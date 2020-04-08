Moving Average Ribbon TadeX

Consulte todos nuestros productos: ENLACE

Configuración de este indicador:

** Puedes elegir el ancho y el color del indicador en la pestaña colores

1. Mostrar medias móviles: Puede ocultar cualquiera de las medias móviles si lo desea

2. Periodo Media Móvil: El periodo para la media móvil

3. Media móvil modal: El modo, que puede ser una media móvil simple, exponencial o suavizada.

es una herramienta profesional de análisis técnico diseñada para identificar la dirección de la tendencia, el impulso y el soporte y resistencia dinámicos con gran precisión.Este avanzado indicador de media móvil para MetaTrader 5 visualiza múltiples líneas MA para ayudar a los operadores a detectar cambios de tendencia, retrocesos y cambios en la estructura del mercado en tiempo real.Ideal para el comercio de divisas, criptomonedas, índices y materias primas, mejora el tiempo de entrada y salida para scalping, day trading y estrategias de swing trading.El indicador está totalmente optimizado para MQL5, es ligero, rápido y compatible con todos los marcos temporales y símbolos de MT5.Tanto si opera con Smart Money Concept, sistemas de seguimiento de tendencias o estrategias de acción de precios, este indicador MT5 de media móvil mejora la toma de decisiones y la consistencia de las operaciones.