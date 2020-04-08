Matrix Currency
- Indicadores
- Augusto Martins Lopes
- Versión: 1.5
Matrix Currency – Herramienta de Análisis Multi-Timeframe
Matrix Currency es un indicador avanzado diseñado para el análisis de la fortaleza de las divisas en el mercado Forex. Ofrece monitoreo eficiente y soporte estratégico para traders que buscan claridad en sus operaciones.
Características Principales
-
Análisis Multi-Timeframe: Monitoreo simultáneo de múltiples marcos de tiempo (de M1 a MN1) con actualizaciones en tiempo real, presentado en un formato de matriz intuitivo.
-
Sistema de Alertas: Notificaciones personalizables, incluyendo pop-ups, correo electrónico y dispositivos móviles.
-
Interfaz Interactiva: Panel personalizable con opciones dinámicas de visualización y clasificación de monedas.
Beneficios
-
Reducción del análisis subjetivo mediante señales claras y precisas.
-
Identificación rápida de tendencias con herramientas visuales y alertas efectivas.
-
Soporte completo para la implementación de estrategias de trading.
Recomendaciones
-
Prueba el indicador en una cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real.
-
Implementa una estrategia de gestión de riesgos adecuada.
-
Combina este indicador con otros para optimizar los resultados.
Soporte
-
Actualizaciones regulares y documentación completa.
-
Soporte técnico disponible exclusivamente a través de la sección de comentarios de MQL5.
Información Adicional
-
Los nombres de parámetros, descripciones y mensajes están en inglés.
-
El indicador se proporciona como un archivo compilado (.EX4 o .EX5) vinculado al dispositivo utilizado en el momento de la activación.