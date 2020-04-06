⚡ FOREX INVICTUS MT5 - El motor de inteligencia Forex de última generación ⚡

FOREX INVICTUS MT5 es un Asesor Experto de última generación desarrollado exclusivamente para MetaTrader 5, diseñado para ofrecer precisión, estabilidad y automatización inteligente en el mercado Forex.

Diseñado para dominar las condiciones comerciales modernas, FOREX INVICTUS MT5 combina el análisis avanzado del mercado, la gestión dinámica del riesgo y la lógica de ejecución adaptativa para lograr entradas de alta calidad y salidas controladas, incluso en entornos volátiles.

Optimizado para plazos rápidos, este EA aprovecha el motor mejorado de MT5 para procesar los datos del mercado con extrema eficiencia.

Su sistema de riesgo inteligente adapta automáticamente la exposición en función del saldo de la cuenta, mientras que el motor StopLoss% integrado, el filtrado de recuento de barras, la detección de volatilidad y las múltiples salvaguardas internas mantienen un comportamiento de negociación estable, reactivo y altamente preciso.

FOREX INVICTUS MT5 es compatible con todos los símbolos de Forex, incluidos los principales, los menores y los pares volátiles seleccionados.

Cuantos más símbolos adjunte, más datos de mercado analizará el algoritmo, lo que aumenta su eficacia general.

Un exclusivo sistema MagicNumber garantiza un funcionamiento limpio y sin conflictos, incluso cuando se ejecutan varias configuraciones simultáneamente.

Construido para los operadores que exigen potencia, resistencia y control total, FOREX INVICTUS MT5 representa la evolución del trading automatizado profesional.





Configuración óptima (3 parámetros)

Para obtener elmejor rendimiento en Demo y Live, este EA requiere una rápida optimización desólo 3 entradas clave basadas en las condiciones de su broker (spread, ejecución, especificación de símbolo).

✅ Después de la compra, por favor envíeme un mensaje directamente a través del chat privado de MQL5 Market y le enviaré los valores recomendados para su cuenta/broker.

Por qué esto importa: Diferentes corredores utilizan diferentes formatos de símbolos, spreads y reglas de ejecución. Ajustar estas 3 entradas asegura que el EA funcione sin problemas y de forma consistente.





¿Qué hace que FOREX INVICTUS MT5 sea excepcional?

⚡ Ultra-Fast Multi-Currency Execution (MT5 Engine)

Procesa y reacciona a los movimientos de precios en tiempo real a través de múltiples símbolos con la velocidad del rayo.

🧠 E scalado inteligente del riesgo y control del StopLoss%

Ajusta automáticamente el riesgo en función del tamaño de la cuenta, garantizando una exposición constante y la protección del capital.

🎛️ Sistema avanzado de entrada y filtrado de mercado

Incluye lógica de recuento de barras, escaneo de volatilidad, disparadores de precisión y validación de estabilidad antes de la ejecución.

🔁 Herramientas de protección totalmente integradas

Trailing stop dinámico, lógica de punto muerto, filtros de diferencial, reglas de sesión y múltiples módulos internos de seguridad.

🔒 Robusto, adaptable y profesional

Diseñado para las condiciones modernas de Forex con una toma de decisiones optimizada y un comportamiento adaptable.

💼 Símbolos Forex soportados

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, GBPJPY, y muchos más.

🛠️ Funciones principales

Escalado automático del riesgo basado en el saldo de la cuenta

Motor StopLoss% para una exposición controlada

Escáner de entrada por cuenta de barras

Detector de volatilidad integrado

Sistema dinámico de arrastre y equilibrio

MagicNumber para uso multi-instancia

Protección del diferencial y de la sesión de negociación

Procesamiento rápido y ejecución ultraligera en MT5



📌 Nota importante de configuración (Demo y Live) ✅ Paraoperaciones normalesDemo / Live, configure:

MarketValidationGuard = false (Comportamiento por defecto: Validación de mercado = TRUE / Trading real = FALSE)



Configuración recomendada

Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

Marco temporal: M1/M5 (optimizado para precisión)

Capital recomendado: 500 $/£ y superior

Broker: Cualquiera (RAW / ECN recomendado)

Apalancamiento: Cualquiera

VPS: Muy recomendable para un mejor rendimiento

⚠️ Aviso importante

FOREX INVICTUS MT5 es un algoritmo de negociación de nivel profesional.

Aunque es extremadamente potente, requiere un uso responsable, una gestión adecuada del dinero y ser consciente del riesgo.

Siempre pruebe en una cuenta demo antes de operar en vivo y ajuste los parámetros de riesgo de acuerdo a su experiencia.