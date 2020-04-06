Regime Adaptive RR Trail

# Régimen Adaptativo RR Trail (Validator-Safe Build)

**Un Asesor Experto práctico para condiciones de tendencia y rango con controles de riesgo conservadores, aplicación de una operación por barra, y RR step-lock trailing. Incluye un validador preestablecido para pasar los controles de mercado MQL5.

---

## Qué hace (alto nivel)

* Detecta el **régimen de mercado** (Tendencia / Rango / Tranquilo / Volátil) y aplica un **estilo de entrada** apropiado.
* Aplica **1 operación por barra** (hard lock) para evitar sobreoperaciones y duplicados.
* Permite **multi-entradas entre barras** hasta un límite de usuario (por ejemplo, 5 posiciones totales), respetando "1 operación en la barra actual".
* Gestiona las salidas con **Risk-Reward step-lock trailing** y control de soportes a distancia.
* Incluye un **módulo de shock de precio** que puede *Bloquear*, *Seguir* o *Desvanecer* picos rápidos.
* Proporciona **guardias** incorporadas (sesión, dispersión, deslizamiento, distancia de parada del corredor, ajuste del margen).
* Dos modos: **VALIDADOR** (silencioso, seguro) y **EN VIVO** (visual completo/registro).

---

## Capacidades de entrada

* Entradas de tendencia
Entra con la dirección dominante cuando el régimen es de tendencia y las condiciones de sesgo se alinean.
- Una operación como máximo en la barra actual.
- **Puerta de dirección** opcional después de N posiciones abiertas: sólo añade en la misma dirección que la última barra cerrada.
- Enfriamiento opcional (minutos) después de cada entrada.

* Entradas de rango
Trabaja cerca de máximos/mínimos recientes cuando el régimen está oscilando.
- Cuota diaria para entradas de rango (por ejemplo, 4/día).
- Enfriamiento opcional por modo.
- Gestión automática de conflictos en la zona media (evita largos/cortos simultáneos).

**Multi-entrada a través de barras**.
Si las señales persisten en **nuevas barras**, el EA puede **añadir posiciones** hasta el `MaxOpenTradesTotal`.
Ejemplo: `MaxOpenTradesTotal = 5` → como máximo 5 operaciones abiertas en total, pero sólo **1 por barra**.

* **Manejo de golpes de precio**
Cuando se produce un movimiento rápido ("shock") dentro de una ventana corta:

**BLOQUEO**: ignorar entradas durante el shock.
* **FOLLOW**: permite entradas de estilo breakout sólo en la dirección del shock (con un enfriamiento).
**FADE**: permite entradas de reversión media después de que el choque se enfríe (con un enfriamiento).

---

## Salida y gestión del riesgo

* **RR Step-Lock Trailing** (Salida con bloqueo escalonado)
Divide la distancia TP total en N partes y **bloquea progresivamente el SL hacia delante** a medida que avanza el precio.
- Broker consciente de la distancia; no solicitará SL/TP ilegales.
- Modificación de tarifa limitada para evitar spam.

* **Seguridad de la banda**.
Al enviar la orden, el TP/SL se pone automáticamente a **cero** si está demasiado cerca de los límites del broker.

* Tamaño del lote

* Lote fijo** (por defecto), o
* **Porcentaje de riesgo por operación** con ajuste por pasos del broker y ajuste de márgenes (reduce el tamaño automáticamente si es necesario).

---

## Protecciones

* Una operación por barra
* **Máximo de operaciones abiertas por símbolo**
* **Una posición por símbolo**.
* Filtros **Spread** y **Slippage**.
* Ventana de sesión (tiempo de servidor) y enfriamiento por modo.
* **Conocimiento del nivel de parada/congelación del broker** en cada envío/modificación.
* Lista opcional de nombres de brokers permitidos.

---

## Visuales y HUD (modo LIVE)

* HUD compacto: símbolo/TF, régimen, sesgo, diferencial, ajustes RR, recuento abierto, entradas de rango diarias.
* Superposición de **Caja de rango** (máximos/mínimos en retrospectiva).
* Líneas de banda** para el SL/TP actual.
*(En el modo VALIDATOR, los visuales y los registros se minimizan).

---

## Entradas clave (agrupadas)

* **General**: MagicNumber, comentario, modo (VALIDATOR/LIVE).
* Sesiones y guardias**: inicio/fin de sesión, enfriamientos, spreads/deslizamientos máximos, una operación por símbolo, máximo de operaciones abiertas.
* Riesgo**: lote fijo o % de riesgo, ajuste automático al paso de lote del broker.
* **Régimen**: periodos EMA rápidos/lentos, periodo/umbral ADX, umbrales StdDev.
* **Modos de Entrada**: habilitar Tendencia/Rango, lookback de rango, cuota diaria de rango, puerta de dirección después de N posiciones.
* **Control de choque**: modo (BLOQUEO/FLOW/FADE), longitud de la ventana, movimiento mínimo, enfriamiento.
* **RR Trailing**: total puntos TP, número de piezas, modificar enfriamiento.
* **HUD/Overlays**: mostrar HUD, caja de alcance, líneas de corchetes (modo LIVE).

---

## Inicio rápido

1. Adjuntar al gráfico (cualquier símbolo principal, H1 recomendado para el primer uso).
2. Mantenga **RunMode = VALIDATOR** para la comprobación del Mercado; cambie a **LIVE** después de la publicación.
3. 3. Utilice el riesgo y las protecciones por defecto; ajuste `FixedLotSize` para cumplir con el mínimo de su broker si es necesario.
4. (Opcional) Activar/desactivar Tendencia o Rango según sus preferencias.

---

## Requisitos

* MetaTrader 5, cuentas de compensación o cobertura.
* Símbolos con metadatos estándar de valor/tamaño de tick.
* El broker debe permitir EA.

---

## Notas y política

* El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
* El EA está diseñado para ser validator-seguro por defecto, para el comercio personal, utilice el modo **LIVE** y ajustar las entradas a su riesgo.

---

