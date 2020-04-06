Dashboard Signals aNa Magic ATR EA

Español Descripción

aNa Magic ATR EA - Tablero y Señales (MT5)
SL/TP basado en ATR (TP1-TP3), filtro de tendencia EMA200, puerta RSI, tablero limpio en el gráfico y líneas guía segmentadas. Soporte MagicNumber para configuraciones multi-EA.

Qué hace

Este Asesor Experto automatiza las entradas y los objetivos de riesgo utilizando ATR. Filtra el mercado con EMA(200) y un rango RSI para evitar operaciones de baja calidad. Un panel compacto muestra la entrada, TP1-TP3 y SL tanto para largos como para cortos. Las líneas se dibujan como segmentos cortos (no de ancho completo) para mantener el gráfico limpio.

Características principales

  • Objetivos basados en ATR: TP1 / TP2 / TP3 y stop loss

  • Filtro de tendenciaEMA(200) y puerta RSI (configurable)

  • Líneas guía de compra/venta con longitud de barra limitada (gráfico limpio)

  • Cuadro de mandos en el gráfico con valores actuales y estado

  • EntradaMagicNumber para ejecutar junto con otros EAs

  • Funciona en cualquier símbolo y marco temporal (probado en XAUUSD, FX majors)

  • Conmutación Auto/Manual

Entradas (principal)

  • AutoTrade: true/false

  • MagicNumber: número único para este EA

  • Lots: tamaño de lote fijo

  • ATRPeriod (por defecto 50)

  • Multiplicadores de riesgo: ATR para SL, TP1, TP2, TP3

  • Períodos MA1/MA2 (por defecto 50/200), método MA

  • RSI period / min / max (zona de puerta)

  • Usar filtro EMA200: true/false

  • Longitud de los segmentos: barras para las líneas guía de Compra y Venta

  • Posiciones/colores del panel y opciones cosméticas

(La lista completa de entradas es visible en la captura de pantalla "Entradas").

Instrucciones de uso

  1. Adjunte el EA a un gráfico.

  2. Establezca el MagicNumber (único por símbolo/instancia).

  3. Elija el tamaño del lote y los multiplicadores ATR para SL/TPs.

  4. Deje Use EMA200 filter = true para seguir la tendencia.

  5. Active AutoTrade para permitir órdenes, o manténgalo desactivado para sólo visualización.

Recomendado / Notas

  • Símbolos: XAUUSD y FX majors; crypto CFDs pueden requerir el envío de órdenes de mercado sin SL/TP primero, luego modificando (regla del broker).

  • Plazos: M15-H4.

  • Para multi-EA: utilizar MagicNumber distinto y/o comentario.

Consejos Backtest

  • Utilice Every tick basado en ticks reales cuando sea posible.

  • Para cripto símbolos que rechazan SL/TP en la entrada, pruebe con "enviar primero, modificar después".

  • Compruebe el nivel de Stops del broker y el paso/min de Volumen en la especificación del símbolo.

Limitaciones

  • No martingala, rejilla o el comercio de noticias.

  • El EA no garantiza beneficios; el rendimiento depende de las condiciones del mercado y de la configuración del broker.

Registro de cambios (breve)

  • v1.03.004: Líneas segmentadas estables, limpieza de TF, Venta habilitada, MagicNumber, mejoras en el panel de control.

Soporte

¿Preguntas o problemas? Envíeme un mensaje a través de MQL5. Respondo con orientación de configuración y preajustes de entrada.

Palabras clave: MT5, Asesor Experto, ATR, EMA, RSI, tablero de instrumentos, multi-TP, número mágico, gráfico limpio, líneas segmentadas, riesgo, XAUUSD, FX

คำอธิบาย ภาษาไทย

aNa Magic ATR EA - Tablero y Señales (MT5)
EA จัดการเข้าออกด้วย ATR (TP1-TP3 + SL), กรองเทรนด์ด้วย EMA200 และ RSI มีแดชบอร์ดบนกราฟและเส้นไกด์แบบสั้นไม่รกจอ รองรับ MagicNumber เพื่อรันคู่กับ EA อื่น

จุดเด่น

  • คำนวณ SL/TP จาก ATR, ตั้งค่าได้

  • ฟิลเตอร์ EMA200 + RSI ลดสัญญาณคุณภาพต่ำ

  • เส้นไกด์แบบ "segmento" จำกัดจำนวนแท่ง ดูสบายตา

  • Cuadro de mandos แสดง Entrada/TP/SL ทั้งฝั่ง Compra/Venta

  • ใช้ได้กับหลายกราฟ หลายสัญลักษณ์ (ตั้ง MagicNumber ไม่ชนกัน)

วิธีใช้งานย่อ

  1. ติดตั้ง EA บนกราฟ → ตั้ง MagicNumber และ Lotes

  2. ปรับตัวคูณ ATR ของ SL/TP ให้เหมาะกับสัญลักษณ์

  3. เปิด AutoTrade เพื่อให้ส่งคำสั่งอัตโนมัติ

หมายเหตุโบรกเกอร์

  • บางสัญลักษณ์ (เช่นคริปโต) ไม่รับ SL/TP พร้อมออเดอร์ ให้ส่งออเดอร์ก่อนแล้วค่อย Modificar

  • ตรวจสอบ Nivel de paradas, Volumen paso/min ในสเปกของสัญลักษณ์

ข้อจำกัด: ไม่มี martingala / rejilla / noticias trading และไม่การันตีผลกำไร


