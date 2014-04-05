Basic OrderBlock Support Resistance Zones SMC MT5
- Indicadores
- Mehdi Ghorbani Saeidian
- Versión: 1.3
- Actualizado: 30 agosto 2025
Introducción
ElIndicador SMC de Bloques de Órdenes de Soporte y Zonas de Resistencia es unapotente herramienta de trading diseñada para detectarbloques de órdenes de forma efectiva .
Este indicador muestrabloques de órdenes desoporte y resistencia, calculados en base aniveles de zigzag.
Tenemostres niveles de zigzag, cada uno calculado en base al anterior.
En laversión Básica, sólo tiene acceso a los bloques de Nivel 1 y Nivel 2.
Los bloques de órdenes representanniveles de precios clave en los que es probable que el mercadorevierta cuando los alcance ocontinúe su tendencia si se rompen esos niveles.
|este indicador se basa en el indicador swing detector para descargar el indicador haga clic en elENLACE
Ajustes y Características
1. Ajustes Generales
- Establecer elnúmero de velas utilizadas para los cálculos
- Filtrarlos bloques de órdenes que se solapan para un análisis más limpio (Ocultar intersección)
2. Bloques de órdenes de Nivel 1
- Activar o desactivarlos bloques de órdenes de Nivel 1 (Mostrar)
- Elijacolores y estilos de visualizaciónpersonalizados
- Opción demostrar u ocultar etiquetas en los bloques de órdenes (Etiqueta)
- Filtro para mostrar sólo losbloques más recientes
- Limitar ladistancia máxima entre los bloques mostrados y el precio actual
3. Bloques de órdenes de nivel 2
- Ajustes similares a los del Nivel 1
- Además,las estructuras en zigzag de Nivel 2 se muestran cuando los bloques de Nivel 2 están activados
Cómo utilizar este indicador
- Cuando elprecio se acerque a un bloque de orden de soporte, espere unaposible reversión al alza
- Sise rompe unbloque de orden, hay unamayor probabilidad de que el preciocontinúe en ladirección de la ruptura .
- Si un bloque de orden ha sidoprobado varias veces, la probabilidad de unafuerte reacción del precio es significativamente mayor.
Reflexiones finales
Los bloques de órdenes ofrecen unenfoque moderno del análisis de mercado y puedenmejorar significativamente sus resultados de negociación.
Con este indicador, puedeidentificar zonas de alta probabilidad y mejorar su estrategia de negociación para obtener mejores beneficios.