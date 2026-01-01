Manual Assistant Pro

MT5 Smart Dashboard es la herramienta definitiva para los operadores manuales que quieren velocidad y gestión automática del riesgo. Transforma tu gráfico en una estación de trading profesional con un tema limpio y oscuro.

Características principales:

  1. ⚡ Panel de Ejecución Rápida:

    • Abra operaciones de compra y venta al instante.
    • Coloqueórdenes pendientes ( Limit & Stop) con un solo clic.
    • Ajuste eltamaño del lote y el precio fácilmente mediante botones (+/-).

  2. 🛡️ Gestión automática del riesgo:

    • Auto Break-Even (BE): Mueve su Stop Loss al precio de entrada automáticamente cuando el beneficio está asegurado.
    • Trailing Stop: Bloquea los beneficios a medida que el mercado se mueve a su favor.
    • Smart SL (HH/HL): Opción para colocar automáticamente el Stop Loss inicial en el último Swing High o Low.
    • Botones de conmutación incluidos para activar/desactivar estas funciones al instante.

  3. 📊 Seguimiento de beneficios y estadísticas en tiempo real:

    • 24h Profit Display: Vea cuánto ha ganado en las últimas 24 horas.
    • Contador de posiciones: Muestra el total de posiciones de compra/venta y el P/L flotante actual por separado.
    • Interfaz limpia: Oculta automáticamente la rejilla del gráfico y el historial de operaciones para una vista centrada (Modo Oscuro).

Cómo utilizarlo:

  1. Adjunte el EA a cualquier gráfico (por ejemplo, EURUSD, XAUUSD).
  2. Utilice los botones del panel para operar.
  3. Active los botones "BE", "TRAIL" o "HH/HL" del panel para activar la autogestión de las operaciones abiertas.

Entradas:

  • Tamaño del lote: Volumen inicial .
  • Ajustes de punto de equilibrio: Pips de activación y buffer.
  • Trailing Settings: Pips de inicio y paso.
  • Swing Bars: Número de barras para calcular HH/HL Stop Loss.

Filtro:
