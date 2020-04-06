Dashboard Signals aNa Magic ATR EA

Español Descripción

aNa Magic ATR EA - Tablero y Señales (MT5)

SL/TP basado en ATR (TP1-TP3), filtro de tendencia EMA200, puerta RSI, tablero limpio en el gráfico y líneas guía segmentadas. Soporte MagicNumber para configuraciones multi-EA.

Qué hace

Este Asesor Experto automatiza las entradas y los objetivos de riesgo utilizando ATR. Filtra el mercado con EMA(200) y un rango RSI para evitar operaciones de baja calidad. Un panel compacto muestra la entrada, TP1-TP3 y SL tanto para largos como para cortos. Las líneas se dibujan como segmentos cortos (no de ancho completo) para mantener el gráfico limpio.

Características principales

Objetivos basados en ATR: TP1 / TP2 / TP3 y stop loss

Filtro de tendencia EMA(200) y puerta RSI (configurable)

Líneas guía de compra/venta con longitud de barra limitada (gráfico limpio)

Cuadro de mandos en el gráfico con valores actuales y estado

Entrada MagicNumber para ejecutar junto con otros EAs

Funciona en cualquier símbolo y marco temporal (probado en XAUUSD, FX majors)

Conmutación Auto/Manual

Entradas (principal)

AutoTrade : true/false

MagicNumber : número único para este EA

Lots : tamaño de lote fijo

ATRPeriod (por defecto 50)

Multiplicadores de riesgo : ATR para SL, TP1, TP2, TP3

Períodos MA1/MA2 (por defecto 50/200), método MA

RSI period / min / max (zona de puerta)

Usar filtro EMA200 : true/false

Longitud de los segmentos : barras para las líneas guía de Compra y Venta

Posiciones/colores del panel y opciones cosméticas

(La lista completa de entradas es visible en la captura de pantalla "Entradas").

Instrucciones de uso

Adjunte el EA a un gráfico. Establezca el MagicNumber (único por símbolo/instancia). Elija el tamaño del lote y los multiplicadores ATR para SL/TPs. Deje Use EMA200 filter = true para seguir la tendencia. Active AutoTrade para permitir órdenes, o manténgalo desactivado para sólo visualización.

Recomendado / Notas

Símbolos: XAUUSD y FX majors; crypto CFDs pueden requerir el envío de órdenes de mercado sin SL/TP primero, luego modificando (regla del broker).

Plazos: M15-H4.

Para multi-EA: utilizar MagicNumber distinto y/o comentario.

Consejos Backtest

Utilice Every tick basado en ticks reales cuando sea posible.

Para cripto símbolos que rechazan SL/TP en la entrada, pruebe con "enviar primero, modificar después".

Compruebe el nivel de Stops del broker y el paso/min de Volumen en la especificación del símbolo.

Limitaciones

No martingala, rejilla o el comercio de noticias.

El EA no garantiza beneficios; el rendimiento depende de las condiciones del mercado y de la configuración del broker.

Registro de cambios (breve)

v1.03.004: Líneas segmentadas estables, limpieza de TF, Venta habilitada, MagicNumber, mejoras en el panel de control.

Soporte

¿Preguntas o problemas? Envíeme un mensaje a través de MQL5. Respondo con orientación de configuración y preajustes de entrada.

Palabras clave: MT5, Asesor Experto, ATR, EMA, RSI, tablero de instrumentos, multi-TP, número mágico, gráfico limpio, líneas segmentadas, riesgo, XAUUSD, FX

คำอธิบาย ภาษาไทย

aNa Magic ATR EA - Tablero y Señales (MT5)

EA จัดการเข้าออกด้วย ATR (TP1-TP3 + SL), กรองเทรนด์ด้วย EMA200 และ RSI มีแดชบอร์ดบนกราฟและเส้นไกด์แบบสั้นไม่รกจอ รองรับ MagicNumber เพื่อรันคู่กับ EA อื่น

จุดเด่น

คำนวณ SL/TP จาก ATR, ตั้งค่าได้

ฟิลเตอร์ EMA200 + RSI ลดสัญญาณคุณภาพต่ำ

เส้นไกด์แบบ "segmento" จำกัดจำนวนแท่ง ดูสบายตา

Cuadro de mandos แสดง Entrada/TP/SL ทั้งฝั่ง Compra/Venta

ใช้ได้กับหลายกราฟ หลายสัญลักษณ์ (ตั้ง MagicNumber ไม่ชนกัน)

วิธีใช้งานย่อ

ติดตั้ง EA บนกราฟ → ตั้ง MagicNumber และ Lotes ปรับตัวคูณ ATR ของ SL/TP ให้เหมาะกับสัญลักษณ์ เปิด AutoTrade เพื่อให้ส่งคำสั่งอัตโนมัติ

หมายเหตุโบรกเกอร์

บางสัญลักษณ์ (เช่นคริปโต) ไม่รับ SL/TP พร้อมออเดอร์ ให้ส่งออเดอร์ก่อนแล้วค่อย Modificar

ตรวจสอบ Nivel de paradas, Volumen paso/min ในสเปกของสัญลักษณ์

ข้อจำกัด: ไม่มี martingala / rejilla / noticias trading และไม่การันตีผลกำไร