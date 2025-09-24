Smart Fibonacci Maximus
Fibo Trend Smart MAXIMUS
Ritz Fibo Trend Smart MAXIMUS 1 es un indicador de trading avanzado que integra varias herramientas de análisis técnico en una pantalla completa. Este indicador está diseñado para ayudar a los operadores a identificar oportunidades de negociación con alta precisión, utilizando una combinación de Fibonacci, ZigZag, y la confirmación de la acción del precio.
Características principales
-
Retroceso Fibonacci inteligente
-
11 niveles de Fibonacci personalizables (0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 123,6%, 138,2%, 150%, 161,8%, 200%)
-
Diferentes colores para cada nivel para una fácil identificación
-
Actualización automática basada en los últimos puntos de oscilación ZigZag
-
Abanico de Fibo para una mejor visualización de la tendencia
-
-
ZigZag integrado
-
Detección automática de puntos swing con parámetros personalizables
-
ExtDepth : Profundidad de cálculo
-
ExtDeviation : Desviación mínima
-
ExtBackstep : Paso atrás
-
-
Filtrado de ruido para evitar señales falsas
-
-
Detección inteligente de tendencias
-
Detección dinámica de tendencias basada en el movimiento del precio
-
Confirmación de la acción del precio mediante el análisis de máximos más altos/mínimos más bajos
-
Líneas de tendencia automáticas que se ajustan a los puntos de oscilación
-
-
Velas de colores KAMA
-
Velas de colores basadas en el movimiento de la Media Móvil Adaptativa Kaufman (KAMA)
-
Azul (Aqua) para tendencia alcista
-
Rosa (DeepPink) para tendencia bajista
-
Umbral de sensibilidad ajustable
-
-
Sistema de Alerta Inteligente (Inactivo)
-
Notificaciones automáticas cuando el precio alcanza los niveles de Fibonacci
-
Notificaciones push a dispositivos móviles
-
Filtro de puntos de oscilación mínimos para evitar alertas excesivas
-
Parámetros de entrada
Ajustes de Fibonacci
-
ShowFib : Activar/desactivar Fibonacci
-
FiboLevel1 a FiboLevel11 : Niveles Fibonacci
-
Color_Level1 a Color_Level11 : Color para cada nivel
Configuración ZigZag
-
Timeframe : Periodo del ZigZag
-
ExtDepth : Profundidad de cálculo (por defecto: 12)
-
ExtDeviation : Desviación mínima (por defecto: 5)
-
ExtBackstep : Paso atrás (por defecto: 3)
Detección de Tendencia
-
ShowTrend : Mostrar línea de tendencia
-
UseDynamicTrendDetection : Usar detección de tendencia dinámica
-
TrendThreshold : Umbral de confirmación de tendencia (por defecto: 0.382)
Configuración de velas
-
MA_Period2 : Periodo KAMA (por defecto: 5)
-
ThresholdMult : Multiplicador del umbral de sensibilidad (por defecto: 1)
Sistema de Alerta (Inactivo)
-
AlertEnabled : Activar la alerta del gráfico
-
PushNotificationEnabled : Activar notificaciones push
-
MinSwingPoints : Puntos de oscilación mínimos para la validación (por defecto: 4)
Cómo funciona
Proceso de análisis
-
ZigZag identifica la última oscilación alta y baja.
-
Fibonacci se traza basándose en los puntos de oscilación detectados.
-
La Detección de Tendencia analiza la dirección de la tendencia utilizando los niveles de Fibonacci.
-
La vela KAMA confirma visualmente el movimiento del precio.
-
El Sistema de Alertas envía notificaciones cuando se cumplen los criterios.
Señales de Trading (Inactivo)
-
Señal de compra: El precio toca el nivel de soporte de Fibonacci + confirmación de la tendencia alcista
-
Señal de venta: El precio toca el nivel de resistencia de Fibonacci + confirmación de tendencia bajista
-
Señal de salida: El precio alcanza el objetivo de Fibonacci (123,6%, 138,2%, etc.)
Personalización
Personalización visual
-
Los colores del gráfico se establecen por defecto en el tema oscuro (fondo negro).
-
Líneas de cuadrícula ocultas para una vista limpia.
-
La visualización OHLC está desactivada para ahorrar espacio.
Personalización técnica
-
Todos los parámetros son personalizables para las necesidades de negociación.
-
Soporte demúltiples marcos temporales para un análisis flexible.
-
Compatibilidad con todos los pares para varios instrumentos de negociación.
Notas importantes
Ventajas
-
Solución todo en uno que combina múltiples indicadores.
-
Auto-actualización sin repintado significativo.
-
Fácil de usar con parámetros fáciles de entender.
-
Altamente personalizable para varios estilos de negociación.
Limitaciones
-
Requiere la comprensión de Fibonacci y la acción del precio.
-
No recomendado para traders principiantes sin educación.
-
El rendimiento depende de la configuración de los parámetros.
Compatibilidad
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Plazos: Todos los marcos temporales (M1 a MN1)
-
Pares: Todos los instrumentos (divisas, acciones, materias primas)
-
Versión: MQL5
Uso recomendado
Para Scalpers
-
Utilice plazos más cortos (M1-M15)
-
Ajuste ThresholdMult a un valor más bajo para una mayor sensibilidad
-
Active las notificaciones push para alertas rápidas
Para Swing Traders
-
Utilice plazos más largos (H1-D1)
-
Establezca MinSwingPoints en un valor más alto para una confirmación más fuerte
-
Utilice las extensiones de Fibonacci para los objetivos de beneficios
Gestión del riesgo
-
Utilice siempre stop loss.
-
Combine con otros indicadores para la confirmación.
-
Pruebe los parámetros en una cuenta demo antes de operar en vivo.
Este indicador es una poderosa herramienta analítica cuando se utiliza correctamente y se combina con una gestión adecuada del dinero.
