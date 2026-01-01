Manual Assistant Pro
- Asesores Expertos
- Kmwgdhanushkabandara Senevirathna
- Versión: 8.0
MT5 Smart Dashboard es la herramienta definitiva para los operadores manuales que quieren velocidad y gestión automática del riesgo. Transforma tu gráfico en una estación de trading profesional con un tema limpio y oscuro.
Características principales:
-
⚡ Panel de Ejecución Rápida:
- Abra operaciones de compra y venta al instante.
- Coloqueórdenes pendientes ( Limit & Stop) con un solo clic.
- Ajuste eltamaño del lote y el precio fácilmente mediante botones (+/-).
-
🛡️ Gestión automática del riesgo:
- Auto Break-Even (BE): Mueve su Stop Loss al precio de entrada automáticamente cuando el beneficio está asegurado.
- Trailing Stop: Bloquea los beneficios a medida que el mercado se mueve a su favor.
- Smart SL (HH/HL): Opción para colocar automáticamente el Stop Loss inicial en el último Swing High o Low.
- Botones de conmutación incluidos para activar/desactivar estas funciones al instante.
-
📊 Seguimiento de beneficios y estadísticas en tiempo real:
- 24h Profit Display: Vea cuánto ha ganado en las últimas 24 horas.
- Contador de posiciones: Muestra el total de posiciones de compra/venta y el P/L flotante actual por separado.
- Interfaz limpia: Oculta automáticamente la rejilla del gráfico y el historial de operaciones para una vista centrada (Modo Oscuro).
Cómo utilizarlo:
- Adjunte el EA a cualquier gráfico (por ejemplo, EURUSD, XAUUSD).
- Utilice los botones del panel para operar.
- Active los botones "BE", "TRAIL" o "HH/HL" del panel para activar la autogestión de las operaciones abiertas.
Entradas:
- Tamaño del lote: Volumen inicial .
- Ajustes de punto de equilibrio: Pips de activación y buffer.
- Trailing Settings: Pips de inicio y paso.
- Swing Bars: Número de barras para calcular HH/HL Stop Loss.