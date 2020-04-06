⚡ ¡MEGA 30% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ROBOTS! ⚡

⚡ EURUSD vs AUDUSD - El motor de inteligencia de divisas de doble par definitivo

EURUSD vs AUDUSD es un Asesor Experto ultra-avanzado diseñado para operar con una precisión excepcional en dos de los pares de divisas más negociados en el mercado Forex.

Construido específicamente para dominar las operaciones con pares duales, ofrece una precisión superior tanto en las entradas como en las salidas, a la vez que adapta su comportamiento dinámicamente a través de sus sistemas inteligentes internos.

Optimizado para elmarco temporal M1/M5, este AE combina una rápida interpretación del mercado con una potente ejecución basada en el riesgo.

Su configuración predeterminada escala automáticamente el riesgo en función del saldo de la cuenta, mientras que el StopLoss% integrado, el filtro de recuento de barras, el escáner de volatilidad y un completo conjunto de herramientas internas garantizan que el sistema se mantenga estable, reactivo e increíblemente preciso.

Diseñado para funcionar a la perfección con EURUSD y AUDUSD, su arquitectura se centra exclusivamente en estos símbolos para lograr la máxima eficacia y un rendimiento constante.

Un MagicNumber único garantiza un funcionamiento limpio y sin conflictos, incluso cuando se ejecutan múltiples configuraciones.

EURUSD vs AUDUSD está construido para los traders que exigen potencia enfocada, estabilidad y automatización inteligente sin compromiso.

¿Qué hace que EURUSD vs AUDUSD sea excepcional?

⚡ Ejecución ultrarrápida de doble par

Lee y reacciona a micro-movimientos en EURUSD y AUDUSD simultáneamente.

🧠 Escala de Riesgo Inteligente y Control de StopLoss%

El riesgo se ajusta automáticamente al tamaño de la cuenta, con gestión flexible del porcentaje de SL.

🎛️ Sistema de entrada avanzado

Incluye filtrado de recuento de barras, escaneo de volatilidad, lógica de activación precisa y comprobaciones de estabilidad.

🔁 Herramientas internas totalmente integradas

Motor de seguimiento dinámico, lógica de punto muerto, filtros de diferencial, reglas de sesión y muchos otros módulos de protección integrados.

🔒 Seguro, eficiente, inteligente

Diseñado para las condiciones de los mercados modernos con una toma de decisiones optimizada y un comportamiento adaptado al riesgo.

💼 Símbolos soportados

✔️ EURUSD

✔️ AUDUSD (AUDCAD-GBPUSD-XAUUSD AÑADIDOS)

🛠️ Funciones básicas

Incumplimientos basados en el riesgo vinculados al capital de la cuenta

Motor StopLoss% para una exposición controlada

Escáner de entrada de recuento de barras

Detector de volatilidad integrado

Sistema de seguimiento dinámico

MagicNumber para configuraciones multiinstancia

Spread y protección de sesión

Procesamiento rápido y ejecución ultraligera

Configuración recomendada

Marco temporal: M1/M5/M15/H1

Capital mínimo recomendado: 1000 $/£

Broker: Cualquiera (RAW/ECN recomendado)

Apalancamiento: Cualquiera

VPS: Altamente recomendado para un rendimiento óptimo

⚠️ Nota Importante

EURUSD vs AUDUSD es un algoritmo de grado profesional.

Aunque es extremadamente potente, requiere un uso responsable, una gestión adecuada del dinero y ser consciente de los riesgos.

Siempre prueba en demo antes de ir en vivo y ajustar la configuración de riesgo en función de su experiencia.

📩 Soporte y Comunidad

Para ayuda, configuración, robots adicionales o nuevas versiones.

