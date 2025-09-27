Chameleon Trader - Asesor Experto Multiestrategia Adaptativo Gratuito

Bienvenido a Chameleon Trader, un sofisticado Asesor Experto diseñado para "adaptar" su estrategia de trading a las fluctuantes condiciones del mercado, ¡igual que un camaleón! Desarrollado por aNa, esta versátil y potente herramienta está ahora disponible 100% GRATIS para todos los traders de la Comunidad MQL5.

Nuestro objetivo es proporcionar un robot de trading flexible y de alta calidad que permita tanto a los traders nuevos como a los experimentados explorar diferentes estrategias automatizadas sin ningún coste.

✨ Características principales y explicación detallada

🦎 Modo "Camaleón" inteligente (totalmente automático) Qué es: Esta es la característica estrella de la EA. Cuando está activada, actúa como un gestor de "fijar y olvidar", cambiando automáticamente entre la estrategia Night Scalp (Rejilla ) durante las horas nocturnas de baja volatilidad y la estrategia Day Trend durante las sesiones activas del mercado. Cómo funciona: Utiliza los Ajustes de Tiempo de Negociación que usted proporciona para determinar cuándo activar cada estrategia. No es necesaria ninguna intervención manual. Ventaja: Maximiza las oportunidades las 24 horas del día aplicando la estrategia adecuada en el momento adecuado.

Tres Estrategias Distintas en un EA Tienes la libertad de seleccionar manualmente una única estrategia que se adapte a tu estilo: Grid Mode: Un sistema clásico de scalping nocturno diseñado para mercados ranging. Abre operaciones iniciales basadas en los niveles de sobrecompra/sobreventa del RSI y añade operaciones posteriores a intervalos calculados si el precio se mueve en contra de la posición inicial. Utiliza un multiplicador de lotes, lo que aumenta el riesgo pero también puede acelerar la recogida de beneficios. Se trata de una estrategia de alto riesgo y alta recompensa. Modo Tendencia Diaria: Un sistema robusto de seguimiento de tendencias. Utiliza un cruce de medias móviles para identificar la dirección de la tendencia principal y abre una única operación por señal. Está diseñado para capturar los movimientos de precios más grandes durante el día y no utiliza una cuadrícula. Modo Base: Una estrategia de scalping simple, sin cuadrícula. Introduce una única operación basada en señales RSI, similar a la primera entrada del modo Cuadrícula, pero no abrirá ninguna posición adicional. Es ideal para operadores que desean un sistema básico de scalping sin las complejidades de una cuadrícula.

🖱️ Panel de Control Intuitivo Sobre el Gráfico Qué es: Una interfaz limpia y fácil de usar que se encuentra directamente en su gráfico. Cómo funciona: Le permite cambiar instantáneamente de estrategia, cambiar los preajustes de activos (Oro/Divisas), pausar toda la actividad comercial o cerrar todas las posiciones abiertas con un solo clic. Ventaja: Comodidad extrema. Puede gestionar las funciones principales del EA sobre la marcha sin tener que abrir constantemente la ventana de configuración F7 y recargar el EA.

🛡️ Protección de Acciones Críticas Qué es: Su red de seguridad definitiva. Esta función supervisa las ganancias/pérdidas flotantes de su cuenta en tiempo real. Cómo funciona: Puede definir un porcentaje máximo de pérdida (por ejemplo, 10%). Si la reducción total de todas las operaciones abiertas alcanza este porcentaje del saldo de su cuenta, el EA cerrará automáticamente todas las posiciones para evitar más pérdidas. Ventaja: Protege su capital de pérdidas catastróficas durante eventos inesperados del mercado y le ayuda a aplicar una estricta gestión del riesgo.

⚙️ Fácil configuración con preajustes optimizados En qué consiste: El EA viene con archivos. set preconfigurados para ayudarle a empezar inmediatamente. Cómo funciona: Estos archivos contienen configuraciones recomendadas para instrumentos específicos como el Oro (XAUUSD) y los principales pares de Divisas . Simplemente cargue el archivo correspondiente a su gráfico. Ventajas: Perfecto para principiantes que no estén familiarizados con la optimización de los parámetros de los EA. Proporciona una línea de base sólida para que usted comience desde.

🎯 Take Profit / Stop Loss Dinámico y Fijo Qué es: Tienes dos opciones para gestionar tus salidas en los modos Tendencia y Base. Cómo funciona: Puede utilizar un número fijo de puntos para su TP y SL o activar el sistema basado en ATR . El sistema ATR (Average True Range) calcula dinámicamente los niveles TP/SL basándose en la volatilidad actual del mercado. Ventaja: Los stops basados en ATR son adaptativos. Establecen objetivos más amplios en mercados volátiles y objetivos más ajustados en mercados tranquilos, haciendo que sus salidas sean más inteligentes y relevantes para la acción del precio actual.



Cómo empezar en 4 sencillos pasos

Adjunte el EA a un gráfico. Marcos de tiempo recomendados: H1 para XAUUSD, M15 para los principales pares de Forex. En la pestaña "Entradas" del EA, haga clic en el botón Cargar y seleccione el archivo .set que coincida con su instrumento de trading. LOMÁS IMPORTANTE: Vaya al parámetro InitialLot y ajústelo a un tamaño apropiado para el saldo de su cuenta y su tolerancia personal al riesgo. Haga clic en OK y deje que Chameleon Trader comience a trabajar. Para obtener los mejores resultados, ejecute el EA en un VPS (Servidor Privado Virtual) para asegurarse de que permanece en línea 24/5.

⚙️ Nota sobre la configuración para operar en vivo

Los ajustes por defecto y los archivos . setincluidos para este EA están configurados con bajo riesgo en mente. Están diseñados para ser seguros en las pruebas iniciales, demostraciones y para pasar las comprobaciones de validación del MQL5 Market.

Para el comercio en vivo, se le anima a personalizar los parámetros para que coincida con su tolerancia al riesgo personal y objetivos comerciales. Este EA está totalmente desbloqueado y listo para las condiciones reales del mercado. Siéntase libre de aumentar el GridLotMultiplier, ajustar GridMaxOrders, o afinar otros ajustes después de haberlos probado a fondo y comprender los riesgos asociados. ¡El poder de encontrar el equilibrio perfecto entre riesgo y recompensa está en tus manos!

⚠️ Descargo de responsabilidad

El rendimiento pasado no es un indicador de resultados futuros. Operar con divisas, criptodivisas y CFDs con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Por favor, pruebe este EA a fondo en una cuenta demo para familiarizarse con su funcionalidad y riesgos antes de implementarlo en una cuenta real. Usted es el único responsable de cualquier decisión que tome.