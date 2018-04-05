QuantBot Studio

Quant_Bot Studio - Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5

Quant_Bot Studio es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para traders que exigen consistencia, disciplina y escalabilidad. Basado en los conceptos institucionales de Smart Money, automatiza la ejecución de operaciones de alta probabilidad en divisas, materias primas e índices, al tiempo que aplica un estricto control del riesgo en cada etapa. Este sistema elimina la toma de decisiones emocional y las limitaciones operativas, permitiendo a los operadores ejecutar estrategias estructuradas de forma continua, independientemente de la zona horaria, la carga de trabajo o las horas de mercado.

Tanto si es un operador activo que busca una participación ininterrumpida en el mercado como si es un gestor de fondos que desea automatizar y ampliar una metodología probada, Quant_Bot Studio le ofrece la infraestructura necesaria para obtener un rendimiento sistemático y repetible sin intervención manual.

Metodología institucional, precisión algorítmica

Quant_Bot Studio no es un sistema genérico basado en indicadores. Es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que integra los conceptos institucionales de Smart Money utilizados por las mesas de negociación profesionales para seguir el flujo de órdenes, el comportamiento de la liquidez y los cambios en la estructura del mercado. El sistema está diseñado para identificar dónde los grandes participantes acumulan y distribuyen posiciones, permitiendo que las operaciones se alineen con la intención institucional en lugar del ruido minorista.

La mayoría de los sistemas minoristas se basan en indicadores retrospectivos que fallan durante los picos de volatilidad o las fases de manipulación del mercado. Quant_Bot Studio aborda esta limitación centrándose en el comportamiento de los precios, la dinámica de la liquidez y la confirmación estructural, lo que se traduce en menos señales falsas y reducciones más controladas.

Resolución de los principales problemas a los que se enfrentan los operadores

Los operadores minoristas suelen tener dificultades con las salidas emocionales, las oportunidades perdidas fuera de horario y la incapacidad de escalar estrategias entre instrumentos y plazos. Los gestores de fondos se enfrentan a retos adicionales a la hora de supervisar múltiples cuentas, mantener la disciplina de ejecución y garantizar una exposición al riesgo coherente.

Quant_Bot Studio elimina por completo estas limitaciones mediante la automatización de la toma de decisiones, la aplicación de parámetros de riesgo predefinidos y la ejecución de operaciones sólo cuando existe una confluencia de nivel institucional. El resultado es una operación de trading racionalizada y escalable, capaz de funcionar continuamente sin degradar el rendimiento.

Motor avanzado de negociación de Smart Money y Momentum

  • Marco institucional Smart Money Concepts (SMC)

  • Detección de bloques de órdenes para zonas de acumulación y distribución institucionales

  • Zonas dinámicas de oferta y demanda que se adaptan a las condiciones del mercado en tiempo real

  • Ruptura de estructura (BOS) y cambio de carácter (CHOCH) para una validación precisa de la tendencia

  • Identificación del Fair Value Gap (FVG) para entradas de alta probabilidad y bajo riesgo.

  • Alineación de tendencias en plazos más largos para evitar operaciones contra tendencia

  • Filtro RSI para confirmar la fuerza del impulso y evitar movimientos de precios agotados.

  • Filtro MACD para validar la dirección de la tendencia y la continuación del impulso.

  • Sistema de confirmación multicapa para reducir significativamente las señales falsas

  • Diseñado para divisas, materias primas (oro) e índices

Dimensionamiento profesional de la posición y control del riesgo

Quant_Bot Studio ofrece un tamaño de posición flexible y profesional para adaptarse a los diferentes objetivos de trading:

  • Tamaño de lote fijo para una exposición consistente y predecible

  • Tamaño basado en ATR que se ajusta a la volatilidad del mercado

  • Tamaño basado en la equidad que escala las posiciones a medida que crece la equidad de la cuenta, manteniendo el riesgo proporcional.

Cada operación se rige por estrictos controles de márgenes y una lógica de protección del capital, lo que garantiza la preservación del capital en todas las condiciones de mercado.

Multi-negociación controlada y lógica Martingale

El sistema incluye un avanzado marco de ejecución multi-negociación diseñado para capitalizar fuertes movimientos direccionales sin un riesgo excesivo. A diferencia de los sistemas tradicionales de Martingala, Quant_Bot Studio aplica límites direccionales, validación de márgenes y límites de exposición para evitar promedios incontrolados en mercados con tendencia.

