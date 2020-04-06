Bicoin Et Futurum

⚡ ¡MEGA 30% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ROBOTS! ⚡

⚡ BITCOIN ET FUTURUM - El futuro del scalping de criptomonedas comienza aquí

BITCOIN ET FUTURUM es un Asesor Experto ultra avanzado creado para traders que buscan velocidad, precisión y rendimiento algorítmico de siguiente nivel específicamente en Bitcoin y los principales criptoactivos.

Desarrollado para el marco temporal M1, este EA aprovecha la detección inteligente de la volatilidad, la rápida confirmación de ruptura y la gestión adaptativa del riesgo centrada en las criptomonedas, todo ello sin martingala, rejilla o estrategias de promediación peligrosas.

Su capital permanece protegido mientras el sistema extrae movimientos de alta eficiencia de los rápidos mercados criptográficos.

⚠️("Una vez comprado, necesitará el conjunto de archivos para aprovechar al máximo sus capacidades. Póngase en contacto conmigo").

Su arquitectura modular de alta resiliencia está diseñada para manejar los desafíos únicos del comercio de criptomonedas, incluidos los picos de volatilidad, los movimientos de fin de semana y las limitaciones de intercambio.

Compatible con cualquier broker, apalancamiento y proveedor de cripto CFD, BITCOIN ET FUTURUM ofrece una velocidad de ejecución sin concesiones tanto para cuentas demo como reales.

Optimizado para cuentas de cripto de estilo RAW/ECN, destaca en entornos con spreads ajustados y comisiones bajas, un requisito clave para un scalping de cripto sostenible.

💡 Después de la compra, póngase en contacto conmigo directamente para recibir un bono exclusivo EA - ¡gratis para los primeros compradores!

⚠️ Aviso importante

Backtests (modo de garrapata) o sesiones de demostración pueden no lanzar o funcionar correctamente sin la configuración oficial que proporciono.

Si completa su compra, envíeme un mensaje inmediatamente para recibir la configuración correcta y su algoritmo de bonificación.

🔥 Oferta Especial de Lanzamiento 🔥

Precio original: $£1500

🎯 Precio de lanzamiento: ¡Enorme descuento disponible ahora mismo!

⏰ Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2025 - después de crypto EAs adicionales se añaden, el precio vuelve a su totalidad.

👉 ¡Aprovecha este acceso anticipado por tiempo limitado!

🚀 ¿Por qué elegir BITCOIN ET FUTURUM?

⚡ Ejecución a la velocidad del rayo: Diseñado para entornos de alta volatilidad como BTC/USD, ETH/USD y otros pares de criptomonedas.

🧠 Gestión de SL optimizada para criptomonedas: Se adapta automáticamente a las reglas de nivel de parada de la bolsa al tiempo que evita errores de "parada no válida".

🔒 Control de riesgo avanzado: Elija lotes fijos o dimensionamiento automático basado en márgenes cripto con protocolos de seguridad multicapa.

🎯 S istema de entrada de precisión: Filtra y confirma los breakouts crypto antes de ejecutar las operaciones, reduciendo el ruido y las señales falsas.

💨 Dynamic Trailing Engine: Tick-by-tick trailing usando los máximos/mínimos de las velas y la mecánica BreakEven, ideal para las olas de volatilidad criptográfica.

🛡️ Seguro y Profesional: Cero martingala. Cero rejilla. Cero promedios arriesgados - ingeniería totalmente profesional.

⚙️ Funcionalidad avanzada

Filtrado automatizado de spreads y sesiones adaptado a los mercados de criptomonedas

Gestión completa del ciclo de vida de las órdenes pendientes

Sistema antierror para alta volatilidad, brechas de fin de semana y fluctuaciones de márgenes

Totalmente compatible con corredores de CFD de criptomonedas

Algoritmo ligero y no intrusivo con un uso mínimo de la CPU

Requisitos y recomendaciones

⏱️ Marco temporal: M1

💰 Depósito mínimo: 500 $/£

🏦 Tipo de broker: Cualquiera (se recomiendan cuentas cripto estilo RAW/ECN).

⚡ A palancamiento: Cualquiera

⚠️ Descargo de responsabilidad

El comercio de criptomonedas implica un riesgo sustancial. BITCOIN ET FUTURUM es un EA de nivel profesional destinado a operadores disciplinados y responsables.

Siempre ejecute pruebas exhaustivas en una cuenta demo antes de operar en vivo.

📩 Soporte y Comunidad

Para asistencia en la configuración, preguntas y acceso a bots de trading exclusivos.