⚡ BITCOIN ET FUTURUM MT5 - El futuro de Crypto Scalping comienza ahora
BITCOIN ET FUTURUM MT5 es un avanzado sistema de trading algorítmico diseñado para Bitcoin (BTC) y los principales cripto CFDs, construido para traders que desean velocidad, precisión y ejecución estable en condiciones de mercado altamente volátiles.
Optimizado para el entorno MetaTrader 5, este EA combina una lógica de acción de precios sensible a la volatilidad, confirmación de ruptura y gestión de operaciones adaptativa para manejar el comportamiento único de los cripto mercados, incluyendo picos rápidos y cambios direccionales rápidos.
✅ S in martingala
✅ Sin promedios peligrosos
✅ Sin comportamiento de rejilla incontrolado
Construido con una estructura disciplinada centrada en la estabilidad de la ejecución y el control del riesgo.
Configuración óptima (5 parámetros)
Para obtener elmejor rendimiento en Demo y Live, este EA requiere una rápida optimización desólo 5 entradas clave basadas en las condiciones de su broker.
Por qué esto importa: Diferentes brokers utilizan diferentes formatos de símbolos, spreads y reglas de ejecución. Ajustar estas 5 entradas asegura que el EA funcione sin problemas y de forma consistente.
Precio y oferta de lanzamiento
Precio final: $£2299
🚀 Principales características
⚡ Motor de Reacción Rápida
Diseñado para responder eficientemente a las expansiones de volatilidad y condiciones de ruptura comunes en los mercados basados en BTC.
🧠 Gestión de operaciones adaptable
Gestión inteligente de posiciones con controles dinámicos, diseñada para funcionar de forma fiable con diferentes especificaciones de broker.
🔒 Ejecución controlada por el riesgo
Admite operaciones con lotes fijos y lógica de exposición controlada para mantener estructurado el comportamiento de las operaciones.
💨 Lógica dinámica de seguimiento y protección
Filtros de seguimiento y seguridad creados para reducir los problemas de ejecución en condiciones inestables (ampliación del diferencial, alta volatilidad, huecos de fin de semana).
⚙️ Compatibilidad con plataformas y brokers (MT5)
-
Construido específicamente para MetaTrader 5
-
Apto para la mayoría de brokers de cripto CFDs
-
Se recomiendan cuentas tipo RAW/ECN (spreads ajustados + comisiones bajas)
-
Optimizado para un uso eficiente de la CPU/RAM
Requisitos recomendados
⏱️ Marco temporal: M1
💰 Depósito mínimo: 1000 USD / EUR (se recomienda un depósito superior para mayor estabilidad y flexibilidad)
⚡ Apalancamiento: Cualquiera
🏦 Tipo de broker: Cualquiera (RAW/ECN recomendado)
📌 Nota importante de configuración (Demo y Live)
✅ Para el comercio normal Demo / Live, set:
MarketValidationGuard = false
(Comportamiento por defecto: Validación de mercado = TRUE / Real trading = FALSE)
💡 Bono opcional (por tiempo limitado)
📊 Backtesting y Optimización
Los resultados de backtest dependen de las condiciones del broker, especificación de símbolos, spreads/comisiones y ajustes de entrada.
Se recomienda a los usuarios que realicen sus propias pruebas retrospectivas y prospectivas antes de operar con fondos reales.
⚠️ Descargo de responsabilidad
El comercio de criptomonedas implica un riesgo sustancial y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y realice pruebas en una cuenta de demostración antes de operar con fondos reales.