El control de entrada basado en beneficios asegura que las nuevas operaciones se abran sólo cuando la cuenta esté operando dentro de las condiciones de rendimiento predefinidas. Los controles de stop-loss basados en la equidad imponen límites duros de reducción, salvaguardando el capital durante eventos inesperados del mercado.

Funciones de gestión del riesgo de nivel institucional

  • Basket Trailing Stop asegura los beneficios en varias posiciones gestionando la exposición acumulada en lugar de las operaciones individuales.

  • Los filtros de sesión restringen la negociación a periodos de gran liquidez, como las sesiones de Londres y Nueva York, evitando así las condiciones de mercado de baja calidad.

  • El control de diferencialesy ejecución impide las entradas en entornos de diferenciales desfavorables, reduciendo el deslizamiento y los costes de ejecución.

  • El panel de control en tiempo real ofrece una visibilidad completa de la renta variable, el P/L flotante, el drawdown, las operaciones activas y el estado del trailing stop.

  • El modo de depuración y análisis ofrece transparencia en cada decisión comercial, lo que permite revisar el rendimiento y perfeccionar la estrategia.

Cobertura de mercado y escalabilidad

Quant_Bot Studio puede operar con múltiples instrumentos simultáneamente, incluyendo pares de divisas, materias primas e índices, utilizando la misma lógica institucional. La confirmación en múltiples marcos temporales adapta la calidad de la señal tanto a las consolidaciones de baja volatilidad como a las condiciones de ruptura de alto momento.

Esto hace que el sistema sea adecuado tanto para operadores con una sola cuenta como para gestores de carteras multicuenta, reduciendo significativamente la complejidad operativa y manteniendo al mismo tiempo la disciplina de ejecución.

Ideal para

  • Operadores profesionales que buscan una ejecución totalmente automatizada y sin emociones

  • Gestores de fondos y proveedores de señales que gestionan varias cuentas

  • Operadores minoristas serios con tiempo de pantalla limitado

  • Operadores en transición de la negociación discrecional a la sistemática

  • Desarrolladores y diseñadores de estrategias que buscan un marco de automatización robusto

Diseñado para operaciones serias

Quant_Bot Studio está diseñado para traders que valoran la estructura, la disciplina y la consistencia a largo plazo por encima de la exageración a corto plazo. Combina la inteligencia institucional precio-acción con una estricta gestión del riesgo, ofreciendo una base fiable para la automatización profesional de las operaciones.

No se trata de un sistema de juguete. Es una infraestructura de negociación diseñada para funcionar en condiciones reales de mercado, protegiendo el capital y permitiendo un crecimiento sostenible.

Productos recomendados
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
Asesores Expertos
Oneiroi negocia duramente condiciones de sobreventa y sobrecompra. En M15 se puede lograr un hitrate muy alto. El sistema no comercia mucho porque el cumplimiento de las tres condiciones es bastante difícil. Funcionará en cualquier par y cualquier corredor, pero algunos son mejores que otros. El EA trabajará también en cuentas pequeñas, pero yo recomendaría encarecidamente utilizar una cuenta de 100kcent. Nuestro objetivo es ayudarle a ser mucho más rentable y mucho más libre de estrés, para
Vondereich MT5
Mohd Hakim Johari
Asesores Expertos
[MT5] Vondereich EA - Promedio Adaptativo con Sistemas de Señales Seleccionables Dé rienda suelta a la próxima evolución del trading automatizado. Vondereich EA para MetaTrader 5 combina precisión, flexibilidad e inteligencia adaptativa en un potente sistema. Diseñado para los traders que exigen tanto control como automatización, fusiona un robusto motor de promediación con un Sistema Adaptativo de Capas y Módulos de Señales Seleccionables, poniéndole totalmente al mando de su estrategia de tr
FREE
Skyway breakout scalping
Patel Manojkumar
Asesores Expertos
skyway traders ofrece copia tradding , algo de servicio y curso este algo se basa en la estrategia de ruptura con trailing stoploss que es la mejor característica de este algo se puede utilizar en eurusd con la configuración predeterminada y puede cambiar los puntos 400tp y establecer un 10% de riesgo por operación me msg para discound u obtener más detalles acerca de algo telegram id- @pb150817 Una ruptura representa un movimiento del precio después de un período de consolidación, a men
Candle Bot
Steve Zoeger
Asesores Expertos
Bienvenido al MT 5 Candle Bot Simplemente configura el Filtro de Indicadores como quieras y el Robot hace el Trabajo por ti. Este Robot funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, el bot coloca posiciones de entrada. Características: - Número Mágico - Filtro Spread - Toma de Ganancias - Stop Loss - Cambio de Barra - Salida con señal opuesta - Filtro (ajustable) - Trailing (ajustable) - Martingala (ajustable) y muchos más. Por favor, siéntase libre de descargarlo y el comercio 24/7.
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Asesores Expertos
The Catalyst EA The Catalyst EA es un sofisticado robot de trading diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Ha sido desarrollado específicamente para operar el par de divisas   AUDUSD   en la temporalidad de   H1 . El EA emplea una estrategia multi-indicador que busca identificar y capitalizar potenciales reversiones y correcciones del mercado. Un enfoque principal de su diseño es una robusta gestión de riesgo, que incluye un cálculo de lotaje dinámico y múltiples capas de protección para gesti
Smart Breakout EA Pro
Mohammed Rifky Mohamed Muththalib
Asesores Expertos
Smart Breakout EA Pro - Sistema avanzado de operaciones de ruptura multipatrón Smart Breakout EA Pro es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para capitalizar una de las oportunidades de trading más rentables del mercado: las rupturas. Cuando el precio rompe los niveles clave de soporte o resistencia con un fuerte impulso, surgen importantes oportunidades de ganancias. Este EA identifica y negocia estas configuraciones de alta probabilidad de forma automática. Operaciones en vivo:
Libim
Tai Fung Pontus To
Asesores Expertos
Libim - Robot de negociación Breakout para MetaTrader 5 Libera el poder de las operaciones de ruptura con Libim , un robot de Forex de vanguardia diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Libim se especializa en la identificación y capitalización de oportunidades de ruptura, asegurando que nunca se pierda un movimiento potencial del mercado. Si usted es un operador experimentado o acaba de empezar, Libim ofrece una solución fiable y automatizada para mejorar su rendimiento comercial. Característ
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Asesores Expertos
E l EA de BeeKeeper : escalador de mercado inteligente con lógica de comercio dinámico Visión general BeeKeeper es un sistema de trading automatizado de última generación diseñado para ofrecer precisión, adaptabilidad y un rendimiento constante en múltiples condiciones de mercado. BeeKeeper integra lógica técnica avanzada con análisis de posiciones en tiempo real para tomar decisiones de entrada y salida inteligentes , adaptándose dinámicamente a la volatilidad, los cambios de tendencia
Pepito
Arismario Verissimo Neves
Asesores Expertos
Robot Pepito. Pepito es un robot de day trading para el índice Bovespa mini. Desarrollado con una estrategia que trabaja exclusivamente con el activo WIN, mejorando así su rendimiento y buscando más ganancias y menos pérdidas. - Negociación con el activo BM&F BOVESPA Mini Index (WIN); - 100% day trading; - El robot está configurado para realizar sólo una operación al día, pero esto se puede cambiar en los "Parámetros de entrada". ATENCIÓN: Tipo de cuenta: [x] Netting, [ ] Hedge. Active el hora
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.27 (11)
