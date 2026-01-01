Manual Assistant Pro

MT5 Smart Dashboard es la herramienta definitiva para los operadores manuales que quieren velocidad y gestión automática del riesgo. Transforma tu gráfico en una estación de trading profesional con un tema limpio y oscuro.

Características principales:

⚡ Panel de Ejecución Rápida: Abra operaciones de compra y venta al instante.

al instante. Coloque órdenes pendientes ( Limit & Stop) con un solo clic.

Limit & Stop) con un solo clic. Ajuste eltamaño del lote y el precio fácilmente mediante botones (+/-). 🛡️ Gestión automática del riesgo: Auto Break-Even (BE): Mueve su Stop Loss al precio de entrada automáticamente cuando el beneficio está asegurado.

su Stop Loss al precio de entrada automáticamente cuando el beneficio está asegurado. Trailing Stop: Bloquea los beneficios a medida que el mercado se mueve a su favor.

los beneficios a medida que el mercado se mueve a su favor. Smart SL (HH/HL): Opción para colocar automáticamente el Stop Loss inicial en el último Swing High o Low.

para colocar automáticamente el Stop Loss inicial en el último Swing High o Low. Botones de conmutación incluidos para activar/desactivar estas funciones al instante. 📊 Seguimiento de beneficios y estadísticas en tiempo real: 24h Profit Display: Vea cuánto ha ganado en las últimas 24 horas.

cuánto ha ganado en las últimas 24 horas. Contador de posiciones: Muestra el total de posiciones de compra/venta y el P/L flotante actual por separado.

el total de posiciones de compra/venta y el P/L flotante actual por separado. Interfaz limpia: Oculta automáticamente la rejilla del gráfico y el historial de operaciones para una vista centrada (Modo Oscuro).

Cómo utilizarlo:

Adjunte el EA a cualquier gráfico (por ejemplo, EURUSD, XAUUSD). Utilice los botones del panel para operar. Active los botones "BE", "TRAIL" o "HH/HL" del panel para activar la autogestión de las operaciones abiertas.

Entradas: