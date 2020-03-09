⚡ ¡MEGA 30% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ROBOTS! ⚡

⚡ GOLD MAGNUS - Motor de rejilla de oro adaptable con modos de riesgo inteligentes.

ORO MA GNUS es un potente y flexible XAUUSD trading bot diseñado para los comerciantes que quieren velocidad, personalización y automatización inteligente en el mercado del oro.

Creado para el marco temporal M1, combina una lógica de cuadrícula estructurada con un sistema de riesgo ultrainteligente que se adapta instantáneamente al estilo elegido.

En esencia, GOLD MAGNUS funciona como un motor de cuadrícula de precisión, que abre posiciones calculadas a medida que se mueve el mercado.

Pero cuando StopLoss% se establece en 0, GOLD MAGNUS desbloquea su avanzado modo de martingala inteligente, utilizando un refinado sistema multiplicador construido para acelerar la recuperación, optimizar los ciclos y adaptarse dinámicamente a la volatilidad del oro.

Tú decides cómo se comporta el bot: seguro, equilibrado o ultraagresivo.

Características principales de GOLD MAGNUS

✨ S topLoss% configurable - elija una protección de capital segura o active la martingala inteligente ajustando SL% a 0

✨ Lógica de rejilla dinámica - distancia de pips ajustable para una expansión controlada

✨ Trail & TrailStart - sistema de seguimiento inteligente para capturar movimientos prolongados

✨ Selección del tamaño del riesgo - bajo, medio, agresivo o ultraagresivo

✨ Número mágico único - esencial para ejecutar múltiples configuraciones

✨ Ejecución ultrarrápida en M1 - perfecto para la volatilidad del XAUUSD.

Sin tácticas ocultas. Sin aleatoriedad peligrosa.

Sólo potencia algorítmica personalizable que se amolda a tu perfil de riesgo.

⚙️ Estilos de negociación (Elija su modo)

🔹 Riesgo bajo - rejilla amplia, ciclos estables, crecimiento suave

🔹 Riesgo medio - estructura equilibrada con exposición controlada

🔹 Agresivo - espaciado más ajustado, finalización de ciclo más rápida

🔹 Ultra-Agresivo - para operadores avanzados con mayor capital, máxima recuperación y velocidad.

🟡 XAUUSD - Visión general de la configuración

Marco temporal: M1

Capital recomendado: 200-500 $/£

🚀 Por qué los operadores eligen GOLD MAGNUS

Optimizado específicamente para XAUUSD

Motor de rejilla con lógica inteligente de distancia de órdenes

Martingala inteligente opcional para una rápida recuperación del ciclo

Múltiples perfiles de riesgo para todos los niveles de trader

Fácil de configurar, ligero y apto para principiantes

Asequible y extremadamente versátil



Por favor, tenga en cuenta que se trata de una estrategia basada en cuadrícula, lo que significa que puede llegar a ser agresiva si no se gestiona adecuadamente. Por esta razón, no se recomienda para los comerciantes que optan por no utilizar un Equity Stop en porcentaje (%). También quiero destacar algo muy importante: ningún Asesor Experto está libre de riesgos, ya sea que cueste $100, $2,000, o incluso más.

Es esencial comprender los riesgos, aplicar una sólida gestión monetaria y utilizar las herramientas de protección adecuadas. Estrategias como ésta pueden ser muy prometedoras, pero al mismo tiempo, si se utilizan sin experiencia o control de riesgos, pueden llegar a ser extremadamente castigadoras.

La honestidad es lo primero para mis clientes, y quiero que estos puntos fundamentales sean claros como el cristal: úselo con conciencia, disciplina y ajustes de riesgo adecuados. Hay una razón por la que este bot tiene un precio más bajo en comparación con mis otros EAs.

Todos mis otros robots incluyen sistemas avanzados de smart-stop, escáneres inteligentes de riesgo, motores de arrastre, filtros de volatilidad, y muchas características adicionales - y sus precios reflejan ese nivel de ingeniería. Este es intencionalmente asequible, porque cuando se utiliza con la mentalidad correcta y un poco de experiencia, se convierte en una herramienta excelente y accesible para todos.



GOLD MAGNUS ofrece una ejecución inteligente, un control flexible y un rendimiento potente: un sistema compacto diseñado para operadores que desean tener la libertad de ajustar el riesgo, el comportamiento y la intensidad con precisión.





📩 Soporte y Comunidad Para preguntas, configuración y bots de trading exclusivos