Asesores Expertos
QuantCore GT El EA QuantCore GT es un avanzado sistema de trading diseñado para dominar las complejidades del mercado Forex mediante una combinación inigualable de inteligencia impulsada por IA y estrategias basadas en datos. Mediante la integración de ChatGPT-o1, el más reciente GPT-4.5, sofisticados modelos de aprendizaje automático y un enfoque de big data de vanguardia, QuantCore GT alcanza un nuevo nivel de precisión, adaptabilidad y eficiencia en el trading. Este Asesor Experto (EA) se ca
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
SUPER TREND EA para Meta Trader 5 - Opere de forma más inteligente, cualquier plazo, cualquier mercado Libere todo el potencial del trading automatizado con SUPER TREND EA para MT5 , un Asesor Experto profesional construido para la precisión, la flexibilidad y la gestión inteligente del riesgo. Perfecto para Forex, Oro, índices y criptodivisas, este EA se adapta a cualquier marco temporal, desde scalping ultrarrápido en M1 hasta swing trading a largo plazo en D1. Tanto si opera movimientos intra
DoIt Gold Guardian MT5
Diego Arribas Lopez
Asesores Expertos
[Versión MT4 ] DoIt Gold Guardian - Automatización segura y sin estrés para el oro (XAUUSD) DoIt Gold Guardian está diseñado para traders que quieren capitalizar los movimientos explosivos del oro con confianza, control y simplicidad. Especializado sólo para operaciones largas , se centra en la captura de las fases alcistas más potentes del oro - al tiempo que protege su capital a través de una gestión dinámica e inteligente del riesgo. Construido para los traders que buscan un crecimiento
Edge engine apex
Ari Jaakko Tapani Hautala
Asesores Expertos
EDGE ENGINE APEX - Motor de Resonancia Larga Dorado EDGE ENGINE APEX no es "sólo otro robot XAUUSD". Es un arma de un solo propósito : Sistemáticamente compuesto de larga exposición en XAUUSD H1 utilizando una bobina de resonancia / TRAP MOTOR. Mientras que la mayoría de los EAs tratan de operar todo, en todas partes, todo el tiempo, APEX es orgullosamente estrecho de miras. Vive y respira largos de oro en H1 - y nada más. Ese enfoque se muestra en la curva de renta variable: una subida controla
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Edge Ensemble
Evgeniy Scherbina
Asesores Expertos
Edge Ensemble es un asesor de trading profesional construido sobre un conjunto de 12 redes neuronales independientes de dos arquitecturas diferentes: LSTM y TCN. Cada red del conjunto actúa como una estrategia de negociación independiente, mientras que la señal de negociación final se forma a partir de la decisión colectiva de todo el conjunto de modelos. En lugar de buscar un único modelo universal entrenado mediante el esquema clásico 80/20, Edge Ensemble emplea un conjunto diseñado específic
ApexVol Grid EA
TECHAURORA - FZCO
5 (1)
Asesores Expertos
ATENCIÓN Este NO es un EA Grid / Martingale normal. Aquí están los archivos de configuración: https://mega.nz/folder/fQF0hbRR#oIvhJcOVZXGRZMLYHr9_vw ApexVol Grid EA es un algoritmo de trading completamente automatizado para MetaTrader 5. Está basado en un sistema de trading en red (grid) filtrado por volatilidad y opera mediante canales dinámicos de medias móviles. El EA está diseñado para detectar zonas de entrada óptimas durante condiciones de mercado estables y ejecutar operaciones au
Quick Queen Expert
Md Moniruzzaman
Asesores Expertos
Money Machine Robot (QuickQueenExpert EA) - Sistema de trading profesional Visión general Money Machine Robot es un sofisticado Asesor Experto de MetaTrader 5 construido alrededor del poderoso sistema de señales del indicador QuickQueenExpert (QQE). Desarrollado por el trader profesional Md. Moniruzzaman, este EA implementa una estrategia de negociación probada con características avanzadas de gestión de riesgos, incluyendo el sistema de martingala, cálculo automático de stop loss, y la gestión
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Asesores Expertos
El EA utiliza la estrategia de scalping en la noche, el comercio se compone de tres algoritmos y cada algoritmo funciona en su propio intervalo de tiempo. El EA utiliza muchos filtros inteligentes para adaptarse a casi cualquier situación económica. Las órdenes pendientes se utilizan para el menor deslizamiento cuando se opera scalping. El asesor es seguro y no requiere ninguna configuración por parte del usuario, basta con instalarlo en el gráfico y listo. El EA establece una orden de stop de p
TrendCore Adaptives FX5
Sabina Fik
Asesores Expertos
TrendCore Adaptive FX - Asesor experto inteligente para operar en Forex con confianza y adaptación TrendCore Adaptive FX es un potente robot de trading totalmente automatizado diseñado para un rendimiento consistente en el mercado Forex. Combina el análisis técnico basado en tendencias, la gestión adaptativa de lotes y sólidas estrategias de protección del capital para garantizar una operativa sólida y eficiente en condiciones reales de mercado. Tanto si eres un trader profesional como un in
Art of Scalper
Rene Taborete Repunte
Asesores Expertos
