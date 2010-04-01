Xauusd Eutopya Fast

¡MEGA 30% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ROBOTS!

XAUUSD EUTOPYA FAST - El futuro del scalping de oro ya está aquí

XAUUSDEUTOPYA FAST es un Asesor Experto de vanguardia diseñado para los operadores que quieren velocidad, precisión y potencia algorítmica pura en sus operaciones con XAUUSD.

Construido para el marco temporal M1, este EA utiliza la inteligencia de ruptura de próxima generación, la mecánica de arrastre dinámico, y la gestión de riesgos adaptativa - todo ello sin martingala, rejilla, o promediando, asegurando que su capital se mantiene protegido al tiempo que maximiza la eficiencia.

Su arquitectura modular permite una adaptación perfecta a las condiciones cambiantes del mercado, elimina los errores operativos y garantiza el pleno cumplimiento de las restricciones de cualquier broker.
Compatible con todos los niveles de apalancamiento y corredores, ofrece una ejecución consistente y de alta velocidad tanto para entornos de demostración como en directo.

Optimizado para cuentas RAW/ECN con spreads ajustados y comisiones bajas, XAUUSD EUTOPYA FAST es su aliado para un scalping sostenible y rentable.

💡 Después de la compra, envíeme un mensaje para recibir un bono exclusivo EA - ¡gratis para los primeros compradores!

⚠️ Aviso Importante

Backtests (modo de garrapata) o ejecuciones de demostración pueden no iniciar o realizar correctamente sin la configuración oficial proporcionada por mí.
Si usted compra, póngase en contacto conmigo inmediatamente para recibir la configuración correcta y su bot de bonificación.

🔥 Oferta especial de lanzamiento 🔥

Precio original: $£1500
🎯 Precio de introducción: ¡Descuento masivo disponible ahora mismo!
⏰ La oferta termina el 31 de diciembre de 2025 - una vez que se añadan nuevos EAs, el precio vuelve a ser el completo.

👉 ¡No te pierdas esta oferta exclusiva de acceso anticipado!

🚀 ¿Por qué elegir XAUUSD EUTOPYA FAST?

  • Reacción ultrarrápida: Ejecuta operaciones al instante en rupturas confirmadas.

  • Gestión inteligente de SL y TP: Ajusta automáticamente los Stop Loss para cumplir con los niveles del broker, evitando problemas de "stops inválidos".

  • 🔒 Control de riesgo adaptable: Lotes fijos o basados en márgenes con protección de capital incorporada.

  • 🎯 Lógica de entrada de precisión: Sólo confirma las rupturas de alta probabilidad antes de la ejecución.

  • 💨 Motor de Seguimiento Dinámico: Seguimiento tick a tick utilizando los máximos/mínimos de las velas con lógica de BreakEven.

  • 🛡️ Seguro y Estable: Sin martingala, rejilla o promedios arriesgados.

⚙️ Funcionalidad avanzada

  • Control automático del spread y de las horas de negociación

  • Gestión completa de órdenes pendientes

  • Sistema anti-error para condiciones de baja liquidez o alta volatilidad

  • Optimizado para brokers RAW/ECN

  • Diseño ligero: Uso mínimo de CPU/RAM

Requisitos y recomendaciones

  • ⏱️ Marco temporal: M1

  • 💰 S aldo mínimo: €/$200

  • 🏦 Tipo de broker: Cualquiera (RAW/ECN recomendado)

  • ⚡ A palancamiento: Cualquiera

⚠️ Aviso importante sobre riesgos

El trading siempre implica riesgo. XAUUSD EUTOPYA FAST es un sistema profesional diseñado para operadores responsables. Pruebe a fondo en un entorno de demostración antes de ir en vivo.

