Gold Aurefix
- Asesores Expertos
- Mose' Panizza
- Versión: 1.10
- Activaciones: 5
⚡ ¡MEGA 30% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ROBOTS! ⚡
⚡ GOLD AUREFIX - La evolución de élite de la inteligencia de comercio de oro
La nueva era de la maestría algorítmica XAUUSD comienza ahora.
GOLD AUREFIX es un Asesor Experto ultra-refinado diseñado para los operadores que exigen inteligencia, estabilidad y ejecución de alto rendimiento en el volátil mundo del XAUUSD.
Diseñado para el marco temporal M1, integra una lógica avanzada de mapeo de volatilidad, reconocimiento inteligente de rupturas, filtros inspirados en el aprendizaje profundo y una mecánica de riesgo adaptable al capital, todo ello manteniendo una estricta estructura sin martingalas, sin cuadrículas ni promedios para mantener sus fondos protegidos en todo momento.
Su arquitectura híbrida garantiza una adaptación perfecta a los ciclos cambiantes del mercado, eliminando los errores de ejecución y garantizando un funcionamiento fluido bajo cualquier restricción de los intermediarios o condiciones de liquidez.
Perfectamente compatible con todos los niveles de apalancamiento y tipos de cuenta, GOLD AUREFIX ofrece una ejecución consistente, precisa y de alta velocidad, tanto para entornos de operaciones demo como reales.
Optimizado especialmente para cuentas RAW/ECN, este EA es su compañero profesional para obtener un rendimiento de alta calidad a largo plazo en la especulación con oro.
💡 Bono exclusivo incluido
Después de comprar, envíeme un mensaje para reclamar un bono premium GRATIS EA, ¡disponible sólo para los primeros usuarios!
⚠️ Aviso Importante
Backtests (modo tick) o sesiones de demostración pueden no funcionar correctamente sin los archivos de configuración verificados proporcionados por mí.
➡️ Después de la compra, póngase en contacto conmigo inmediatamente para recibir la configuración correcta y su bot de bonificación.
Precio original: $£1500
🎯 Precio de introducción: ¡Enorme descuento activo ahora mismo!
⏰ La oferta termina el 31 de noviembre de 2025 - una vez que los nuevos EAs caen, el precio vuelve a ser completo.
👉 ¡Asegúrate tu ventaja de acceso anticipado hoy mismo!🚀 ¿Por qué elegir AUREFIX ORO?
⚡ Respuesta rápida a la volatilidad
Detecta al instante y ejecuta en patrones de ruptura y expansión de microrrango confirmados.
🧠 Inteligencia dinámica de SL/TP
Adapta automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit en función de la volatilidad en tiempo real y de los parámetros del broker, evitando problemas de "stops no válidos".
🔒 S istema de riesgo adaptable al capital
Utiliza un tamaño de lote fijo, porcentual o de margen automático para un crecimiento controlado y sostenible.
🎯 A lgoritmos de Entrada de Precisión
Combina firmas de volatilidad, confirmación de mini-ruptura y confluencia de múltiples filtros para asegurar sólo configuraciones comerciales de alta probabilidad.
💨 Motor de seguimiento avanzado
Seguimiento dinámico tick a tick mediante estructuras de velas, punto de equilibrio inteligente y análisis de impulso de microondas.
🛡️ Seguridad por encima de todo
✔ Sin martingala
✔ Sin rejilla
✔ Sin promedios peligrosos
✔ Prevención de errores integrada para entornos inestables o de baja liquidez.
-
Control automático de spread, deslizamiento y sesiones de negociación
-
Gestión completa de órdenes pendientes con protección anticongelación
-
Sólida lógica a prueba de fallos para gaps, picos o condiciones de alta volatilidad
-
Diseñado para una latencia ultrabaja y un uso mínimo de CPU/RAM
-
Funciona a la perfección con cualquier broker, RAW/ECN recomendado
⏱️ Marco temporal: M1
💰 Saldo mínimo: 200 €/$
🏦 Tipo de broker: Cualquiera (RAW/ECN ideal)
⚡ Apalancamiento: Cualquiera
El trading conlleva un riesgo inherente. GOLD AUREFIX es un sistema de trading de nivel profesional y debe utilizarse de forma responsable. Pruebe siempre en un entorno demo antes de pasar a fondos reales.📩 Soporte y Comunidad
Necesitas configuración, orientación o acceso a bots de trading exclusivos?
Explora herramientas más potentes, haz preguntas, recibe actualizaciones y accede a una amplia gama de bots premium a precios inmejorables.
Únete a nosotros