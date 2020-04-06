SMC Workflow Auto EA

Español - Descripción del producto (V1.42)

SMC Workflow Auto EA - SR / OB / FVG con confirmación BOS-CHOCH

Asesor Experto de Smart-Money-Concepts que opera sólo cuando aparece una configuración SMC limpia: Order-Block retest tras confirmación de ruptura de estructura (BOS / CHOCH), con confluencia opcional de SR y Fair Value Gap (FVG). El EA utiliza órdenes limitadas pendientes, SL/TP fijos o salidas basadas en RR, trailing de bloqueo por pasos y estrictos controles de riesgo diseñados para pasar la validación del broker.

Qué hace

  • Detecta la estructura de oscilación utilizando pivotes (BOS / CHOCH)

  • Construye bloques de órdenes (OB) y los filtra por antigüedad, mitigación y tendencia

  • Opcionalmente alinea las entradas con las brechas de Soporte / Resistencia y FVG

  • Negocia sólo a través de órdenes limitadas pendientes en niveles OB (no spam de mercado)

  • Utiliza el filtro de tendencia EMA y el filtro de tiempo de sesión para evitar el ruido aleatorio

  • Incluye comprobaciones a prueba de validadores para niveles de stop, margen y frecuencia de negociación

Lógica de entrada (alto nivel)

El EA se basa en un sencillo flujo de trabajo SMC:

  1. Detecta una ruptura de estructura (BOS / CHOCH) utilizando los máximos/mínimos recientes.

  2. Identificar Bloques de Órdenes válidos alrededor del movimiento (zonas alcistas y bajistas).

  3. Opcionalmente requerir:

    • Que la OB no sea mitigada ni demasiado antigua.

    • ConfluenciaSR dentro de una distancia configurable

    • Confluencia FVG (filtros de tamaño de gap y antigüedad)

  4. Colocar un Límite de Compra en OBs alcistas tras BOS alcista (sesgo tendencial o neutral).

  5. Colocar un Límite de Venta en OBs bajistas tras BOS bajista (sesgo tendencial o neutral).

  6. Cancele o ignore las zonas demasiado antiguas, mitigadas o que infrinjan las reglas de riesgo.

Todo esto se gestiona internamente - el usuario sólo tiene que elegir símbolo, marco temporal y riesgo.

Gestión del riesgo y del dinero

  • Tamaño del lote

    • Tamaño de lote fijo

    • O Porcentaje de riesgo del saldo con ajuste automático del lote

  • SL / TP duro

    • SL/TP fijo en puntos

    • O modo Riesgo-Recompensa utilizando un SL fijo en puntos y un multiplicador RR

  • Break-Even y Step-Lock

    • Mover SL a Break-Even después de que el precio alcance un beneficio definido (puntos o R)

    • TP/Bloqueo por pasos: bloquear el beneficio paso a paso a medida que el precio avanza

    • Paso mínimo separado en puntos para evitar micromodificaciones

  • Límites de sesión y de operación

    • Un flujo de operaciones por barra (sin spam de barras)

    • Máximo de órdenes por señal, máximo de operaciones abiertas, máximo de órdenes pendientes

    • Enfriamiento entre operaciones en minutos

    • Vencimiento pendiente en minutos

Funciones de seguridad y validación

  • Comprueba el nivel de stop del broker y ajusta la distancia SL/TP si es necesario

  • Buffer de seguridad adicional entre el precio de entrada y el precio de mercado actual

  • Comprobación del margen mediante OrderCalcMargin + margen libre antes de enviar la orden

  • Desduplicación de órdenes pendientes cercanas al mismo nivel (tolerancia de precio en puntos)

  • Un solo símbolo, una instancia de EA por gráfico - comportamiento simple y limpio

  • Diseñado para facilitar la validación a los corredores que restringen las órdenes "cercanas al mercado

Resumen de entradas

Las entradas están agrupadas para mayor claridad:

  • Trading / Ejecución - auto-trading on/off, magic number, max orders per signal, max trades per day, cooldown, etc.

  • Filtro de tiempo - ventana de sesión de negociación por horas (hora del servidor).

  • Tendencia / Estructura - periodo EMA, modo de confirmación BOS, barras pivote izquierda/derecha, buffer BOS.

  • Bloqueos de órdenes - fracción de entrada OB, buffer SL, antigüedad máxima (barras), permitir bloqueos pre-BOS, filtro sólo mitigado.

  • Confluencia Soporte-Resistencia - permitir requerimiento SR, distancia máxima en puntos, buffer de ruptura y offset pendiente.

  • Confluencia FVG - tamaño mínimo del gap, edad máxima (barras).

  • Money Management - lote fijo o porcentaje de riesgo, porcentaje de riesgo base.

  • SL/TP fijo / Modo RR - elija si desea utilizar puntos fijos o salidas basadas en RR.

  • Break-Even & Step-Lock - disparador BE, búfer BE, nivel RR, número de partes, paso de rastro mínimo.

  • Validador / Seguridad - buffer de seguridad de entrada, barras lookback, vencimiento pendiente, tolerancia de precio duplicado.

  • Tablero de mandos - activar/desactivar el tablero de mandos en el gráfico y ajustar su posición/tamaño.

Instrucciones de uso

  1. Adjunte el EA a su símbolo y marco temporal preferidos (por ejemplo: XAUUSD M15 o los principales pares FX en M15-H1).

  2. Seleccione su modo de riesgo (lote fijo o porcentaje de riesgo) y ajuste SL/TP / BE / trailing a su estilo.

  3. Configure la ventana de tiempo y el filtro de tendencia EMA si desea evitar sesiones específicas.

  4. Ejecute pruebas retrospectivas con varios años de datos y, a continuación, realice pruebas retrospectivas en una cuenta demo.

  5. Pase a un pequeño riesgo real sólo cuando se sienta cómodo con el comportamiento.

Notas importantes y advertencia de riesgo

  • Este EA es una herramienta, no una máquina de dinero garantizado. Las condiciones del mercado cambian.

  • Pruebe siempre primero en demo y ajuste la configuración a su broker, símbolo y marco temporal.

  • Utilice el riesgo con el que se sienta cómodo; nunca invierta dinero que no pueda permitirse perder.

  • El rendimiento pasado en pruebas retrospectivas no garantiza resultados futuros.






TH - Descripción del producto

SMC Workflow Auto EA - SMC SR / OB / FVG พร้อมยืนยัน BOS-CHOCH

EA เทรดอัตโนมัติที่ออกแบบบนแนวคิด Smart Money Concepts (SMC) เข้าเทรดเฉพาะเมื่อมีรูปแบบชัดเจน: การกลับตัวของโครงสร้างราคา (BOS / CHOCH) แล้วรอให้ราคาเทสต์กลับมาที่ Order Block (OB) โดยสามารถเลือกให้มีแนวรับ-แนวต้าน (SR) และ Fair Value Gap (FVG) เป็นตัวช่วยยืนยันสัญญาณได้ EA ใช้คำสั่ง Límite pendiente เท่านั้น และมีระบบจัดการความเสี่ยงอย่างละเอียด พร้อมตัวป้องกันสำหรับโบรกเกอร์ที่จำกัดระยะ "ใกล้ราคา"

EA ทำอะไรให้บ้าง

  • ตรวจจับ โครงสร้างราคา (Estructura) จากจุดสวิง (Pivote) เพื่อหา BOS / CHOCH

  • สร้างและคัดกรอง Bloque de órdenes ทั้งฝั่ง Compra / Venta

    • กำหนดอายุสูงสุดของ OB

    • เลือกได้ว่าให้เทรดเฉพาะ OB ที่ยังไม่ถูก Mitigar

  • เลือกใช้ แนวรับ-แนวต้าน (SR) เป็นเงื่อนไขเสริมได้

  • เลือกใช้ Fair Value Gap (FVG) เป็น Confluencia เพิ่มเติม (กำหนดขนาด Gap และอายุได้)

  • เข้าเทรดด้วย Pendiente Compra Límite / Venta Límite เท่านั้น ไม่ยิง Mercado ซ้ำ ๆ ทุกแท่ง

  • ใช้ EMA เทรนด์ และ ตัวกรองเวลาเทรด (Filtro temporal) เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงตลาดไม่นิ่ง

  • มี Cuadro de mandos แสดงสถานะสัญญาณ, โหมดเทรด, P&L รายวัน และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ บนกราฟ

ภาพรวม Lógica การเข้าออเดอร์ (แบบย่อ)

  1. ตรวจจับการ Rotura de estructura (BOS / CHOCH) จากโครงสร้างสวิงล่าสุด

  2. เมื่อมี BOS แล้ว สร้าง Bloque de órdenes ที่เกี่ยวข้อง (Alcista / Bajista)

  3. ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ผู้ใช้ตั้งค่า

    • ทิศทางเทรนด์จาก EMA

    • ระยะห่างและการยืนยันจากแนวรับ-แนวต้าน (SR)

    • มี FVG ที่ขนาดและอายุอยู่ในเงื่อนไขหรือไม่

  4. วางคำสั่ง Límite de compra ที่ OB alcista หลังจาก BOS ขาขึ้น

  5. วางคำสั่ง Límite de venta ที่ OB bajista หลังจาก BOS ขาลง

  6. ยกเลิก/เพิกเฉยโซนที่เก่าเกินไป หรือไม่ผ่านกติกาความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง (Gestión de riesgos y dinero)

  • การกำหนด Lote

    • Lote คงที่ (Lote fijo)

    • หรือ เสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดเงิน (Riesgo %) พร้อมคำนวณ Lote ให้อัตโนมัติ

  • Stop Loss / Take Profit

    • ใช้ SL / TP แบบ ค่าคงที่เป็นจุด (Puntos Fijos)

    • หรือโหมด Riesgo-Recompensa (RR) ใช้ SL ตามจุดที่กำหนด และให้ TP คูณ RR

  • Break-Even y Step-Lock

    • เลื่อน SL ไปที่ จุดคุ้มทุน (BE) เมื่อกำไรถึงระดับที่กำหนด (จะใช้แบบ Puntos หรือแบบเท่าของ R ก็ได้)

    • ระบบ Step-Lock Trailing ล็อกกำไรเป็นขั้น ๆ ตามจำนวน TP/Parts ที่ตั้งไว้

    • มีขั้นขั้นต่ำของการเลื่อน SL เพื่อหลีกเลี่ยงการแก้ไขจุกจิก

  • การจำกัดการเทรด

    • จำกัดจำนวนออเดอร์ต่อสัญญาณ

    • จำกัดจำนวนออเดอร์ที่เปิดอยู่, จำนวน Pendiente และจำนวนเทรดต่อวัน

    • ตั้งเวลา Enfriamiento (นาที) ระหว่างการเปิดชุดออเดอร์ใหม่

    • ตั้งอายุคำสั่ง Pendiente (นาที) ให้หมดอายุอัตโนมัติ

ฟังก์ชันด้านความปลอดภัย (Seguridad / Validación)

  • ตรวจสอบ Nivel Stop ของโบรกเกอร์ ก่อนวาง SL / TP และปรับระยะให้ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ

  • มี Buffer de seguridad ระหว่างราคา Entrada กับราคา Bid/Ask ปัจจุบัน เพื่อป้องกันคำสั่ง "ใกล้ตลาดเกินไป"

  • ตรวจสอบ Margen ที่ต้องใช้ ด้วย OrderCalcMargin เทียบกับ Margen libre ก่อนส่งคำสั่ง

  • กันการวาง Pendiente ซ้ำที่ราคาใกล้กัน ด้วย Tolerancia ในหน่วยจุด

  • จำกัดการเทรดแบบ 1 EA ต่อ 1 สัญลักษณ์บนกราฟ ช่วยให้พฤติกรรมของ EA ชัดเจน

  • ออกแบบให้ทำงานแบบ validator-friendly เหมาะกับการทดสอบอัตโนมัติของโบรกเกอร์

ภาพรวมกลุ่มอินพุต

อินพุตถูกแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อให้ตั้งค่าได้ง่าย เช่น

  • Comercio / Ejecución - เปิด/ปิด Auto Trade, Magic Number, Max Orders, Cooldown ฯลฯ

  • Filtro de tiempo - กำหนดช่วงเวลาเทรดตามชั่วโมงเซิร์ฟเวอร์

  • Tendencia / Estructura - ค่า EMA, วิธีคอนเฟิร์ม BOS, จำนวนแท่งซ้าย-ขวาของ Pivote, BOS Buffer

  • Bloques de pedido - สัดส่วน Entrada ใน OB, Buffer SL, อายุสูงสุดของ OB, ตัวเลือก OB Pre-BOS / Mitigado

  • Confluencia soporte-resistencia - เปิด/ปิดการใช้ SR, ระยะ SR-OB สูงสุด, Break Buffer, Offset ของ Pendiente

  • Confluencia F VG - ขนาด Brecha ขั้นต่ำ, อายุของ FVG สูงสุด (จำนวนแท่ง)

  • Gestión del dinero - เลือก Lote fijo หรือ Riesgo % พร้อมค่าพื้นฐานที่ใช้คำนวณ

  • Modo Fijo SL/TP / RR - โหมด SL/TP แบบจุดคงที่ หรือโหมด RR

  • Break-Even y Step-Lock - จุดทริก BE, Buffer, ระดับ R, จำนวนส่วนของ TP, ขั้นต่ำการเลื่อน SL

  • Validador / Seguridad - ระยะ Búfer de seguridad สำหรับ Entrada, จำนวนแท่ง Lookback, อายุของ Pendiente, ค่า Tolerancia สำหรับกันคำสั่งซ้ำ

  • Interfaz de usuario del cuadro de mandos - เปิด/ปิด และปรับตำแหน่ง/ขนาดแดชบอร์ดบนกราฟ

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

  1. เลือกสัญลักษณ์และ Timeframe ที่ต้องการ เช่น XAUUSD M15 หรือคู่เงินหลักบน M15-H1

  2. ตั้งค่า โหมดความเสี่ยง (Lote fijo หรือ Riesgo %) และกำหนด SL/TP, BE, Trailing ให้เหมาะกับสไตล์

  3. กำหนดช่วงเวลาเทรด และตัวกรอง Tendencia ตามต้องการ

  4. ทำ Backtest หลายช่วงเวลา และทดสอบบนบัญชี Demo ก่อนใช้งานจริง

  5. เมื่อเข้าใจพฤติกรรม EA แล้ว ค่อยเริ่มใช้กับบัญชีจริงด้วยความเสี่ยงที่เหมาะสม

ข้อควรระวังและคำเตือนความเสี่ยง

  • EA ตัวนี้เป็นเพียง เครื่องมือช่วยเทรด ไม่ใช่ระบบรับประกันกำไร ตลาดสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตลอดเวลา

  • ผลลัพธ์จากการ Backtest หรือ Forward Test ในอดีต ไม่การันตีผลลัพธ์ในอนาคต

  • ควรใช้เงินที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ และทดสอบกับบัญชี Demo ให้เข้าใจพฤติกรรม EA ก่อนเสมอ

