Gold Invertio scalping

¡MEGA 30% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ROBOTS!

Gold Invertio Scalp - EA de scalping XAUUSD de nueva generación

Gold Invertio Scalp es un Asesor Experto de próxima generación diseñado para los traders que exigen un enfoque profesional, preciso e inflexible para el trading algorítmico en XAUUSD.

Este sistema totalmente automatizado está diseñado para operar en el marco temporal M1, utilizando la detección avanzada de rupturas, la lógica dinámica de arrastre y la gestión inteligente del riesgo, sin martingalas, rejillas ni estrategias de promediación que pongan en riesgo el capital.

Su arquitectura modular permite al EA adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, minimizar los errores operativos y garantizar el pleno cumplimiento de las restricciones de los brokers. Funciona con cualquier broker y es compatible con todas las configuraciones de apalancamiento, lo que le proporciona una flexibilidad total para operar en vivo.

El algoritmo está optimizado para cuentas con spreads bajos y comisiones mínimas, lo que es esencial para un scalping sostenible y rentable.

"Después de completar su compra, envíeme un mensaje de inmediato para recibir un EA adicional de alto rendimiento".

⚠️ Aviso importante:

Tenga en cuenta que sin la configuración correcta proporcionada por mí, los backtests (en modo tick) o las ejecuciones de demostración pueden no iniciarse, ejecutarse incorrectamente o producir errores.
Si realiza una compra, póngase en contacto conmigo inmediatamente para recibir la configuración correcta y el bot adicional.

Gracias por su comprensión.

🔥 Oferta especial de lanzamiento 🔥

El precio original de la EA es de $ 1500.
Ahora mismo, está disponible con un gran descuento como nuevo lanzamiento.

⚠️ Nota: cuando se añadan otros EA, el precio volverá a ser de 1500 $ antes del 31 de diciembre de 2025.

👉 ¡Aproveche esta oferta por tiempo limitado!

Por qué elegir Gold Invertio Scalp?

  • 🚀 Ejecución ultrarrápida: reacciona instantáneamente a los niveles de ruptura mediante ventanas rápidas de confirmación.

  • 🧠 Gestión inteligente de SL: establece y rastrea automáticamente los Stop Loss de acuerdo con los StopLevel y FreezeLevel del broker, evitando errores de "stops no válidos".

  • 🔒 Gestión de riesgos integrada: admite lotes fijos o cálculo dinámico de lotes en función del margen disponible, con comprobaciones de seguridad integradas para evitar la sobreexposición.

  • 🎯 Entradas precisas: el sistema de confirmación valida la ruptura antes de colocar las órdenes, con vencimiento ultrarrápido de las órdenes pendientes.

  • Seguimiento dinámico: sigue el precio del mercado tick a tick utilizando los máximos/mínimos de las velas, incluida la lógica de BreakEven.

  • 🛡️ Estrategia segura: sin martingala, sin rejilla, sin técnicas de promediación arriesgadas.

Características avanzadas

  • Control automático del spread máximo y de las horas de negociación.

  • Gestión completa de órdenes pendientes con cancelación segura de entradas no válidas.

  • Sistema antierror para condiciones de mercado difíciles (baja liquidez, niveles de congelación, margen insuficiente).

  • Independiente del broker pero optimizado para cuentas RAW/ECN.

  • Algoritmo ligero y eficiente con un consumo mínimo de CPU/RAM.

Requisitos y recomendaciones

  • 📊 Plazo recomendado: M1

  • 💰 Capital mínimo: 500 € / $

  • 🏦 Tipo de cuenta: cualquier broker, recomendado RAW/ECN con spreads bajos.

  • ⚡ A palancamiento: cualquiera

Características principales de un vistazo

  • Trailing Stop ultrainteligente basado en los máximos/mínimos de las velas

  • Stop Loss automático conforme al broker

  • BreakEven configurable con compensación

  • Confirmación de ruptura antes de colocar la orden

  • Órdenes pendientes de vencimiento rápido para evitar posiciones obsoletas

  • Límite máximo de operaciones abiertas

  • Filtro dinámico de diferenciales

  • Gestión automática de lotes (fijos o basados en márgenes)

  • Protección total contra:

    • Stops no válidos

    • Fondos insuficientes

    • Modificaciones de órdenes nulas

  • Sin martingala, sin rejilla, sin promediado

⚠️ Nota importante

Operar implica riesgos. Este EA es una herramienta profesional destinada a ser utilizada únicamente con brokers fiables y condiciones de mercado adecuadas. Realice siempre pruebas exhaustivas en una cuenta demo antes de entrar en funcionamiento.

📩 Para cualquier pregunta o soporte, no dude en contactar con nosotros.


