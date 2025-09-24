Smart Fibonacci Maximus

Fibo Trend Smart MAXIMUS

Ritz Fibo Trend Smart MAXIMUS 1 es un indicador de trading avanzado que integra varias herramientas de análisis técnico en una pantalla completa. Este indicador está diseñado para ayudar a los operadores a identificar oportunidades de negociación con alta precisión, utilizando una combinación de Fibonacci, ZigZag, y la confirmación de la acción del precio.

Características principales

Retroceso Fibonacci inteligente 11 niveles de Fibonacci personalizables (0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 123,6%, 138,2%, 150%, 161,8%, 200%)

Diferentes colores para cada nivel para una fácil identificación

Actualización automática basada en los últimos puntos de oscilación ZigZag

Abanico de Fibo para una mejor visualización de la tendencia ZigZag integrado Detección automática de puntos swing con parámetros personalizables ExtDepth : Profundidad de cálculo ExtDeviation : Desviación mínima ExtBackstep : Paso atrás

Filtrado de ruido para evitar señales falsas Detección inteligente de tendencias Detección dinámica de tendencias basada en el movimiento del precio

Confirmación de la acción del precio mediante el análisis de máximos más altos/mínimos más bajos

Líneas de tendencia automáticas que se ajustan a los puntos de oscilación Velas de colores KAMA Velas de colores basadas en el movimiento de la Media Móvil Adaptativa Kaufman (KAMA)

Azul (Aqua) para tendencia alcista

Rosa (DeepPink) para tendencia bajista

Umbral de sensibilidad ajustable Sistema de Alerta Inteligente (Inactivo) Notificaciones automáticas cuando el precio alcanza los niveles de Fibonacci

Notificaciones push a dispositivos móviles

Filtro de puntos de oscilación mínimos para evitar alertas excesivas

Parámetros de entrada

Ajustes de Fibonacci

ShowFib : Activar/desactivar Fibonacci

FiboLevel1 a FiboLevel11 : Niveles Fibonacci

Color_Level1 a Color_Level11 : Color para cada nivel

Configuración ZigZag

Timeframe : Periodo del ZigZag

ExtDepth : Profundidad de cálculo (por defecto: 12)

ExtDeviation : Desviación mínima (por defecto: 5)

ExtBackstep : Paso atrás (por defecto: 3)

Detección de Tendencia

ShowTrend : Mostrar línea de tendencia

UseDynamicTrendDetection : Usar detección de tendencia dinámica

TrendThreshold : Umbral de confirmación de tendencia (por defecto: 0.382)

Configuración de velas

MA_Period2 : Periodo KAMA (por defecto: 5)

ThresholdMult : Multiplicador del umbral de sensibilidad (por defecto: 1)

Sistema de Alerta (Inactivo)

AlertEnabled : Activar la alerta del gráfico

PushNotificationEnabled : Activar notificaciones push

MinSwingPoints : Puntos de oscilación mínimos para la validación (por defecto: 4)

Cómo funciona

Proceso de análisis

ZigZag identifica la última oscilación alta y baja. Fibonacci se traza basándose en los puntos de oscilación detectados. La Detección de Tendencia analiza la dirección de la tendencia utilizando los niveles de Fibonacci. La vela KAMA confirma visualmente el movimiento del precio. El Sistema de Alertas envía notificaciones cuando se cumplen los criterios.

Señales de Trading (Inactivo)

Señal de compra : El precio toca el nivel de soporte de Fibonacci + confirmación de la tendencia alcista

Señal de venta : El precio toca el nivel de resistencia de Fibonacci + confirmación de tendencia bajista

Señal de salida: El precio alcanza el objetivo de Fibonacci (123,6%, 138,2%, etc.)

Personalización

Personalización visual

Los colores del gráfico se establecen por defecto en el tema oscuro (fondo negro).

Líneas de cuadrícula ocultas para una vista limpia.

La visualización OHLC está desactivada para ahorrar espacio.

Personalización técnica

Todos los parámetros son personalizables para las necesidades de negociación.

Soporte de múltiples marcos temporales para un análisis flexible.

Compatibilidad con todos los pares para varios instrumentos de negociación.

Notas importantes

Ventajas

Solución todo en uno que combina múltiples indicadores.

Auto-actualización sin repintado significativo.

Fácil de usar con parámetros fáciles de entender.

Altamente personalizable para varios estilos de negociación.

Limitaciones

Requiere la comprensión de Fibonacci y la acción del precio.

No recomendado para traders principiantes sin educación.

El rendimiento depende de la configuración de los parámetros.

Compatibilidad

Plataforma : MetaTrader 5

Plazos : Todos los marcos temporales (M1 a MN1)

Pares : Todos los instrumentos (divisas, acciones, materias primas)

Versión: MQL5

Uso recomendado

Para Scalpers

Utilice plazos más cortos (M1-M15)

Ajuste ThresholdMult a un valor más bajo para una mayor sensibilidad

Active las notificaciones push para alertas rápidas

Para Swing Traders

Utilice plazos más largos (H1-D1)

Establezca MinSwingPoints en un valor más alto para una confirmación más fuerte

Utilice las extensiones de Fibonacci para los objetivos de beneficios

Gestión del riesgo

Utilice siempre stop loss.

Combine con otros indicadores para la confirmación.

Pruebe los parámetros en una cuenta demo antes de operar en vivo.

Este indicador es una poderosa herramienta analítica cuando se utiliza correctamente y se combina con una gestión adecuada del dinero.