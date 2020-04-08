Matrix Currency

Matrix Currency – Herramienta de Análisis Multi-Timeframe

Matrix Currency es un indicador avanzado diseñado para el análisis de la fortaleza de las divisas en el mercado Forex. Ofrece monitoreo eficiente y soporte estratégico para traders que buscan claridad en sus operaciones.

Características Principales

  • Análisis Multi-Timeframe: Monitoreo simultáneo de múltiples marcos de tiempo (de M1 a MN1) con actualizaciones en tiempo real, presentado en un formato de matriz intuitivo.

  • Sistema de Alertas: Notificaciones personalizables, incluyendo pop-ups, correo electrónico y dispositivos móviles.

  • Interfaz Interactiva: Panel personalizable con opciones dinámicas de visualización y clasificación de monedas.

Beneficios

  • Reducción del análisis subjetivo mediante señales claras y precisas.

  • Identificación rápida de tendencias con herramientas visuales y alertas efectivas.

  • Soporte completo para la implementación de estrategias de trading.

Recomendaciones

  • Prueba el indicador en una cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real.

  • Implementa una estrategia de gestión de riesgos adecuada.

  • Combina este indicador con otros para optimizar los resultados.

Soporte

  • Actualizaciones regulares y documentación completa.

  • Soporte técnico disponible exclusivamente a través de la sección de comentarios de MQL5.

Información Adicional

  • Los nombres de parámetros, descripciones y mensajes están en inglés.

  • El indicador se proporciona como un archivo compilado (.EX4 o .EX5) vinculado al dispositivo utilizado en el momento de la activación.