📩 Soporte y Comunidad

Para preguntas, configuración y bots de trading exclusivos -
Únete a nosotros



Productos recomendados
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Asesores Expertos
El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación del EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de trab
Desbot
Luke Joel Desmaris
Asesores Expertos
Suscríbase a nuestro boletín para recibir también una copia de nuestros parámetros de optimización: https://desbot.ai/#Newsletter Parámetros de entrada A continuación se presentan todas las opciones de entrada (también conocido como: Parámetros) para Desbot y cómo utilizarlos. Puede encontrar los mejores parámetros a través de la optimización. Porcentaje de riesgo: Introduzca el número que representa el porcentaje del saldo de su cuenta que desea que Desbot arriesgue por operación. Por ejemplo,
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Asesores Expertos
¿Hambriento de estilo japonés? ¿Sediento de acción samurái? ¡Contemple! Ichimoku Super Swift Ease Pro es un asesor experto que tiene un indicador Ichimoku con un tamaño de lote moderado. Se recomienda que utilice este EA para pares JPY como USDJPY, EURJPY, etc. Si le gusta usar Ichimoku, este EA puede ser lo que está buscando. De acuerdo con los detalles de este asesor experto, tiene un ATR para permitir a los comerciantes para ver la línea con el flujo del yen japonés junto con otro par de divi
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del Asesor Experto en trading se basa en una de las señales de análisis técnico más potentes: la Pin Bar. A la hora de determinar esta figura, el experto en trading estudia la situación actual del mercado y, si se da una combinación de ciertos factores, comienza a trabajar. Se recomienda empezar a trabajar con un lote de negociación pequeño . A medida que se familiarice con el trabajo de un experto, el lote de negociación puede aumentarse (utilice la gestión monetaria) hasta un
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
CyBRG RX Mt4
Arseny Potyekhin
5 (2)
Asesores Expertos
Presentando CyBRG RX: El asistente de trading de próxima generación Adéntrate en el futuro del trading con CyBRG RX, tu compañero de trading de vanguardia diseñado para elevar tu experiencia de trading. Aprovechando el poder de redes neuronales avanzadas, CyBRG RX está diseñado para analizar y adaptarse a las condiciones del mercado en constante cambio con una precisión inigualable. Dado que esta estrategia es tan única, solo quiero vender un número limitado de licencias. Por lo tanto, el prec
ProfessorMoriartyMT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La base de la estrategia es la identificación de movimientos correctivos rápidos entre los cruces de un par de divisas o metal de trabajo. En el momento en que se producen diferencias en los precios de los instrumentos de negociación, el asesor analiza la posible dirección del movimiento del precio en un instrumento de trabajo y comienza a trabajar. Cada posición tiene un stop loss y un take profit. Un algoritmo único de seguimiento de posiciones permite controlar la superioridad de los benef
Deep Takeover MT4
Jeremy Scott
Asesores Expertos
Un sistema de negociación adaptable y ajustado como ningún otro Los mejores ajustes de un símbolo también funcionan en la mayoría de los demás símbolos La mayoría de los ajustes dentro de los parámetros de optimización se prueban bien Deep Takeover MT4 ahora viene con un segundo EA gratis: "Agility" EA Vea la sección de comentarios para más detalles Tres versiones para diferentes tipos de cuentas Esta versión MT4 respeta las reglas FIFO La versión MT5 netting : https://www.mql5.com/en/market/pr
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Infinity Gold AI es un robot de trading (asesor experto) para el terminal MetaTrader 4 (MT4), diseñado para el trading automatizado del par de divisas XAUUSD (oro). Este asesor fue desarrollado por operadores experimentados con diez años de experiencia en los mercados financieros y se centra en métodos de negociación conservadores basados en reglas claras de gestión del dinero y del riesgo. La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
Asesores Expertos