Art of Scalper es un asesor experto totalmente automatizado que opera con precisión y se basa en la reversión de precios. El EA comercia con órdenes de mercado y utiliza promedios de tiempo para mejorar el rendimiento. Este EA funciona mejor en XAUUSD, GOLD y también funcionará en AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF y probablemente muchos más. Se recomienda un VPS al operar con este sistema y es compatible con cualquier corredor. Vuelva a consultar los resultados de las pruebas y la configur
Ladder Trend
Chao Wang Pan
Asesores Expertos
Descripción de la estrategia: esta EA es la tendencia EA, la idEA es la forma más simple de perseguir las prácticas comerciales, con la pérdida de stop - loss móvil truncado a tiempo para ejecutar las ganancias, las principales transacciones de ea EURUSD y XAUUSD. Configuración de parámetros: Transaction: EA sólo funciona si Transaction=true. Lots: El siguiente número de una Mano, se recomienda 10. 000 USD orden 1 Mano estándar es: 10000USD 0.1 Mano. Maxi_point: El límite máximo de diferencia de
Vertex IA
Joel Rubiali Gomes
Asesores Expertos
Vertex IA Asesor Experto Vertex IA es un Asesor Experto (EA) altamente avanzado para MetaTrader 5, diseñado para operar en los pares de divisas EUR/SGD y GBP/CAD. Este EA utiliza un enfoque de scalping, conocido por su capacidad para identificar y aprovechar pequeños movimientos de precios en el mercado forex. Características Principales: Estrategia de Scalping : Enfocado en operaciones rápidas, Vertex IA busca maximizar las oportunidades de beneficio en pequeños movimientos del mercado. Ideal p
Legacy of Gann EA
Nguyen Van Kien
Asesores Expertos
LEGADO DE GANN EA - SISTEMA DE TRADING PROFESIONAL Desbloquea el poder de los secretos de trading de W.D. Gann Legacy of Gann EA es un sistema de trading automatizado profesional que lleva la legendaria estrategia Pattern 1-2-3 a MetaTrader 5. Basado en los principios probados por el tiempo de W.D. Gann, este EA identifica oportunidades de trading de alta probabilidad con precisión matemática. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Reconocimiento avanzado de patrones Detección automática de patrone
FREE
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
Asesores Expertos
Golden US Session MT5 Se basa en una estrategia de ruptura clásica y popular y no utiliza ningún mecanismo Martingala o Grid. Golden US Session MT5 coloca un par de órdenes stop de compra/venta en la apertura diaria de las bolsas de valores de EE.UU. Tan pronto como una de las órdenes de stop se activa y se coloca en el mercado, dicha orden se elimina. Si una orden se cierra en el stop loss, la pérdida está limitada a $5/lote de 0,01. Para compensar dicha pérdida más rápidamente, se puede utili
NewMotherBot
Joni Fat
Asesores Expertos
Joni Lee Segundo Robot Forex en el Mercado PUEDE FUNCIONAR CON SOLO $300 (depósito mínimo recomendado) Tamaño del LOTE 0.01 si <$2000 sino 0.02 Presentamos el "Primer Robot Forex de Joni Lee", una innovación pionera en el comercio automatizado de divisas. Desarrollado por el renombrado Joni Lee, este robot es el primero de su clase, estableciendo nuevos estándares en el mercado de divisas. Características principales: Puede tomar ganancias (TP) y cortar pérdidas (CL) Algoritmos de última genera
RS Volatility Expert Advisor MT5
Tino Viehweg
Asesores Expertos
RS Volatility Expert Advisor (RSV EA) MT5 Nota preliminar importante: El RS Volatility EA MT5 (RSV EA) no está sobreajustado. El código del programa del RS Volatility EA MT5 (RSV EA) se basa en operaciones de forex honestas de los últimos años. El RS Volatility EA MT5 es un asesor experto que sigue tendencias de forma sencilla y, por lo tanto, es ideal para principiantes en el trading. El RSV EA es un EA que genera órdenes en función de las señales del indicador RS Volatility MTF. El RSV EA oper
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Asesores Expertos
EURUSD London Breakout Pro Desarrollado con el apoyo de herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial, EURUSD London Breakout Pro ofrece un código limpio y eficiente, optimizado para la velocidad y la estabilidad. Este Asesor Experto aplica un marco de gestión de riesgos de nivel institucional y evita estrategias de alto riesgo como martingala, promedios en red (grid averaging) o cobertura no controlada. Diseñado para traders que exigen precisión y seguridad, el sistema combina un concepto
FREE
Daily HighLow Breakout EA
Fabio Conrado Ortolan
Asesores Expertos
Asesor Experto Dinámico con Gestión Avanzada de Riesgos EA dinámico para MetaTrader 5, basado en rupturas diarias de máximos y mínimos con filtros de tendencia (ADX y MA). Incluye trailing stop adaptativo, límites diarios de beneficios/pérdidas y gestión avanzada del riesgo. Perfecto para operadores que buscan consistencia y protección del capital. Este AE fue diseñado para operadores que buscan disciplina, consistencia y adaptabilidad a las condiciones del mercado. Combina activadores de ruptu
PowerPro Volatility
Tan Christ Boris Boue
Asesores Expertos
