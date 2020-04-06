Dashboard Signals aNa Magic ATR EA
- Asesores Expertos
- Choawana Malaikitsanachalee
- Versión: 1.2
aNa Magic ATR EA - Tablero y Señales (MT5)
SL/TP basado en ATR (TP1-TP3), filtro de tendencia EMA200, puerta RSI, tablero limpio en el gráfico y líneas guía segmentadas. Soporte MagicNumber para configuraciones multi-EA.
Qué hace
Este Asesor Experto automatiza las entradas y los objetivos de riesgo utilizando ATR. Filtra el mercado con EMA(200) y un rango RSI para evitar operaciones de baja calidad. Un panel compacto muestra la entrada, TP1-TP3 y SL tanto para largos como para cortos. Las líneas se dibujan como segmentos cortos (no de ancho completo) para mantener el gráfico limpio.
Características principales
-
Objetivos basados en ATR: TP1 / TP2 / TP3 y stop loss
-
Filtro de tendenciaEMA(200) y puerta RSI (configurable)
-
Líneas guía de compra/venta con longitud de barra limitada (gráfico limpio)
-
Cuadro de mandos en el gráfico con valores actuales y estado
-
EntradaMagicNumber para ejecutar junto con otros EAs
-
Funciona en cualquier símbolo y marco temporal (probado en XAUUSD, FX majors)
-
Conmutación Auto/Manual
Entradas (principal)
-
AutoTrade: true/false
-
MagicNumber: número único para este EA
-
Lots: tamaño de lote fijo
-
ATRPeriod (por defecto 50)
-
Multiplicadores de riesgo: ATR para SL, TP1, TP2, TP3
-
Períodos MA1/MA2 (por defecto 50/200), método MA
-
RSI period / min / max (zona de puerta)
-
Usar filtro EMA200: true/false
-
Longitud de los segmentos: barras para las líneas guía de Compra y Venta
-
Posiciones/colores del panel y opciones cosméticas
(La lista completa de entradas es visible en la captura de pantalla "Entradas").
Instrucciones de uso
-
Adjunte el EA a un gráfico.
-
Establezca el MagicNumber (único por símbolo/instancia).
-
Elija el tamaño del lote y los multiplicadores ATR para SL/TPs.
-
Deje Use EMA200 filter = true para seguir la tendencia.
-
Active AutoTrade para permitir órdenes, o manténgalo desactivado para sólo visualización.
Recomendado / Notas
-
Símbolos: XAUUSD y FX majors; crypto CFDs pueden requerir el envío de órdenes de mercado sin SL/TP primero, luego modificando (regla del broker).
-
Plazos: M15-H4.
-
Para multi-EA: utilizar MagicNumber distinto y/o comentario.
Consejos Backtest
-
Utilice Every tick basado en ticks reales cuando sea posible.
-
Para cripto símbolos que rechazan SL/TP en la entrada, pruebe con "enviar primero, modificar después".
-
Compruebe el nivel de Stops del broker y el paso/min de Volumen en la especificación del símbolo.
Limitaciones
-
No martingala, rejilla o el comercio de noticias.
-
El EA no garantiza beneficios; el rendimiento depende de las condiciones del mercado y de la configuración del broker.
Registro de cambios (breve)
-
v1.03.004: Líneas segmentadas estables, limpieza de TF, Venta habilitada, MagicNumber, mejoras en el panel de control.
Soporte
¿Preguntas o problemas? Envíeme un mensaje a través de MQL5. Respondo con orientación de configuración y preajustes de entrada.
aNa Magic ATR EA - Tablero y Señales (MT5)
EA จัดการเข้าออกด้วย ATR (TP1-TP3 + SL), กรองเทรนด์ด้วย EMA200 และ RSI มีแดชบอร์ดบนกราฟและเส้นไกด์แบบสั้นไม่รกจอ รองรับ MagicNumber เพื่อรันคู่กับ EA อื่น
จุดเด่น
-
คำนวณ SL/TP จาก ATR, ตั้งค่าได้
-
ฟิลเตอร์ EMA200 + RSI ลดสัญญาณคุณภาพต่ำ
-
เส้นไกด์แบบ "segmento" จำกัดจำนวนแท่ง ดูสบายตา
-
Cuadro de mandos แสดง Entrada/TP/SL ทั้งฝั่ง Compra/Venta
-
ใช้ได้กับหลายกราฟ หลายสัญลักษณ์ (ตั้ง MagicNumber ไม่ชนกัน)
วิธีใช้งานย่อ
-
ติดตั้ง EA บนกราฟ → ตั้ง MagicNumber และ Lotes
-
ปรับตัวคูณ ATR ของ SL/TP ให้เหมาะกับสัญลักษณ์
-
เปิด AutoTrade เพื่อให้ส่งคำสั่งอัตโนมัติ
หมายเหตุโบรกเกอร์
-
บางสัญลักษณ์ (เช่นคริปโต) ไม่รับ SL/TP พร้อมออเดอร์ ให้ส่งออเดอร์ก่อนแล้วค่อย Modificar
-
ตรวจสอบ Nivel de paradas, Volumen paso/min ในสเปกของสัญลักษณ์
ข้อจำกัด: ไม่มี martingala / rejilla / noticias trading และไม่การันตีผลกำไร