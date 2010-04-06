⚡ BITCOIN ET FUTURUM MT5 - El futuro de Crypto Scalping comienza ahora

BITCOIN ET FUTURUM MT5 es un avanzado sistema de trading algorítmico diseñado para Bitcoin (BTC) y los principales cripto CFDs, construido para traders que desean velocidad, precisión y ejecución estable en condiciones de mercado altamente volátiles.

Optimizado para el entorno MetaTrader 5, este EA combina una lógica de acción de precios sensible a la volatilidad, confirmación de ruptura y gestión de operaciones adaptativa para manejar el comportamiento único de los cripto mercados, incluyendo picos rápidos y cambios direccionales rápidos.

✅ S in martingala

✅ Sin promedios peligrosos

✅ Sin comportamiento de rejilla incontrolado

Construido con una estructura disciplinada centrada en la estabilidad de la ejecución y el control del riesgo.

Configuración óptima (5 parámetros)

Para obtener elmejor rendimiento en Demo y Live, este EA requiere una rápida optimización desólo 5 entradas clave basadas en las condiciones de su broker.

Por qué esto importa: Diferentes brokers utilizan diferentes formatos de símbolos, spreads y reglas de ejecución. Ajustar estas 5 entradas asegura que el EA funcione sin problemas y de forma consistente.





Precio y oferta de lanzamiento

Precio final: $2299

🚀 Principales características

⚡ Motor de Reacción Rápida

Diseñado para responder eficientemente a las expansiones de volatilidad y condiciones de ruptura comunes en los mercados basados en BTC.

🧠 Gestión de operaciones adaptable

Gestión inteligente de posiciones con controles dinámicos, diseñada para funcionar de forma fiable con diferentes especificaciones de broker.

🔒 Ejecución controlada por el riesgo

Admite operaciones con lotes fijos y lógica de exposición controlada para mantener estructurado el comportamiento de las operaciones.

💨 Lógica dinámica de seguimiento y protección

Filtros de seguimiento y seguridad creados para reducir los problemas de ejecución en condiciones inestables (ampliación del diferencial, alta volatilidad, huecos de fin de semana).

⚙️ Compatibilidad con plataformas y brokers (MT5)

Construido específicamente para MetaTrader 5

Apto para la mayoría de brokers de cripto CFDs

Se recomiendan cuentas tipo RAW/ECN (spreads ajustados + comisiones bajas)

Optimizado para un uso eficiente de la CPU/RAM

Requisitos recomendados

⏱️ Marco temporal: M1

💰 Depósito mínimo: 1000 USD / EUR (se recomienda un depósito superior para mayor estabilidad y flexibilidad)

⚡ Apalancamiento: Cualquiera

🏦 Tipo de broker: Cualquiera (RAW/ECN recomendado)

📌 Nota importante de configuración (Demo y Live)

✅ Para el comercio normal Demo / Live, set:

MarketValidationGuard = false

(Comportamiento por defecto: Validación de mercado = TRUE / Real trading = FALSE)

💡 Bono opcional (por tiempo limitado)

📊 Backtesting y Optimización

Los resultados de backtest dependen de las condiciones del broker, especificación de símbolos, spreads/comisiones y ajustes de entrada.

Se recomienda a los usuarios que realicen sus propias pruebas retrospectivas y prospectivas antes de operar con fondos reales.

⚠️ Descargo de responsabilidad

El comercio de criptomonedas implica un riesgo sustancial y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y realice pruebas en una cuenta de demostración antes de operar con fondos reales.





" A continuación se muestran tres capturas de pantalla de rendimiento que muestran diferentes perfiles de riesgo:

1️⃣ Riesgo muy bajo

2️⃣ Riesgo medio

3️⃣ Modo de riesgo agresivo"