Revolucione su trading con PowerPro Volatility: precisión automática a su servicio ¿Está listo para transformar su forma de operar con índices sintéticos? Presentación de PowerPro Volatility, la solución definitiva para quienes buscan maximizar sus ganancias minimizando los esfuerzos. Gracias a Automatización avanzada y tecnología de punta, este robot de trading está diseñado para ofrecer rendimientos excepcionales sin ninguna intervención humana. Descubra las ventajas que hacen de PowerPro Vol
US30 Open Breakout
Raul Alberto Galdames Soto
Asesores Expertos
US30 Open Breakout (MT5) Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar el US30 (Dow Jones) durante la apertura del mercado americano , momento de mayor volumen y movimientos direccionales claros. El sistema se basa en una lógica de breakout estructurado , combinada con gestión de riesgo estricta , buscando consistencia y protección del capital. Características principales Optimizado exclusivamente para US30 Trading por ventana horaria (US Open) Estrategia de Breako
Los compradores de este producto también adquieren
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.5 (18)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ***El precio de lanzamiento termina el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (65)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Asesores Expertos
Presentamos Marvelous EA: Tu Compañero de Trading Definitivo Desbloquea todo el potencial del mercado Forex con Marvelous EA, una solución avanzada de trading automatizado diseñada para maximizar tus ganancias y minimizar los riesgos. Este algoritmo de trading cuidadosamente elaborado está equipado con funciones avanzadas para navegar con precisión y eficiencia en el dinámico mercado Forex. ORO - XAUUSD - H1 Rendimiento en cuenta real: https://www.mql5.com/es/signals/ 2321875 Características
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experienc
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.9 (40)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (38)
Asesores Expertos
Aura Bitcoin Hash EA es un Asesor Experto distintivo que continúa la serie de sistemas de trading Aura. Al aprovechar redes neuronales avanzadas y estrategias de trading clásicas de vanguardia, Aura BTC ofrece un enfoque innovador con un excelente potencial de rendimiento. Totalmente automatizado, este Asesor Experto está diseñado para operar con el par de divisas BTCUSD (Bitcoin). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 2017 hasta 2025. El sistema evita técnicas de gestión
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Asesores Expertos
Precio: 606$ -> 808$ Guía práctica :  Manual ENEA mt5 – Cambio de régimen + GPT5 con Modelos Ocultos de Márkov (HMM) ENEA mt5 es un algoritmo de trading totalmente automatizado y de última generación que combina la potencia de la inteligencia artificial en forma de ChatGPT-5 con el análisis estadístico preciso de un Modelo Oculto de Márkov (HMM). Supervisa el mercado en tiempo real, identificando incluso estados de mercado complejos y difíciles de detectar (regímenes) y ajustando dinámicament
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Asesores Expertos
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Asesores Expertos
Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD, XAUUSD y AUDCAD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en inteligencia artificial de análisis de datos
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Otros productos de este autor
Gold Trend EA Pro
Sahib Ul Ahsan
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos mi potente EA de Tendencia del Oro basado en SMC y Medias Móviles, meticulosamente diseñado para operadores que buscan un crecimiento excepcional con un riesgo mínimo. Este EA es ideal para cuentas pequeñas, capaz de manejar un depósito inicial tan bajo como $500 con un tamaño de lote de 0.01. A diferencia de las estrategias tradicionales de martingala que a menudo corren el riesgo de caídas excesivas, este EA opera con una lógica de una sola operación, lo que garantiza la máxima pr
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
5 (1)
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Buy Sell Arrow MT
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Presentamos un potente indicador diseñado con precisión que combina a la perfección puntos pivote, medias móviles y análisis multitemporal para ofrecer señales de compra y venta de alta probabilidad en tiempo real. Esta herramienta es su ventaja estratégica, diseñada para identificar los cambios de tendencia, el impulso del mercado y las entradas comerciales óptimas, independientemente de su estilo de negociación preferido. Nuestro algoritmo va más allá de los indicadores estándar: al analizar
GoldenCrossEA
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Golden Cross EA - Trading de Tendencia Inteligente con Precisión Pullback Adéntrese en el mundo del trading inteligente con Golden Cross EA, un Asesor Experto potente y rico en funciones diseñado para identificar oportunidades de oro utilizando la estrategia clásica y probada de 2 medias móviles Golden Cross . Tanto si es un principiante como un trader avanzado, este EA aporta una ventaja profesional a su experiencia de trading automatizado combinando lógica inteligente, visuales dinámicos y pe
