el precio se acerque a un bloque de orden de soporte , espere una posible reversión al alza

, espere una Si se rompe un bloque de orden , hay una mayor probabilidad de que el precio continúe en la dirección de la ruptura .

un , hay una de que precio la . Si un bloque de orden ha sidoprobado varias veces, la probabilidad de unafuerte reacción del precio es significativamente mayor.

Reflexiones finales

Los bloques de órdenes ofrecen unenfoque moderno del análisis de mercado y puedenmejorar significativamente sus resultados de negociación.

Con este indicador, puedeidentificar zonas de alta probabilidad y mejorar su estrategia de negociación para obtener mejores beneficios.



