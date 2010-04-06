Gold Aurefix MT5

⚡ ORO AUREFIX MT5

Sistema avanzado de negociación algorítmica para XAUUSD

GOLD AUREFIX MT5 representa la próxima generación de trading algorítmico para el Oro (XAUUSD), diseñado para operadores que buscan precisión, adaptabilidad y ejecución de nivel profesional en condiciones de mercado de rápida evolución.

Diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 5, este Asesor Experto combina una lógica inteligente de precio-acción con filtros de mercado adaptativos para operar eficientemente en diferentes regímenes de volatilidad.

El sistema se centra en la gestión controlada de las operaciones, la respuesta dinámica del mercado y una sólida estabilidad de ejecución, por lo que es adecuado tanto para entornos de negociación de demostración como en vivo.

Configuración óptima (3 parámetros)

Para obtener el mejor rendimiento en Demo y Live, este EA requiere una rápida optimización de sólo 3 entradas clave basadas en las condiciones de su broker (spread, ejecución, especificación de símbolo).

Después de la compra, por favor envíeme un mensaje directamente a través del chat privado de MQL5 Market y le enviaré los valores recomendados para su cuenta/broker.

Por qué esto es importante: Diferentes brokers utilizan diferentes formatos de símbolos, spreads y reglas de ejecución. El ajuste de estas 3 entradas asegura que el EA funcione sin problemas y de forma consistente.


Nota importante de configuración (Demo y Trading en vivo)


Para la operativa normal Demo y Real, DEBE deshabilitar esta protección, de lo contrario el EA puede abrir sólo una operación de validación mínima y no ejecutará la lógica de operativa completa.

Cómo activar la estrategia completa (obligatorio)

  1. Adjunte el EA a su gráfico (recomendado: XAUUSD, M1).

  2. Abra las Entradas del EA.

  3. Establecer:

MarketValidationGuard = false

  1. Haga clic en OK y permita el Algo Trading.

  • Validación de Mercado MQL5: MarketValidationGuard = true (por defecto)

  • Demo / Live / Real trading: establecer MarketValidationGuard = false ✅.


🚀 Lógica principal de negociación

GOLD AUREFIX MT5 utiliza un marco algorítmico refinado que analiza:

  • Estructura de precios y movimiento direccional

  • Fases de expansión y contracción de la volatilidad

  • Tiempo de mercado y condiciones de ejecución

  • Restricciones de trading específicas del broker

Esta lógica híbrida permite que el EA se adapte sin problemas al comportamiento cambiante del mercado sin depender de técnicas agresivas.

🧠 Gestión inteligente de operaciones

  • Gestión de posiciones basada en cestas

  • Cierre automático de posiciones basado en beneficios

  • Control adaptativo de la distancia entre entradas

  • Protección contra la sobreejecución durante condiciones inestables

El EA está diseñado para mantener la estabilidad operativa mientras reacciona de forma inteligente a los movimientos del mercado.

🛡️ Principios de riesgo y seguridad

GOLD AUREFIX MT5 sigue una filosofía orientada a la preservación del capital:

✔ Sin martingala
✔ Sin promedios forzados
✔ Exposición controlada por ciclo de mercado
✔ Salvaguardas incorporadas contra spreads anormales y problemas de ejecución.

Esta estructura permite al sistema operar con un perfil de riesgo equilibrado, adecuado para un uso a largo plazo cuando se combina con una gestión adecuada de la cuenta.

⚙️ Compatibilidad con plataformas y brokers

  • Totalmente compatible con MetaTrader 5

  • Diseñado para cuentas de cobertura

  • Funciona con todos los brokers (RAW / ECN recomendado)

  • Optimizado para una ejecución de baja latencia

  • Uso eficiente de la CPU y la memoria

Configuración recomendada

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: M1/M5

  • Saldo mínimo: 500 USD / EUR (MAS ES MEJOR PARA MAXIMOS RESULTADOS)

  • Apalancamiento: Cualquiera

  • Tipo de cuenta: Cobertura

📊 Backtesting y Optimización

El EA está optimizado para el probador de estrategias MT5 utilizando datos de tick de alta calidad.
Los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones del broker, las especificaciones del símbolo y la configuración de los parámetros.

Se anima a los usuarios a realizar sus propios backtests y forward tests antes de aplicar el EA en cuentas reales.

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar con instrumentos financieros implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Opere siempre de forma responsable y utilice una gestión adecuada del riesgo.


Nueva actualización - Mayor rendimiento

Ya está disponible una nueva actualización para ofrecer una experiencia de trading más sólida y completa.

Novedades de esta versión

  • Conjunto de entradas ampliado para una personalización y un ajuste más profundos

  • Mejora de la lógica interna del escáner de mercado

  • Filtros internos invisibles e indicadores algorítmicos adicionales (no se muestran en Entradas, funcionan dentro del motor)

  • Mejoras en la estabilidad de ejecución más rápida y gestión de operaciones más limpia

Gold Aurefix es ahora más sensible, más agresivo y más adaptable a las condiciones cambiantes del mercado - construido para operar con alta intensidad, manteniendo el sistema estructurado y controlado.

🔁 Desarrollo continuo
Este EA seguirá recibiendo nuevas actualizaciones.
Después de la compra, puedes enviarme sugerencias a través del chat de MQL5 Market-dime lo que consideras más importante, y priorizaré las mejoras para llevar a Gold Aurefix al siguiente nivel.


🔹 ¿Por qué elegir GOLD AUREFIX MT5?

  • Diseñado específicamente para el Oro (XAUUSD)

  • Lógica de ejecución estable para mercados volátiles

  • Estructura de nivel profesional sin técnicas de riesgo agresivas

  • Arquitectura limpia, eficiente y nativa de MT5

  • Adecuado para operadores que buscan un enfoque sistemático y disciplinado