Price Expert EA MT4
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
EA Experto en Precios MT4 - Trading Inteligente Hecho Simple ¡Hola a todos! Presentamos Price Expert EA MT4, un potente pero fácil de usar Asesor Experto diseñado para seguir la acción del precio con precisión y proteger sus ganancias de forma inteligente utilizando un sistema dinámico de trailing stop. Si usted es un principiante o un trader experimentado, este EA está construido para hacer su experiencia de trading más eficaz y visualmente informativo. Estrategia principal: En su esencia, Pri
SuperTrend EA Pro
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
SUPER TREND EA - Opere de forma más inteligente, cualquier plazo, cualquier mercado Libere todo el potencial del trading automatizado con SUPER TREND EA , un Asesor Experto profesional diseñado para la precisión, la flexibilidad y la gestión inteligente del riesgo. Perfecto para Forex, Oro, índices y criptodivisas, este EA se adapta a cualquier marco temporal , desde rápidos scalps de 1 minuto hasta tendencias diarias a largo plazo. Si usted es un trader intradía o un swing trader, el SUPER TREN
FVG Detector Pro
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
FVG Detector Pro - Sistema Avanzado de Detección de Gaps de Valor Razonable FVG Detector Pro es una herramienta potente y precisa diseñada para identificar automáticamente Fair Value Gaps (FVGs) en cualquier símbolo y plazo. Ayuda a los operadores a detectar posibles zonas de desequilibrio de la oferta y la demanda que pueden señalar oportunidades de reversión o continuación de alta probabilidad. Este indicador ha sido diseñado para operadores profesionales que se basan en la acción del precio,
SwingMaster Arrow Indicator MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
SwingMaster Indicador Flecha - No deje que el gran movimiento le deje atrás ¿Cierra sus gráficos... y luego ve cómo el precio explota exactamente donde estaba mirando? SwingMaster Arrow Indic ator está diseñado para resolver esa frustración - señala entradas y salidas limpias para que pueda centrarse en el movimiento real e ignorar el ruido del mercado. No se trata de un generador de flechas aleatorio. SwingMaster utiliza un motor de oscilación inteligente, al estilo SuperTrend , que rastrea la
MagicCrossOverEA
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
MagicCrossOverEA - Trading de Tendencia más Inteligente con Potente Control MagicCrossOverEA es un sistema de trading totalmente automatizado basado en la estrategia de cruce de 2 medias móviles , reimaginada con modernas funciones inteligentes para los mercados actuales. Diseñado para los operadores que exigen tanto precisión como flexibilidad , este EA detecta de forma inteligente los cambios de tendencia, confirma las entradas utilizando filtros de plazos superiores y mejora la precisión con
Dream Trend EA
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Presentamos el EA de Tendencia de Oro Definitivo - ¡Construido para la Precisión, Impulsado por Conceptos de Dinero Inteligente! ¿Quiere dominar el mercado del oro como un verdadero profesional? Conozca el EA Tendencia Oro , su central de trading algorítmico todo-en-uno diseñado específicamente para analizar, adaptar y conquistar en entornos volátiles de oro. Tanto si es un trader experimentado como si acaba de empezar, este EA ofrece una precisión de vanguardia mediante la combinación de indica
Show Pip MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Ultimate Trading Companion Indicador para MT5 ¡Hola! Este indicador inteligente y fácil de usar está diseñado para darle una clara ventaja en el mercado. Muestra: Pips en Vivo de Operaciones Abiertas - Vea instantáneamente cuánto está ganando o perdiendo en pips. Temporizador de cuenta atrás de velas - Sepa exactamente cuándo se cerrará la vela actual. Visualización de spreads en tiempo real - Manténgase al tanto de las condiciones del mercado y evite malas entradas. Colores totalmente personal
Smart Combine EA
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Construya su carrera de trading con un EA de Forex potente e inteligente - Versión 1.0 Lleve sus operaciones al siguiente nivel con un Asesor Experto inteligente, personalizable y de eficacia probada, creado para operadores serios. Si usted es un principiante que busca automatizar su ventaja o un profesional en busca de un asistente de comercio fiable - este EA está diseñado para usted. Motor de Estrategia Dual para Máxima Flexibilidad Este EA se ejecuta en dos estrategias potentes y probadas ,
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
SUPER TREND EA para Meta Trader 5 - Opere de forma más inteligente, cualquier plazo, cualquier mercado Libere todo el potencial del trading automatizado con SUPER TREND EA para MT5 , un Asesor Experto profesional construido para la precisión, la flexibilidad y la gestión inteligente del riesgo. Perfecto para Forex, Oro, índices y criptodivisas, este EA se adapta a cualquier marco temporal, desde scalping ultrarrápido en M1 hasta swing trading a largo plazo en D1. Tanto si opera movimientos intra
