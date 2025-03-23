Golden US Session MT5

5

Golden US Session MT5

Se basa en una estrategia de ruptura clásica y popular y no utiliza ningún mecanismo Martingala o Grid.

Golden US Session MT5 coloca un par de órdenes stop de compra/venta en la apertura diaria de las bolsas de valores de EE.UU. Tan pronto como una de las órdenes de stop se activa y se coloca en el mercado, dicha orden se elimina.

Si una orden se cierra en el stop loss, la pérdida está limitada a $5/lote de 0,01. Para compensar dicha pérdida más rápidamente, se puede utilizar un factor de recuperación para aumentar el tamaño de la orden para el siguiente día de negociación, de modo que se pueda compensar esencialmente la pérdida del día anterior. Estadísticamente, la probabilidad de que haya varios días consecutivos de pérdidas es insignificante.

Para limitar aún más este riesgo residual, Golden US Session MT5 está equipado con características adicionales especiales que detectan el peligro de rupturas falsas de manera oportuna. Si bien esto puede generar algunas operaciones perdedoras consecutivas, cada una con unos pocos pips, una sola operación completamente perdedora con un stop loss activado sería significativamente más dañina en general y podría resultar en un período de recuperación mucho más largo.

El factor de recuperación y el tamaño del lote resultante para operar el día siguiente son visibles en cualquier momento en el panel en pantalla y se pueden modificar si es necesario. La instalación es fácil en cualquier gráfico XAUUSD de cualquier período de tiempo, y este período de tiempo se puede cambiar en cualquier momento sin afectar el trabajo del experto. El panel en pantalla proporciona información sobre parámetros y estados importantes. También incluye funciones adicionales para colocar manualmente órdenes de mercado y/o sesiones de órdenes stop.

Se debe seleccionar un bróker con buena reputación que ofrezca spreads bajos para XAUUSD. Es esencial elegir una cuenta que cobre comisiones (ECN, Raw Spread, etc.), ya que sólo estas cuentas ofrecen spreads bajos.

Antes de comenzar a operar en vivo, es esencial realizar un backtest con probabilidades reales de al menos el 90% de calidad. Muchos buenos corredores los ofrecen por un período de al menos un año. También se recomienda comenzar con una cuenta demo para familiarizarse con las características de Golden US Session MT5.

El capital mínimo por cada lote de 0,01 debe ser superior a $50 y, con un factor de recuperación de ejemplo de 4, debe ser al menos (4 x $50) = $200. El cálculo de ejemplo se basa en el parámetro de configuración "Riesgo (%)" = 0.

>>> For detailed setup and installation instructions: https://www.mql5.com/en/blogs/post/761608

>>> Tips for choosing the right broker and VPS provider: https://www.mql5.com/en/blogs/post/761471

Channel: https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01



Comentarios
Ocean
629
Ocean 2025.04.05 06:54 
 

best EA for this strategy.

Nice Trader
2764
Aller Uja 2025.04.24 13:57 
 

I initially tested this EA on a demo account for a short period to understand whether the strategy actually works.

After just a week of testing, it became clear that the EA performs well, and I added it to a small live account.

The first month has proven that clearly — all US session trades have been profitable. The developer is highly experienced and very helpful with any questions related to the EA.

Although this EA hasn’t taken a single SL trade yet, it’s very important to monitor your own risk tolerance, and stop-loss trades are — and always will be — a normal part of any EA.

I’ll also add screenshots of the current results in the comments. At the moment, I’m rating the EA with 4 stars, since I’ve only tested it for a short time.

However, this initial period has proven itself. I’ll add the final 5th star once I’ve used it for over three months and see no decline in reliability.

Thanks to the developer 🤝 — and good luck to everyone! 😎

