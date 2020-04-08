Trend Duration Forecast MT5

El indicador Trend Duration Forecast MT5 está diseñado para estimar la duración probable de una tendencia alcista o bajista. Utilizando una Media Móvil Hull (HMA) para detectar cambios direccionales, rastrea la duración de cada tendencia histórica y calcula un promedio para pronosticar cuánto tiempo es estadísticamente probable que continúe la tendencia actual. Esto permite a los operadores visualizar tanto la fuerza de la tendencia en tiempo real como las posibles zonas de agotamiento con una claridad excepcional.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Detección dinámica de tendencias: Utiliza la media móvil de Hull para identificar cuándo el precio entra en una nueva tendencia alcista o bajista.

Recuento de la duración de la tendencia: Mide el número de barras en cada fase alcista y bajista completada para comprender la persistencia de la tendencia.

Proyección de Previsiones:Proyecta automáticamente una línea estimada de continuación de la tendencia basándose en la duración media de las tendencias recientes.

Actualizaciones en tiempo real:Actualiza continuamente la etiqueta "Longitud real" a medida que se desarrolla la tendencia.

Tabla de datos históricos: Muestra las duraciones de las tendencias anteriores, tanto para ciclos alcistas como bajistas, junto con sus medias.

Muestreo adaptativo: Utiliza un tamaño de muestra personalizable para suavizar la volatilidad de la previsión y proporcionar proyecciones estadísticamente significativas.

Claridad basada en colores: resalta las tendencias alcistas en verde y las bajistas en rojo para una interpretación visual instantánea.

Compare laduración real de la tendencia en curso con laduración probable prevista para estimar si el movimiento está a punto de agotarse.

Ideal para estrategias swing o de seguimiento de tendencias, en las que la longevidad de la tendencia es crucial para gestionar eficazmente las entradas y salidas.

AJUSTES

Sensibilidad de Detección de Tendencia: Controle la rapidez o lentitud con la que el indicador reacciona a los cambios de tendencia - los valores más bajos aumentan la capacidad de respuesta, mientras que los valores más altos suavizan el ruido.

Tamaño de la muestra de tendencias: Tabla de duración histórica para comprender la vida media de las tendencias en la estructura actual del mercado.

Tendencia en color: Utilice la línea HMA en color y las flechas de proyección para identificar cuándo se desvanece la fuerza del impulso y prepararse para posibles retrocesos.

Alerta: Alerta cuando la tendencia se invierte.

Laprevisión de la duración de la tendencia MT5 da a los operadores una ventaja cuantitativa mediante la combinación de seguimiento de la tendencia en tiempo real con la previsión estadística. Ayuda a identificar no sólo cuándo comienza una nueva tendencia, sino también cuánto tiempo es probable que persista basándose en el comportamiento pasado del mercado. Este indicador mejora la precisión de los tiempos de entrada y salida, apoyando decisiones más inteligentes de seguimiento de tendencias con información clara y basada en datos.
Productos recomendados
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (5)
Indicadores
Ideas avanzadas del popular indicador MACD: Detecta y muestra divergencias clásicas e inversas (dos métodos de detección de divergencias). Utiliza colores diferentes para resaltar una tendencia alcista y una tendencia bajista. Dos métodos para determinar una tendencia: а) MACD cruza el nivel 0 (señal clásica); б) El MACD cruza su propia media (señal temprana). Este es un indicador multi-marco de tiempo: puede mostrar datos MACD de otros marcos de tiempo. Dos métodos de dibujo: histograma clásico
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicadores
Se trata de una versión avanzada del popular Hull Moving Average (HMA) para varios marcos temporales. Características Dos líneas del indicador Hull de diferentes marcos temporales en el mismo gráfico. La línea HMA del marco temporal superior define la tendencia, y la línea HMA del marco temporal actual define los movimientos de precios a corto plazo. Un panel gráfico con los datos del indicador HMA de todos los plazos al mismo tiempo . Si la HMA cambia de dirección en cualquier marco temporal, e
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicadores
El SuperTrend Advance Trading es un indicador técnico ampliamente utilizado basado en la Estrategia SuperTrend + Acción del Precio + EMA . Cómo funciona: - Se pueden generar Señales de Compra/Venta cuando la tendencia se invierte, se cumplen las condiciones de Acción del Precio, Línea de Tendencia y EMA. - Después de que aparezca la Señal , sea paciente y espere hasta que la vela se cierre, en ese momento coloque la orden lo antes posible. Puede tener tiempo para revisar su entrada, considere si
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   es un indicador de flechas inteligente y fácil de usar, diseñado para ofrecer señales de trading precisas. Utiliza simulaciones de operaciones basadas en datos históricos para identificar automáticamente los niveles de compra y venta de RSI más efectivos para cada instrumento y marco temporal. Este indicador puede utilizarse como un sistema de trading independiente o como parte de tu estrategia actual. Es especialmente útil para traders intradía. A diferencia de los niveles
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicadores
El indicador genera señales tempranas basándose en los datos de lectura del ADX combinados con elementos de patrones de precios. Funciona en todos los símbolos y marcos temporales. El indicador no redibuja sus señales. Usted ve las mismas cosas en la historia y en tiempo real. Para una mejor percepción visual las señales se muestran como flechas (para no sobrecargar el gráfico). Características Los mejores resultados se obtienen cuando el indicador trabaja en dos marcos temporales. Por ejemplo:
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
Una de las secuencias numéricas se llama "Secuencia de incendios forestales". Ha sido reconocida como una de las secuencias nuevas más bellas. Su característica principal es que esta secuencia evita tendencias lineales, incluso las más cortas. Es esta propiedad la que formó la base de este indicador. Al analizar una serie de tiempo financiera, este indicador intenta rechazar todas las opciones de tendencia posibles. Y solo si falla, entonces reconoce la presencia de una tendencia y da la señal
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
Difícil de encontrar y escasa en frecuencia, las divergencias son uno de los escenarios comerciales más confiables. Este indicador busca y escanea las divergencias regulares y ocultas automáticamente usando su oscilador favorito. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de comerciar Encuentra divergencias regulares y ocultas Admite muchos osciladores bien conocidos Implementa señales comerciales basadas en rupturas Muestra nive
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indicadores
SimSim Arrow Momentum es un indicador "Momentum" estándar, pero en versión flecha. Versión para MetaTrader 4 Los parámetros del indicador son similares a los estándar, más un parámetro adicional Delta . Delta = 0 - 100 Desviaciones a partir del valor 100. Es posible cambiar el nivel del indicador 100, tanto más como menos. El indicador genera una señal cuando el precio cruza la línea de nivel = 100 +- Delta. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del in