Gold Trend Master MT5
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Convierta automáticamente las tendencias del mercado en beneficios - ¡Comercie con oro y divisas como un profesional! Deje de adivinar y empiece a operar con precisión. El EA XAUUSD & Forex Smart Trend detecta las tendencias fuertes, espera los retrocesos óptimos y ejecuta las operaciones con una gestión avanzada del riesgo, para que pueda maximizar los beneficios mientras protege su capital. Por qué los operadores eligen este EA: Entrada tras tendencia confirmada con detección inteligente de re
Buy Sell Swing Indicator
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Swing Master Auto Pro - Detector Adaptativo de Swings Altos/Bajos ¡Convierta las oscilaciones del mercado en entradas inteligentes! No más ajustes manuales - Swing Master Auto Pro ajusta automáticamente su sensibilidad en función de su marco de tiempo . Tanto si opera en M1 como en D1, este indicador se adapta de forma inteligente para ofrecer máximos y mínimos precisos , perfectamente equilibrados para cada gráfico. Características principales Optimización automática del marco temporal - ¡Olv
Gold Scalper Ultimate
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Gold Scalper Ultimate está diseñado para el scalping agresivo y el trading preciso a corto plazo en los mercados Forex. Gold Scalper Ultimate es un Asesor Experto totalmente automatizado construido para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad utilizando trailing stops avanzados basados en ATR y análisis opcional de velas Heikin Ashi. Está optimizado para estrategias de scalping y funciona en múltiples marcos temporales con una latencia mínima. El EA incluye: Gestión avanzada d
Trend Range Filter
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¡Capte los puntos de inflexión del mercado al instante con las flechas de precisión! ¿Cansado de perder entradas perfectas o de perseguir señales falsas? Este indicador está diseñado para identificar oportunidades reales de compra y venta con gran precisión. Si el comercio de criptomonedas, divisas o índices, que le ayuda a detectar cambios de tendencia temprana y confirmar las entradas con confianza. Ideal tanto para scalpers como para traders intradía que desean una guía visual clara. Cómo fu
SwingMaster Arrow Indicator
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
SwingMaster Indicador Flecha - Atrape el movimiento antes de que corra sin usted ¿Cansado de ver cómo comienzan movimientos perfectos... justo después de salir del gráfico? SwingMaster Arrow Indicator está diseñado exactamente para ese dolor - para detectar entradas y salidas de swing limpias para que no se pierda el movimiento real, y no se quede atascado en el ruido inútil. Esto no es sólo otro pintor de flechas al azar. SwingMaster funciona como un motor inteligente "estilo SuperTrend" que ra
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Convierta su gráfico en un tablero de operaciones profesional que le muestre hacia dónde fluyen los precios y cuándo se producirá la próxima sacudida, sin cargar ni una sola ventana adicional. Este indicador combina una cinta MA de seguimiento de precios con un radar de noticias en directo directamente en el gráfico, lo que le ofrece tanto la tendencia como el riesgo de eventos de un solo vistazo. Cinta de tendencia - Lea la tendencia del mercado al instante Una suave cinta de media móvil escalo
Trade Panel EA
Sahib Ul Ahsan
Utilidades
Trade Panel EA - Operaciones manuales inteligentes más fáciles Trade Panel EA es una herramienta de ejecución manual limpia, rápida y potente, diseñada para los operadores que desean tener un control total sobre sus entradas y, al mismo tiempo, disfrutar de una gestión de riesgos automatizada y un manejo de las operaciones sin problemas. Si opera manualmente pero necesita un panel profesional para gestionar sus posiciones con precisión, este EA está hecho para usted. Añada esta herramienta a su
Buy Sell Arrow Swing MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión clave de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en todos los plazos y con todos los instrumentos? Buy Sell Arrow Swing MT5 está diseñado exactamente para eso, para ofrecer una detección precisa y eficiente de swing sin complejidad. Este indicador identifica claramente los máximos más altos (HH), los mínimos más altos (HL), los máximos más
Gold Beast
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Presentamos mi potente EA de Tendencia del Oro basado en SMC y Medias Móviles, meticulosamente diseñado para operadores que buscan un crecimiento excepcional con un riesgo mínimo. Este EA es ideal para cuentas pequeñas, capaz de manejar un depósito inicial tan bajo como $500 con un tamaño de lote de 0.01. A diferencia de las estrategias tradicionales de martingala que a menudo corren el riesgo de caídas excesivas, este EA opera con una lógica de una sola operación, lo que garantiza la máxima pr
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario