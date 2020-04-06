SMC Workflow Auto EA
- Asesores Expertos
- Choawana Malaikitsanachalee
- Versión: 1.42
- Actualizado: 18 noviembre 2025
Español - Descripción del producto (V1.42)
SMC Workflow Auto EA - SR / OB / FVG con confirmación BOS-CHOCH
Asesor Experto de Smart-Money-Concepts que opera sólo cuando aparece una configuración SMC limpia: Order-Block retest tras confirmación de ruptura de estructura (BOS / CHOCH), con confluencia opcional de SR y Fair Value Gap (FVG). El EA utiliza órdenes limitadas pendientes, SL/TP fijos o salidas basadas en RR, trailing de bloqueo por pasos y estrictos controles de riesgo diseñados para pasar la validación del broker.
Qué hace
-
Detecta la estructura de oscilación utilizando pivotes (BOS / CHOCH)
-
Construye bloques de órdenes (OB) y los filtra por antigüedad, mitigación y tendencia
-
Opcionalmente alinea las entradas con las brechas de Soporte / Resistencia y FVG
-
Negocia sólo a través de órdenes limitadas pendientes en niveles OB (no spam de mercado)
-
Utiliza el filtro de tendencia EMA y el filtro de tiempo de sesión para evitar el ruido aleatorio
-
Incluye comprobaciones a prueba de validadores para niveles de stop, margen y frecuencia de negociación
Lógica de entrada (alto nivel)
El EA se basa en un sencillo flujo de trabajo SMC:
-
Detecta una ruptura de estructura (BOS / CHOCH) utilizando los máximos/mínimos recientes.
-
Identificar Bloques de Órdenes válidos alrededor del movimiento (zonas alcistas y bajistas).
-
Opcionalmente requerir:
-
Que la OB no sea mitigada ni demasiado antigua.
-
ConfluenciaSR dentro de una distancia configurable
-
Confluencia FVG (filtros de tamaño de gap y antigüedad)
-
-
Colocar un Límite de Compra en OBs alcistas tras BOS alcista (sesgo tendencial o neutral).
-
Colocar un Límite de Venta en OBs bajistas tras BOS bajista (sesgo tendencial o neutral).
-
Cancele o ignore las zonas demasiado antiguas, mitigadas o que infrinjan las reglas de riesgo.
Todo esto se gestiona internamente - el usuario sólo tiene que elegir símbolo, marco temporal y riesgo.
Gestión del riesgo y del dinero
-
Tamaño del lote
-
Tamaño de lote fijo
-
O Porcentaje de riesgo del saldo con ajuste automático del lote
-
-
SL / TP duro
-
SL/TP fijo en puntos
-
O modo Riesgo-Recompensa utilizando un SL fijo en puntos y un multiplicador RR
-
-
Break-Even y Step-Lock
-
Mover SL a Break-Even después de que el precio alcance un beneficio definido (puntos o R)
-
TP/Bloqueo por pasos: bloquear el beneficio paso a paso a medida que el precio avanza
-
Paso mínimo separado en puntos para evitar micromodificaciones
-
-
Límites de sesión y de operación
-
Un flujo de operaciones por barra (sin spam de barras)
-
Máximo de órdenes por señal, máximo de operaciones abiertas, máximo de órdenes pendientes
-
Enfriamiento entre operaciones en minutos
-
Vencimiento pendiente en minutos
-
Funciones de seguridad y validación
-
Comprueba el nivel de stop del broker y ajusta la distancia SL/TP si es necesario
-
Buffer de seguridad adicional entre el precio de entrada y el precio de mercado actual
-
Comprobación del margen mediante OrderCalcMargin + margen libre antes de enviar la orden
-
Desduplicación de órdenes pendientes cercanas al mismo nivel (tolerancia de precio en puntos)
-
Un solo símbolo, una instancia de EA por gráfico - comportamiento simple y limpio
-
Diseñado para facilitar la validación a los corredores que restringen las órdenes "cercanas al mercado
Resumen de entradas
Las entradas están agrupadas para mayor claridad:
-
Trading / Ejecución - auto-trading on/off, magic number, max orders per signal, max trades per day, cooldown, etc.
-
Filtro de tiempo - ventana de sesión de negociación por horas (hora del servidor).
-
Tendencia / Estructura - periodo EMA, modo de confirmación BOS, barras pivote izquierda/derecha, buffer BOS.
-
Bloqueos de órdenes - fracción de entrada OB, buffer SL, antigüedad máxima (barras), permitir bloqueos pre-BOS, filtro sólo mitigado.
-
Confluencia Soporte-Resistencia - permitir requerimiento SR, distancia máxima en puntos, buffer de ruptura y offset pendiente.
-
Confluencia FVG - tamaño mínimo del gap, edad máxima (barras).
-
Money Management - lote fijo o porcentaje de riesgo, porcentaje de riesgo base.
-
SL/TP fijo / Modo RR - elija si desea utilizar puntos fijos o salidas basadas en RR.
-
Break-Even & Step-Lock - disparador BE, búfer BE, nivel RR, número de partes, paso de rastro mínimo.
-
Validador / Seguridad - buffer de seguridad de entrada, barras lookback, vencimiento pendiente, tolerancia de precio duplicado.
-
Tablero de mandos - activar/desactivar el tablero de mandos en el gráfico y ajustar su posición/tamaño.
Instrucciones de uso
-
Adjunte el EA a su símbolo y marco temporal preferidos (por ejemplo: XAUUSD M15 o los principales pares FX en M15-H1).
-
Seleccione su modo de riesgo (lote fijo o porcentaje de riesgo) y ajuste SL/TP / BE / trailing a su estilo.
-
Configure la ventana de tiempo y el filtro de tendencia EMA si desea evitar sesiones específicas.
-
Ejecute pruebas retrospectivas con varios años de datos y, a continuación, realice pruebas retrospectivas en una cuenta demo.
-
Pase a un pequeño riesgo real sólo cuando se sienta cómodo con el comportamiento.
Notas importantes y advertencia de riesgo
-
Este EA es una herramienta, no una máquina de dinero garantizado. Las condiciones del mercado cambian.
-
Pruebe siempre primero en demo y ajuste la configuración a su broker, símbolo y marco temporal.
-
Utilice el riesgo con el que se sienta cómodo; nunca invierta dinero que no pueda permitirse perder.
-
El rendimiento pasado en pruebas retrospectivas no garantiza resultados futuros.
Más programas disponibles en el siguiente enlace : Choawana Malaikitsanachalee - tnainmix - Trader's profile - MQL5 Algo Trading community
TH - Descripción del producto
SMC Workflow Auto EA - SMC SR / OB / FVG พร้อมยืนยัน BOS-CHOCH
EA เทรดอัตโนมัติที่ออกแบบบนแนวคิด Smart Money Concepts (SMC) เข้าเทรดเฉพาะเมื่อมีรูปแบบชัดเจน: การกลับตัวของโครงสร้างราคา (BOS / CHOCH) แล้วรอให้ราคาเทสต์กลับมาที่ Order Block (OB) โดยสามารถเลือกให้มีแนวรับ-แนวต้าน (SR) และ Fair Value Gap (FVG) เป็นตัวช่วยยืนยันสัญญาณได้ EA ใช้คำสั่ง Límite pendiente เท่านั้น และมีระบบจัดการความเสี่ยงอย่างละเอียด พร้อมตัวป้องกันสำหรับโบรกเกอร์ที่จำกัดระยะ "ใกล้ราคา"
EA ทำอะไรให้บ้าง
-
ตรวจจับ โครงสร้างราคา (Estructura) จากจุดสวิง (Pivote) เพื่อหา BOS / CHOCH
-
สร้างและคัดกรอง Bloque de órdenes ทั้งฝั่ง Compra / Venta
-
กำหนดอายุสูงสุดของ OB
-
เลือกได้ว่าให้เทรดเฉพาะ OB ที่ยังไม่ถูก Mitigar
-
-
เลือกใช้ แนวรับ-แนวต้าน (SR) เป็นเงื่อนไขเสริมได้
-
เลือกใช้ Fair Value Gap (FVG) เป็น Confluencia เพิ่มเติม (กำหนดขนาด Gap และอายุได้)
-
เข้าเทรดด้วย Pendiente Compra Límite / Venta Límite เท่านั้น ไม่ยิง Mercado ซ้ำ ๆ ทุกแท่ง
-
ใช้ EMA เทรนด์ และ ตัวกรองเวลาเทรด (Filtro temporal) เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงตลาดไม่นิ่ง
-
มี Cuadro de mandos แสดงสถานะสัญญาณ, โหมดเทรด, P&L รายวัน และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ บนกราฟ
ภาพรวม Lógica การเข้าออเดอร์ (แบบย่อ)
-
ตรวจจับการ Rotura de estructura (BOS / CHOCH) จากโครงสร้างสวิงล่าสุด
-
เมื่อมี BOS แล้ว สร้าง Bloque de órdenes ที่เกี่ยวข้อง (Alcista / Bajista)
-
ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ผู้ใช้ตั้งค่า
-
ทิศทางเทรนด์จาก EMA
-
ระยะห่างและการยืนยันจากแนวรับ-แนวต้าน (SR)
-
มี FVG ที่ขนาดและอายุอยู่ในเงื่อนไขหรือไม่
-
-
วางคำสั่ง Límite de compra ที่ OB alcista หลังจาก BOS ขาขึ้น
-
วางคำสั่ง Límite de venta ที่ OB bajista หลังจาก BOS ขาลง
-
ยกเลิก/เพิกเฉยโซนที่เก่าเกินไป หรือไม่ผ่านกติกาความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง (Gestión de riesgos y dinero)
-
การกำหนด Lote
-
Lote คงที่ (Lote fijo)
-
หรือ เสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดเงิน (Riesgo %) พร้อมคำนวณ Lote ให้อัตโนมัติ
-
-
Stop Loss / Take Profit
-
ใช้ SL / TP แบบ ค่าคงที่เป็นจุด (Puntos Fijos)
-
หรือโหมด Riesgo-Recompensa (RR) ใช้ SL ตามจุดที่กำหนด และให้ TP คูณ RR
-
-
Break-Even y Step-Lock
-
เลื่อน SL ไปที่ จุดคุ้มทุน (BE) เมื่อกำไรถึงระดับที่กำหนด (จะใช้แบบ Puntos หรือแบบเท่าของ R ก็ได้)
-
ระบบ Step-Lock Trailing ล็อกกำไรเป็นขั้น ๆ ตามจำนวน TP/Parts ที่ตั้งไว้
-
มีขั้นขั้นต่ำของการเลื่อน SL เพื่อหลีกเลี่ยงการแก้ไขจุกจิก
-
-
การจำกัดการเทรด
-
จำกัดจำนวนออเดอร์ต่อสัญญาณ
-
จำกัดจำนวนออเดอร์ที่เปิดอยู่, จำนวน Pendiente และจำนวนเทรดต่อวัน
-
ตั้งเวลา Enfriamiento (นาที) ระหว่างการเปิดชุดออเดอร์ใหม่
-
ตั้งอายุคำสั่ง Pendiente (นาที) ให้หมดอายุอัตโนมัติ
-
ฟังก์ชันด้านความปลอดภัย (Seguridad / Validación)
-
ตรวจสอบ Nivel Stop ของโบรกเกอร์ ก่อนวาง SL / TP และปรับระยะให้ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ
-
มี Buffer de seguridad ระหว่างราคา Entrada กับราคา Bid/Ask ปัจจุบัน เพื่อป้องกันคำสั่ง "ใกล้ตลาดเกินไป"
-
ตรวจสอบ Margen ที่ต้องใช้ ด้วย OrderCalcMargin เทียบกับ Margen libre ก่อนส่งคำสั่ง
-
กันการวาง Pendiente ซ้ำที่ราคาใกล้กัน ด้วย Tolerancia ในหน่วยจุด
-
จำกัดการเทรดแบบ 1 EA ต่อ 1 สัญลักษณ์บนกราฟ ช่วยให้พฤติกรรมของ EA ชัดเจน
-
ออกแบบให้ทำงานแบบ validator-friendly เหมาะกับการทดสอบอัตโนมัติของโบรกเกอร์
ภาพรวมกลุ่มอินพุต
อินพุตถูกแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อให้ตั้งค่าได้ง่าย เช่น
-
Comercio / Ejecución - เปิด/ปิด Auto Trade, Magic Number, Max Orders, Cooldown ฯลฯ
-
Filtro de tiempo - กำหนดช่วงเวลาเทรดตามชั่วโมงเซิร์ฟเวอร์
-
Tendencia / Estructura - ค่า EMA, วิธีคอนเฟิร์ม BOS, จำนวนแท่งซ้าย-ขวาของ Pivote, BOS Buffer
-
Bloques de pedido - สัดส่วน Entrada ใน OB, Buffer SL, อายุสูงสุดของ OB, ตัวเลือก OB Pre-BOS / Mitigado
-
Confluencia soporte-resistencia - เปิด/ปิดการใช้ SR, ระยะ SR-OB สูงสุด, Break Buffer, Offset ของ Pendiente
-
Confluencia F VG - ขนาด Brecha ขั้นต่ำ, อายุของ FVG สูงสุด (จำนวนแท่ง)
-
Gestión del dinero - เลือก Lote fijo หรือ Riesgo % พร้อมค่าพื้นฐานที่ใช้คำนวณ
-
Modo Fijo SL/TP / RR - โหมด SL/TP แบบจุดคงที่ หรือโหมด RR
-
Break-Even y Step-Lock - จุดทริก BE, Buffer, ระดับ R, จำนวนส่วนของ TP, ขั้นต่ำการเลื่อน SL
-
Validador / Seguridad - ระยะ Búfer de seguridad สำหรับ Entrada, จำนวนแท่ง Lookback, อายุของ Pendiente, ค่า Tolerancia สำหรับกันคำสั่งซ้ำ
-
Interfaz de usuario del cuadro de mandos - เปิด/ปิด และปรับตำแหน่ง/ขนาดแดชบอร์ดบนกราฟ
วิธีเริ่มต้นใช้งาน
-
เลือกสัญลักษณ์และ Timeframe ที่ต้องการ เช่น XAUUSD M15 หรือคู่เงินหลักบน M15-H1
-
ตั้งค่า โหมดความเสี่ยง (Lote fijo หรือ Riesgo %) และกำหนด SL/TP, BE, Trailing ให้เหมาะกับสไตล์
-
กำหนดช่วงเวลาเทรด และตัวกรอง Tendencia ตามต้องการ
-
ทำ Backtest หลายช่วงเวลา และทดสอบบนบัญชี Demo ก่อนใช้งานจริง
-
เมื่อเข้าใจพฤติกรรม EA แล้ว ค่อยเริ่มใช้กับบัญชีจริงด้วยความเสี่ยงที่เหมาะสม
ข้อควรระวังและคำเตือนความเสี่ยง
-
EA ตัวนี้เป็นเพียง เครื่องมือช่วยเทรด ไม่ใช่ระบบรับประกันกำไร ตลาดสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตลอดเวลา
-
ผลลัพธ์จากการ Backtest หรือ Forward Test ในอดีต ไม่การันตีผลลัพธ์ในอนาคต
-
ควรใช้เงินที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ และทดสอบกับบัญชี Demo ให้เข้าใจพฤติกรรม EA ก่อนเสมอ