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indicadores
Laguerre SuperTrend Clouds añade un algoritmo de promediación adaptativo de Laguerre y alertas al popular indicador SuperTrend. Como su nombre indica, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) es un indicador de tendencia que funciona mejor en mercados de tendencia (no agitados). El SuperTrend es un indicador muy popular para operaciones intradía y diarias, y puede utilizarse en cualquier marco temporal. Incorporarle la ecuación de Laguerre puede facilitar una detección de tendencias más sólida y filtros
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicadores
Indicador Crash 1000 Scalping para el Índice Sintético Crash 1000 Deriv. Introducción El indicador Crash 1000 Scalping es una herramienta especializada diseñada para el índice Crash 1000 en el mercado Deriv Synthetic. Este indicador es particularmente útil para scalping en el marco temporal M1, ayudando a los operadores a identificar puntos precisos de entrada y salida para posiciones de compra. Está diseñado para no repintar, proporcionando señales claras con alertas sonoras y notificaciones pu
Support and Resistance Levels on AZZD and EF MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indicadores
Este es un indicador MTF de niveles de soporte y resistencia basado en los   extremos del indicador Advanced ZigZag Dynamic   y / o   Extended Fractals   con etiquetas de precio (se puede deshabilitar). Se pueden seleccionar TF más altos para el modo MTF. De forma predeterminada, los niveles se generan en función de los puntos indicadores de ZigZag. Los puntos indicadores de fractales también se pueden usar junto con ZigZag o en su lugar. Para simplificar el uso y ahorrar tiempo de CPU, el cálcu
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicadores
** Todos los símbolos x Todos los plazos escanean con sólo pulsar el botón del escáner ** Descuento: El precio es de $ 50, pero ahora es sólo $ 39, oferta por tiempo limitado está activo. *** Ponte en contacto conmigo para enviarte instrucciones y añadirte en "Trend Reversal group" para compartir o ver experiencias con otros usuarios. Introducción: Las líneas de tendencia son el análisis técnico más famoso en el trading . Las líneas de tendencia se forman continuamente en los gráficos de los me
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Asesores Expertos
Descripción : Rainbow EA MT5 es un simple asesor experto basado en Rainbow MT5 indicador que se basa en la media móvil con el período 34. El indicador se incorpora en la EA, por lo tanto, no es necesario para la EA para operar, pero si lo desea, puede descargarlo desde mi página de producto . La configuración del Asesor Experto es la siguiente : Adecuado para plazos de hasta H1 Los parámetros a continuación se pueden establecer de acuerdo a sus reglas de negociación. StopLoss ( Stop Loss en pip
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indicadores
Indicador Volality Index scalper Destinado a pares de volatilidad como Volality 10, 25, 50, 75 y 100 El indicador funciona en todos los marcos temporales, desde el de 1 minuto hasta el mensual el indicador no repinta el indicador tiene 3 ajustes de entrada 1 cambio de color en el cruce por cero 2 cambio de color en el cambio de pendiente 3 cambio de color al cruzar la línea de señal La línea naranja es su señal de venta La línea azul es su señal de compra.
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicadores
Un indicador del patrón #31 ("Long Island") de Encyclopedia of Chart Patterns por Thomas N. Bulkowski. El segundo gap es en dirección opuesta. Parámetros: Alertas - mostrar alerta cuando aparece una flecha Push - envía una notificación push cuando aparece una flecha (requiere configuración en el terminal) GapSize - tamaño mínimo del hueco en puntos ArrowType - un símbolo de 1 a 17 ArrowVShift - desplazamiento vertical de las flechas en puntos ShowLevels - mostrar niveles ColUp - color de una lí
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indicadores
Indicador delta acumulativo Como cree la mayoría de los operadores, el precio se mueve bajo la presión de la compra o la venta en el mercado. Cuando alguien rescata una oferta situada en la taza, la operación es de "compra". Si alguien vierte en la oferta de pie en la taza - el acuerdo va con la dirección de "venta". El delta es la diferencia entre compras y ventas. El delta acumulativo es la diferencia entre la suma acumulativa de compras y ventas durante un determinado periodo de tiempo. Permi
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
Indicadores
SimSim Arrow KijunSen Plus MA es un indicador de flecha propietario. Versión del indicador original con líneas KijuSen y MA. Versión para MetaTrader 4 El indicador genera una señal cuando la línea Kijun-sen cruza la línea MA. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del indicador se abrirán automáticamente. Puede utilizar el indicador para el propósito previsto, como un dispositivo de señalización confiable. Sin embargo, su propósito secundario es servir
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indicadores
El oscilador de líneas de tendencia ayuda a los operadores a identificar tendencias e impulso basándose en las distancias normalizadas entre el precio actual y las líneas de tendencia alcista y bajista detectadas más recientemente. El indicador presenta impulso alcista y bajista, una línea de señal con cruces y múltiples opciones de suavizado. USO El Oscilador de Líneas de Tend encia funciona sistemáticamente: Identificando pivotes máximos y mínimos. Conectando pivotes para formar líneas de te
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador encuentra los patrones de retroceso AB = CD. El patrón de retroceso AB = CD es una estructura de precios de 4 puntos en la que el segmento de precios inicial está parcialmente retrocedido y seguido de un movimiento equidistante desde la finalización del retroceso, y es la base básica de todos los patrones armónicos. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Tamaños de patrones personalizables Relaciones de CA y BD perso
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
Fair Value Gaps
Cao Minh Quang
4.88 (60)
Indicadores
Indicador de la brecha del valor razonable (GVF) Visión general El indicador Fair Value Gap (FVG) identifica ineficiencias en la acción del precio cuando se produce un desequilibrio debido a una compra o venta agresiva. Estas brechas a menudo son creadas por operadores institucionales y dinero inteligente, dejando áreas donde el precio puede regresar más tarde para "llenar" el desequilibrio antes de continuar su tendencia. Características principales: Detección automática de FVGs - El indicador
FREE
Market Sessions Pre
Cao Minh Quang
4.75 (4)
Indicadores
El indicador Sesiones de mercado es una herramienta popular entre los operadores de divisas y acciones para representar visualmente las sesiones de negociación globales en un gráfico de precios. Destaca directamente en el gráfico los periodos de tiempo de las principales sesiones bursátiles, como la asiática (Tokio) , la europea (Londres) y la estadounidense (Nueva York) . Esto ayuda a los operadores a identificar cuándo abren y cierran los mercados, permitiendo una mejor toma de decisiones bas
FREE
Fair Value Gaps MT4
Cao Minh Quang
3.88 (8)
Indicadores
El Fair Value Gap (FVG) es un intervalo de precios en el que se ofrece liquidez a un lado del mercado, normalmente confirmado por un vacío de liquidez en los gráficos de plazos inferiores en el mismo intervalo de precios. El precio puede "abrirse" para crear un vacío literal en la negociación, dando lugar a una brecha de precio real. Los Gaps de Valor Justo son más comúnmente utilizados por los traders de acción de precios para identificar ineficiencias o desequilibrios en el mercado, indicando
FREE
MACD Indicator with Histogram
Cao Minh Quang
5 (6)
Indicadores
Indicador MACD Tiene una línea MACD, una línea de señal y un histograma. El Histograma tiene 4 colores basados en la Dirección Por Encima y Por Debajo de la Línea Cero, mostrando su dirección de movimiento lo más simple posible. Permite mostrar la línea MACD y la línea de señal, mostrar el cambio de color de la línea MACD basado en el cruce de la línea de señal. Mostrar puntos en el cruce del MACD y la línea de señal, activar y desactivar el histograma. Disfrute de su experiencia comercial, y n
FREE
Market Sessions Pre MT4
Cao Minh Quang
5 (2)
Indicadores
El indicador Sesiones de mercado es una herramienta popular entre los operadores de divisas y acciones para representar visualmente las sesiones de negociación globales en un gráfico de precios. Destaca directamente en el gráfico los periodos de tiempo de las principales sesiones bursátiles, como la asiática (Tokio) , la europea (Londres) y la estadounidense (Nueva York) . Esto ayuda a los operadores a identificar cuándo abren y cierran los mercados, permitiendo una mejor toma de decisiones basa
FREE
MACD Indicator with Histogram MT4
Cao Minh Quang
5 (1)
Indicadores
Indicador MACD Cuenta con línea MACD, línea de señal e histograma. El histograma tiene 4 colores basados en la dirección por encima y por debajo de la línea cero, lo que muestra su dirección de movimiento de la forma más sencilla posible. Permite mostrar la línea MACD y la línea de señal, mostrar el cambio de color de la línea MACD en función del cruce de la línea de señal. Mostrar puntos en el cruce de la línea MACD y la línea de señal, activar y desactivar el histograma. Disfrute de su experi
FREE
Supertrend Targets Signal
Cao Minh Quang
Indicadores
Supertrend Targets Signal es un potente indicador de seguimiento de tendencias y confirmación de rupturas diseñado para ayudar a los operadores a identificar puntos de entrada de alta probabilidad , visualizar zonas objetivo dinámicas y recibir señales limpias y fiables en diversas condiciones de mercado. La lógica principal de la tendencia se basa en una Supertendencia personalizada que utiliza una estructura de banda basada en el ATR con largas cadenas de suavizado -primero a través de una WMA
FVGs and Liquidity zone with Order Blocks
Cao Minh Quang
5 (1)
Indicadores
He combinado dos estrategias de trading, la Estrategia de Bloques de Órdenes y la Estrategia de Trading FVG, utilizando una combinación de los indicadores FVG y los Bloques de Órdenes. Los resultados han sido sorprendentemente eficaces. Se trata de una solución dos en uno que facilita a los operadores la identificación de las zonas críticas de negociación. He optimizado la configuración para que todo lo que necesites hacer sea instalar y operar; no es excesivamente complejo como para dar más e
Fibonacci Confluence Toolkit
Cao Minh Quang
Indicadores
Fibonacci Confluence Toolkit es un potente indicador diseñado para destacar áreas de interés en las que se prevé una acción o reacción significativa de los precios, aplica automáticamente niveles de retroceso de Fibonacci para delimitar posibles zonas de retroceso y detecta patrones de velas envolventes. Esta herramienta automatiza la detección y visualización de estructuras clave del mercado y de posibles zonas de retroceso. Características principales: Detección de CHoCH (Cambio de carácter):
SMC Analyzer Multi Timeframe
Cao Minh Quang
Indicadores
SMC Analyzer Multi-Timeframe es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a aplicar los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) en múltiples marcos temporales. Este indicador identifica puntos estructurales clave, como cambios en la estructura del mercado (ruptura de estructura y cambio de carácter), bloqueos de órdenes, brechas de valor razonable (FVG) y zonas de liquidez de plazos superiores, y los superpone en el gráfico actual. Al alinear estas señales críticas del SMR en m
Pure Price Action ICT Tools
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Pure Price Action ICT Tools está diseñado para el análisis de la acción pura de los precios, identificando automáticamente estructuras de mercado en tiempo real, niveles de liquidez, bloqueos de órdenes y rupturas, y vacíos de liquidez. Su característica única radica en que se basa exclusivamente en los patrones de precios, sin estar limitado por ninguna entrada definida por el usuario, lo que garantiza un análisis sólido y objetivo de la dinámica del mercado. Características princi
Market Structure Signal MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Market Structure Signal está diseñado para detectar cambios de carácter (CHoCH) y rupturas de estructura (BOS) en la acción del precio, ayudando a los operadores a identificar posibles cambios o continuaciones de tendencia. Combina el análisis de la estructura del mercado con la volatilidad (ATR) para destacar posibles zonas de riesgo/recompensa, al tiempo que admite alertas multicanal para que no se pierda ninguna señal de negociación. Interpretación Análisis de tendencias : La col
Simple ICT Concepts
Cao Minh Quang
5 (2)
Indicadores
El indicador Simple ICT Concepts es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a aplicar los principios de la metodología Inner Circle Trader (ICT). Este indicador se centra en identificar zonas clave como los niveles de liquidez, el soporte y la resistencia, y la estructura del mercado, lo que lo convierte en un activo inestimable para los operadores de acción de precios y conceptos de dinero inteligente. Características principales Estructura del mercado: Las etiquetas de e
Linear Regression Oscillator FX MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El Oscilador de Regresión Lineal (LRO) es un indicador técnico basado en el análisis de regresión lineal, que se utiliza habitualmente en los mercados financieros para evaluar el impulso y la dirección de las tendencias de los precios. Mide la distancia entre el precio actual y el valor predicho por una línea de regresión lineal, que es esencialmente la línea de mejor ajuste durante un período determinado. A continuación le explicamos cómo funciona y cuáles son sus componentes: Componentes clave
Simple ICT Concepts MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Simple ICT Concepts es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a aplicar los principios de la metodología Inner Circle Trader (ICT) . Este indicador se centra en la identificación de zonas clave como los niveles de liquidez, el soporte y la resistencia, y la estructura del mercado, lo que lo convierte en un activo inestimable para los operadores de acción del precio y de conceptos de dinero inteligente. Características principales Estructura del mercado : Las e
ICT Anchored Market Structures
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador ICT Anchored Market Structures with Validation está diseñado para aportar precisión, objetividad y automatización al análisis de la acción del precio. Ayuda a los operadores a visualizar en tiempo real los cambios en la estructura del mercado, las confirmaciones de tendencias y los barridos de liquidez en las fases del mercado a corto, medio y largo plazo, todo ello anclado directamente al precio, sin depender de ninguna entrada externa o definida por el usuario. Usos La estructura
Order Block Detector MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Detecte automáticamente bloques de órdenes alcistas o bajistas para optimizar la entrada de sus operaciones con nuestro potente indicador. Ideal para operadores que siguen a ICT (The Inner Circle Trader). Funciona con cualquier tipo de activo, incluyendo criptomonedas, acciones y divisas. Muestra bloques de órdenes en múltiples marcos temporales, desde M2 hasta W1. Le avisa cuando se detecta o migra un bloque de órdenes, o cuando se crea/migra un bloque de órdenes en un marco temporal superior.
Market Structure Signal
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Market Structure Signal está diseñado para detectar cambios de carácter (CHoCH) y rupturas de estructura (BOS) en la acción del precio, ayudando a los operadores a identificar posibles cambios o continuaciones de tendencia. Combina el análisis de la estructura del mercado con la volatilidad (ATR) para destacar posibles zonas de riesgo/recompensa, al tiempo que admite alertas multicanal para que no se pierda ninguna señal de negociación. Interpretación Análisis de tendencias : La col
SMC Analyzer Single Timeframe
Cao Minh Quang
5 (3)
Indicadores
El SMC Analyzer STF es una potente herramienta de análisis de Smart Money Concepts (SMC) en un único marco temporal diseñada para confirmaciones de operaciones de precisión basadas en componentes SMC básicos. Evalúa la estructura del mercado a través de cuatro niveles de confirmación utilizando elementos como la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHoCH), los bloques de órdenes (OB), las brechas de valor razonable (FVG), las zonas de liquidez y el sesgo de tendencia del marco
Fair Value Gaps with Order Block Detector
Cao Minh Quang
Indicadores
La última versión de Indicator está totalmente integrada en un paquete todo en uno, que incluye: Brechas de valor razonable (FVG). Implied Fair Value Gap (IFVG). OrderBlock (OB). Las opciones de la sección de configuración son relativamente fáciles de navegar, e incluso se pueden utilizar inmediatamente después de la activación sin encontrar dificultades al utilizar la configuración predeterminada. El indicador utiliza un algoritmo para dibujar e identificar automáticamente Order Blocks (OB), F
Simple Smart Mney Concepts MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Este indicador Simple Smart Money Concepts muestra la estructura del mercado en tiempo real (BOS / CHoCH internos y oscilantes), bloques de órdenes, zonas de prima y descuento, máximos y mínimos iguales, y mucho más... permitiendo a los operadores marcar automáticamente sus gráficos con metodologías de acción de precios ampliamente utilizadas. "Smart Money Concepts" (SMC) es un término utilizado entre los operadores de acción de precios que buscan navegar con mayor precisión la liquidez y enco
Pure Price Action ICT Tools MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Pure Price Action ICT Tools está diseñado para el análisis de la acción pura de los precios, identificando automáticamente estructuras de mercado en tiempo real, niveles de liquidez, bloqueos de órdenes y rupturas, y vacíos de liquidez. Su característica única radica en que se basa exclusivamente en los patrones de precios, sin estar limitado por ninguna entrada definida por el usuario, lo que garantiza un análisis sólido y objetivo de la dinámica del mercado. Características princi
Multiple Non Linear Regression MT4
Cao Minh Quang
5 (1)
Indicadores
Regresión no lineal múltiple MT4 Este indicador está diseñado para realizar análisis de regresión no lineal múltiple utilizando cuatro variables independientes: precios de cierre, apertura, máximo y mínimo. Estos son sus componentes y funcionalidades: Entradas: Longitud de los datos de normalización: longitud de los datos utilizados para la normalización. Tasa de aprendizaje: Tasa a la que el algoritmo aprende de los errores. Mostrar puntos de datos: muestra el trazado de los datos de entrada n
Market Structure w Inducements and Sweeps MT4 NDH
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Estructura de Mercado con Inducciones y Barridos es una versión única de las etiquetas de estructura de mercado relacionadas con Smart Money Concepts que pretende ofrecer a los operadores una interpretación más precisa teniendo en cuenta varios factores. En comparación con los scripts tradicionales de estructura de mercado que incluyen Cambio de Carácter (CHoCH) y Ruptura de Estructuras (BOS), este script también incluye la detección de Inducciones (IDM) y Barridos, que son compon
Smart Market Structure Simple MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Smart Market Structure Simple es un potente indicador que ayuda a los operadores a identificar la estructura del mercado basándose en el Concepto de Dinero Inteligente (SMC) . Este indicador detecta automáticamente la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHoCH), las brechas de valor razonable (FVG), los bloques de órdenes (OB), las zonas de liquidez (LQZ) y los puntos clave de oscilación Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), Lower Low (LL) . Objetivo principal: A
Unicorn Model ICT MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Unicorn Model Indicador ICT - Trading Inteligente con Precisión El indicador Unicorn Model ICT es una herramienta potente e inteligente diseñada para los operadores que siguen las metodologías Smart Money Concepts (SMC) e Inner Circle Trader (ICT) . Este indicador simplifica la compleja acción del precio identificando visualmente las estructuras clave del mercado y proporcionando configuraciones comerciales de alta probabilidad. Características principales: Patrón Unicornio Alcista Un mínimo in
Quasimodo Signal MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador de patrón Quasimodo no es más difícil que el de cabeza y hombros. Aún así, sólo unos pocos operadores lo conocen, y algunos incluso confunden uno con otro. Sin embargo, esto no es una razón para evitar esta herramienta en su estrategia de comercio de divisas. Características: Detección Automática : El indicador busca automáticamente patrones QM válidos en cualquier marco temporal, reduciendo la necesidad de análisis gráfico manual. Aspectos visuales destacados: Dibujo claro y person
OrderBlocks MTF MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Bloque de Órdenes Multi Plazo El Order Block Multi Timeframe es una potente herramienta para los operadores del Concepto de Dinero Inteligente (SMC), que combina la detección de alta precisión del Order Block con el análisis en tiempo real de la Ruptura de Estructura (BOS) y el Cambio de Carácter (CHoCH) en múltiples marcos temporales. Visión inteligente del dinero, precisión en múltiples marcos temporales Este indicador identifica automáticamente los Bloques de Órdenes institucionales -zonas de
Rectangle Trading Custom MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Rectangle Trading Custom es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para los operadores basados en la acción del precio y el rango. Permite a los usuarios definir zonas de consolidación y recibir alertas cuando el precio rompe estas zonas o se acerca a las líneas de tendencia dibujadas en el gráfico. Los rectángulos y las líneas de tendencia se extenderán hacia el futuro con un solo clic. El tamaño del punto del rectángulo, el nombre y los precios se mostrarán alrededor del rectángu
SMC Analyzer Single Timeframe MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Analizador SMC Single-Timeframe (STF) para MT4 El SMC Analyzer STF MT4 es una potente herramienta de análisis de Smart Money Concepts (SMC) de un solo marco temporal diseñada para confirmaciones de operaciones de precisión basadas en componentes SMC básicos. Evalúa la estructura del mercado a través de cuatro niveles de confirmación utilizando elementos como la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHoCH), los bloques de órdenes (OB), las brechas de valor razonable (FVG), las zo
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario