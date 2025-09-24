Smart Fibonacci Maximus

Fibo Trend Smart MAXIMUS

Ritz Fibo Trend Smart MAXIMUS 1 es un indicador de trading avanzado que integra varias herramientas de análisis técnico en una pantalla completa. Este indicador está diseñado para ayudar a los operadores a identificar oportunidades de negociación con alta precisión, utilizando una combinación de Fibonacci, ZigZag, y la confirmación de la acción del precio.

Características principales

  1. Retroceso Fibonacci inteligente

    • 11 niveles de Fibonacci personalizables (0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 123,6%, 138,2%, 150%, 161,8%, 200%)

    • Diferentes colores para cada nivel para una fácil identificación

    • Actualización automática basada en los últimos puntos de oscilación ZigZag

    • Abanico de Fibo para una mejor visualización de la tendencia

  2. ZigZag integrado

    • Detección automática de puntos swing con parámetros personalizables

      • ExtDepth : Profundidad de cálculo

      • ExtDeviation : Desviación mínima

      • ExtBackstep : Paso atrás

    • Filtrado de ruido para evitar señales falsas

  3. Detección inteligente de tendencias

    • Detección dinámica de tendencias basada en el movimiento del precio

    • Confirmación de la acción del precio mediante el análisis de máximos más altos/mínimos más bajos

    • Líneas de tendencia automáticas que se ajustan a los puntos de oscilación

  4. Velas de colores KAMA

    • Velas de colores basadas en el movimiento de la Media Móvil Adaptativa Kaufman (KAMA)

    • Azul (Aqua) para tendencia alcista

    • Rosa (DeepPink) para tendencia bajista

    • Umbral de sensibilidad ajustable

  5. Sistema de Alerta Inteligente (Inactivo)

    • Notificaciones automáticas cuando el precio alcanza los niveles de Fibonacci

    • Notificaciones push a dispositivos móviles

    • Filtro de puntos de oscilación mínimos para evitar alertas excesivas

Parámetros de entrada

Ajustes de Fibonacci

  • ShowFib : Activar/desactivar Fibonacci

  • FiboLevel1 a FiboLevel11 : Niveles Fibonacci

  • Color_Level1 a Color_Level11 : Color para cada nivel

Configuración ZigZag

  • Timeframe : Periodo del ZigZag

  • ExtDepth : Profundidad de cálculo (por defecto: 12)

  • ExtDeviation : Desviación mínima (por defecto: 5)

  • ExtBackstep : Paso atrás (por defecto: 3)

Detección de Tendencia

  • ShowTrend : Mostrar línea de tendencia

  • UseDynamicTrendDetection : Usar detección de tendencia dinámica

  • TrendThreshold : Umbral de confirmación de tendencia (por defecto: 0.382)

Configuración de velas

  • MA_Period2 : Periodo KAMA (por defecto: 5)

  • ThresholdMult : Multiplicador del umbral de sensibilidad (por defecto: 1)

Sistema de Alerta (Inactivo)

  • AlertEnabled : Activar la alerta del gráfico

  • PushNotificationEnabled : Activar notificaciones push

  • MinSwingPoints : Puntos de oscilación mínimos para la validación (por defecto: 4)

Cómo funciona

Proceso de análisis

  1. ZigZag identifica la última oscilación alta y baja.

  2. Fibonacci se traza basándose en los puntos de oscilación detectados.

  3. La Detección de Tendencia analiza la dirección de la tendencia utilizando los niveles de Fibonacci.

  4. La vela KAMA confirma visualmente el movimiento del precio.

  5. El Sistema de Alertas envía notificaciones cuando se cumplen los criterios.

Señales de Trading (Inactivo)

  • Señal de compra: El precio toca el nivel de soporte de Fibonacci + confirmación de la tendencia alcista

  • Señal de venta: El precio toca el nivel de resistencia de Fibonacci + confirmación de tendencia bajista

  • Señal de salida: El precio alcanza el objetivo de Fibonacci (123,6%, 138,2%, etc.)

Personalización

Personalización visual

  • Los colores del gráfico se establecen por defecto en el tema oscuro (fondo negro).

  • Líneas de cuadrícula ocultas para una vista limpia.

  • La visualización OHLC está desactivada para ahorrar espacio.

Personalización técnica

  • Todos los parámetros son personalizables para las necesidades de negociación.

  • Soporte demúltiples marcos temporales para un análisis flexible.

  • Compatibilidad con todos los pares para varios instrumentos de negociación.

Notas importantes

Ventajas

  • Solución todo en uno que combina múltiples indicadores.

  • Auto-actualización sin repintado significativo.

  • Fácil de usar con parámetros fáciles de entender.

  • Altamente personalizable para varios estilos de negociación.

Limitaciones

  • Requiere la comprensión de Fibonacci y la acción del precio.

  • No recomendado para traders principiantes sin educación.

  • El rendimiento depende de la configuración de los parámetros.

Compatibilidad

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Plazos: Todos los marcos temporales (M1 a MN1)

  • Pares: Todos los instrumentos (divisas, acciones, materias primas)

  • Versión: MQL5

Uso recomendado

Para Scalpers

  • Utilice plazos más cortos (M1-M15)

  • Ajuste ThresholdMult a un valor más bajo para una mayor sensibilidad

  • Active las notificaciones push para alertas rápidas

Para Swing Traders

  • Utilice plazos más largos (H1-D1)

  • Establezca MinSwingPoints en un valor más alto para una confirmación más fuerte

  • Utilice las extensiones de Fibonacci para los objetivos de beneficios

Gestión del riesgo

  • Utilice siempre stop loss.

  • Combine con otros indicadores para la confirmación.

  • Pruebe los parámetros en una cuenta demo antes de operar en vivo.

Este indicador es una poderosa herramienta analítica cuando se utiliza correctamente y se combina con una gestión adecuada del dinero.

Findolin
1900
Findolin 2025.09.25 10:01 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Syamsurizal Dimjati
12444
Respuesta del desarrollador Syamsurizal Dimjati 2025.09.25 22:07
Thank you,
you can start with: (on the chart) Properties > color. this option can be done without me having to add an indicator parameter for the change. please try.
Respuesta al comentario