Presentación de AI Neural Nexus EA Un Asesor Experto de última generación diseñado para operar con Oro (XAUUSD) y GBPUSD. Este avanzado sistema aprovecha el poder de la inteligencia artificial y las redes neuronales para identificar oportunidades de trading rentables centrándose en la seguridad y la consistencia. A diferencia de los métodos tradicionales de alto riesgo, AI Neural Nexus prioriza las estrategias de bajo riesgo que se adaptan a las fluctuaciones del mercado en tiempo real, garantiz
Gold Farming MT4
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Gold Farming es un asesor experto totalmente automatizado que utiliza un algoritmo complejo basado principalmente en la Desviación Estándar, CCI, y varios otros indicadores como confirmaciones. Este EA forex utiliza take profit y stop loss adaptativos basados en la acción del precio, y stop loss duro fijo para asegurar la reducción de la equidad. Este robot de comercio de divisas funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está especialmente diseñado para el Oro H1 marco de ti
Gold Impulse Split
Keisuke Kimura
Asesores Expertos
También puede seguir el rendimiento real de la cuenta aquí: https://www.mql5.com/en/signals/2346679 Abrí esta cuenta el 2 de diciembre de 2025 . Por favor, síguela y mira cómo crece desde aquí - Estoy emocionado de compartir su progreso contigo. Descripción del producto Este EA no está sobre-ajustado a backtests . Está diseñado con un fuerte enfoque en la estabilidad a largo plazo y un funcionamiento realista y práctico , en lugar de perseguir resultados históricos perfectos. Creé este EA por
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision   es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan a
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los comerciantes compañeros y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de comerciar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. La estrategia de comercio se basa en el promedio y utiliza un poco de combinación de m
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
GMMA Trade X es un EA basado en GMMA. Los parámetros GMMA como MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 y CandlestickShift1-24 pueden ser ajustados. GMMA Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de GMMA Trade X. Buena suerte. = == == Consultas = == == E-Mail:support@btntechfx.com
AI Trading System
Ramzi Abuwarda
Asesores Expertos
AI TRADING SYSTEM para MT4 - ¡Tu Máquina de Beneficios Definitiva impulsada por IA! Desbloquea el futuro del trading con AI TRADING SYSTEM , un avanzado Asesor Experto (EA) que utiliza potentes estrategias impulsadas por IA para maximizar las ganancias en todos los pares de divisas. Aunque está diseñado para ser versátil, ofrece un rendimiento excepcional en los principales pares como EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY, ayudándote a estar a la vanguardia del mercado. Con dos modos de trading distintos ,
Goldenclaw
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Goldenclaw EA es un único scalping Trading Robot basado en múltiples capas de red neuronal y varios indicadores predeterminados. El algoritmo funciona mediante el cálculo de los valores de diferentes marcos de tiempo para proporcionar la señal de salida para el marco de tiempo actual. Este EA no utiliza técnicas peligrosas como martingala, promediación, rejilla o cobertura. Todas las órdenes están protegidas por stop loss y sólo una dirección comercial de compra o venta depende del algoritmo d
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Unicorn XU
Andrii Garkusha
Asesores Expertos
Descripción de la estrategia: Una estrategia altamente profesional desarrollada por un trader con 25 años de experiencia. La estrategia se basa en la ruptura de niveles. Se ha probado exhaustivamente a lo largo de 20 años utilizando toda la gama de pruebas de estrés (ampliación de diferenciales, deslizamiento, aplicación en otros mercados, cambios en los parámetros, etc.). Rentabilidad media anual 362%. Reducción máxima del 41,3%. En modo cartera, la rentabilidad media anual es del 225%, el dra
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SWmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set fi
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SDmax EA   es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Stepping-GBPUSD - ¡funciona en modo totalmente automático! No necesita ajustes, puede utilizar la configuración predeterminada. El Asesor Experto funciona como un bisturí durante los movimientos bruscos de precios. El bot fue probado con datos reales de ticks con un spread real para un periodo de 19 años desde 2004 hasta 2023 (esta es la cantidad de historial de ticks disponible en los servidores de los brokers suizos). También superó la prueba de estabilidad de Montecarlo utilizando 5.000 cicl
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Shark Surfer EA
Roman Sheikin
Asesores Expertos
Shark Surfer es un Asesor Experto de nueva generación que aplica una operativa de seguimiento de tendencia bien establecida. El periodo de negociación recomendado por el desarrollador es H1. El producto es bueno tanto para scalping, así como el comercio a medio y largo plazo. Shark Surfer siempre establece take profit y stop loss a sus operaciones. Proporciona la opción de forzar el cierre de todas las operaciones abiertas a la hora especificada antes del cierre del mercado, lo que ayuda a evita
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
Golden Suite
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Suite se posiciona como un asesor de negociación innovador que combina estrategias de negociación probadas. Su objetivo es proporcionar a los operadores un sistema fiable de análisis de mercado, previsiones y recomendaciones basadas en un profundo análisis de datos. Puede consultar la lista completa en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principales características de Golden Suite: AJUSTES DE MERCADO selección automática de indicadores % de riesgo del depósito trailing stop f
Follow GOLD
Lucas Martinez Gomez
Asesores Expertos
Presentando Follow GOLD EA   , el innovador asesor experto en MQL4 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par XAUUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 5 años. Follow GOLD EA utiliza una estrategia única en la que sigue la tendencia del par, calculando el lote bajo un porcentaje de riesgo elegido. Esto significa que cada vez que el EA ejecuta una operación, el lote se recalcula conteniendo el riesgo para proteger e
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Asesores Expertos
Recomendado: es mejor utilizarlo en cuentas con menor swap o cuentas libres de swap. VER Y COMPARAR CON OTROS EA's , Señales de seguimiento reales: Greedy Golden +1000% Señal Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario Ver la señal de seguimiento real en mi perfil. Utilizar sólo en oro y en la dirección de COMPRA. Operar con oro es atractivo para muchos traders debido a la alta volatilidad y profundidad del del mercado. ¿Deberíamos invertir en
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
Otros productos de este autor
Gold Invertio scalping
Mose' Panizza
Asesores Expertos
¡MEGA 30% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ROBOTS! Gold Invertio Scalp - EA de scalping XAUUSD de nueva generación Gold Invertio Scalp es un Asesor Experto de próxima generación diseñado para los traders que exigen un enfoque profesional, preciso e inflexible para el trading algorítmico en XAUUSD. Este sistema totalmente automatizado está diseñado para operar en el marco temporal M1 , utilizando la detección avanzada de rupturas, la lógica dinámica de arrastre y la gestión inteligente del riesgo, s
GainLossView
Mose' Panizza
Indicadores
GainLossView - Rastreador de ganancias inteligente para todo operador GainLossView es un indicador potente pero ligero diseñado para ofrecerle un control visual en tiempo real de su rendimiento de trading, directamente en el gráfico. Ya sea que opere manualmente o con Asesores Expertos , GainLossView lo mantiene plenamente consciente de sus ganancias diarias, pérdidas actuales y saldo total con actualizaciones limpias e instantáneas. Por qué los operadores adoran GainLossView GainLossView con
Bicoin Et Futurum
Mose' Panizza
Asesores Expertos
¡MEGA 30% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ROBOTS! BITCOIN ET FUTURUM - El futuro del scalping de criptomonedas comienza aquí BITCOIN ET FUTURUM es un Asesor Experto ultra avanzado creado para traders que buscan velocidad, precisión y rendimiento algorítmico de siguiente nivel específicamente en Bitcoin y los principales criptoactivos . Desarrollado para el marco temporal M1 , este EA aprovecha la detección inteligente de la volatilidad, la rápida confirmación de ruptura y la gestión adaptativa d
Forex Astropya
Mose' Panizza
Asesores Expertos
¡MEGA 30% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ROBOTS! FOREX ASTROPYA - El futuro del scalping multidivisa en Forex. FOREX AST ROPYA es un Asesor Experto de nueva generación diseñado para los traders que exigen velocidad, precisión y automatización inteligente en todo el mercado Forex . Diseñado para el marco temporal M1 , este EA utiliza la detección avanzada de ruptura multidivisa, la lógica de arrastre dinámico y la gestión de riesgos adaptativa, todo ello sin martingala, rejilla o promediado. Cua
Gold Magnus
Mose' Panizza
Asesores Expertos
¡MEGA 30% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ROBOTS! GOLD MAGNUS - Motor de rejilla de oro adaptable con modos de riesgo inteligentes. ORO MA GNUS es un potente y flexible XAUUSD trading bot diseñado para los comerciantes que quieren velocidad, personalización y automatización inteligente en el mercado del oro. Creado para el marco temporal M1 , combina una lógica de cuadrícula estructurada con un sistema de riesgo ultrainteligente que se adapta instantáneamente al estilo elegido. En esencia, GOLD
Moneta Vertex
Mose' Panizza
Asesores Expertos
¡MEGA 30% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ROBOTS! MONETA VERTEX - El último motor de inteligencia multidivisa de Forex MONETA VERTEX es un Asesor Experto ultra-avanzado diseñado para operar sin problemas en todo el mercado Forex. Construido para dominar el trading multidivisa, ofrece una precisión excepcional tanto en las entradas como en las salidas, adaptando su comportamiento dinámicamente a través de sus sistemas inteligentes internos. Diseñado para el marco temporal M1 , MONETA VERTEX combi
Gold Aurefix
Mose' Panizza
Asesores Expertos
¡MEGA 30% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ROBOTS! GOLD AUREFIX - La evolución de élite de la inteligencia de comercio de oro La nueva era de la maestría algorítmica XAUUSD comienza ahora. GOLD AUREFIX es un Asesor Experto ultra-refinado diseñado para los operadores que exigen inteligencia, estabilidad y ejecución de alto rendimiento en el volátil mundo del XAUUSD. Diseñado para el marco temporal M1 , integra una lógica avanzada de mapeo de volatilidad, reconocimiento inteligente de rupturas, fil
Eurusd Vs Audusd
Mose' Panizza
Asesores Expertos
¡MEGA 30% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ROBOTS! EURUSD vs AUDUSD - El motor de inteligencia de divisas de doble par definitivo EURUSD vs AUDUSD es un Asesor Experto ultra-avanzado diseñado para operar con una precisión excepcional en dos de los pares de divisas más negociados en el mercado Forex. Construido específicamente para dominar las operaciones con pares duales , ofrece una precisión superior tanto en las entradas como en las salidas, a la vez que adapta su comportamiento dinámicamente
Gold Aurefix MT5
Mose' Panizza
Asesores Expertos
ORO AUREFIX MT5 Sistema avanzado de negociación algorítmica para XAUUSD GOLD AUREFIX MT5 representa la próxima generación de trading algorítmico para el Oro (XAUUSD), diseñado para operadores que buscan precisión, adaptabilidad y ejecución de nivel profesional en condiciones de mercado de rápida evolución. Diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 5 , este Asesor Experto combina una lógica inteligente de precio-acción con filtros de mercado adaptativos para operar eficientemente e
Bitcoin Et Futurum MT5
Mose' Panizza
Asesores Expertos
BITCOIN ET FUTURUM MT5 - El futuro de Crypto Scalping comienza ahora BITCOIN ET FUTURUM MT5 es un avanzado sistema de trading algorítmico diseñado para Bitcoin (BTC) y los principales cripto CFDs, construido para traders que desean velocidad, precisión y ejecución estable en condiciones de mercado altamente volátiles. Optimizado para el entorno MetaTrader 5 , este EA combina una lógica de acción de precios sensible a la volatilidad , confirmación de ruptura y gestión de operaciones adaptativa
Forex Invictus
Mose' Panizza
Asesores Expertos
FOREX INVICTUS MT5 - El motor de inteligencia Forex de última generación FOREX INVICTUS MT5 es un Asesor Experto de última generación desarrollado exclusivamente para MetaTrader 5 , diseñado para ofrecer precisión, estabilidad y automatización inteligente en el mercado Forex. Diseñado para dominar las condiciones comerciales modernas, FOREX INVICTUS MT5 combina el análisis avanzado del mercado , la gestión dinámica del riesgo y la lógica de ejecución adaptativa para lograr entradas de alta c
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario