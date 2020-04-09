Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools

BREVE INTRODUCCIÓN :
Este panel está diseñado para el par XAU/USD y ofrece una solución de negociación totalmente automatizada y manual con controles opcionales de gestión monetaria. La aplicación funciona sin problemas en todas las condiciones de mercado e incluye indicadores incorporados en la interfaz para realizar análisis en tiempo real.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES :

  1. - Estrategia Martingala y Detección de Secuencias de Rango - Mejora la recuperación de las operaciones e identifica los niveles de precios clave.
  2. - Indicadores Múltiples - Ayuda a los usuarios a anticipar futuros movimientos de precios con mayor precisión.
  3. - Control de inversión - Convierte las posiciones ganadoras en múltiples operaciones invertidas con ajustes de riesgo personalizables.
  4. - Control de Trailing Stop - Bloquea los beneficios ajustando dinámicamente los niveles de stop-loss.
  5. - Bloqueador de Automatización - Detiene temporalmente las operaciones automatizadas, permitiendo la ejecución manual a través de:
√ Indicador de mercado (para análisis de tendencias)
√ Controles rápidos de órdenes de COMPRA/VENTA/REVERSA (para la ejecución instantánea de operaciones).

Ofrece una nueva funcionalidad para mejorar la forma en que el panel realiza la operación llamada ángulo de desviación objeto gráfico para un indicador de tendencia de precios. Ese Panel está hecho para el Trading Técnico y Fundamental usando el Calendario Económico Diario de los Estados Unidos (US) para las confluencias de precios de Mercado. Este sistema da un servicio completo de trading automatizado (100% automatizado para el Instrumento Oro Spot).

INDICADORES PERSONALIZADOS :

  1. Niveles de retroceso de Fibonacci automatizados.
  2. Concepto de Dinero Inteligente SMC Automatizado (OB,BOS,CHOCH,FVG).
  3. Niveles de soporte y resistencia automatizados.
  4. Heiken Ashi Tendencia Direccional.
  5. Perfilador de Precios Automatizado (VA,POC).
  6. Take Profit y Stop Loss Indicador automatizado.

IMPORTANTE : Se recomienda utilizar Servidor de Hosting Virtual VPS para optimizar los métodos implementados en el panel de controles y poder operar las 24h del día.


REQUISITOS :

  • Terminal Requerido : Metatrader 5 - MT5.
  • Brokers Relevantes : Deriv.
  • Tipo de Cuenta : Cuenta Deriv Standard.
  • Par de divisas : XAUUSD.
  • Apalancamiento : 1:1000 en adelante.
  • Tamaño del lote : 0.01 a 100.
  • Número de posiciones de compra con un solo clic: 10 (el usuario puede abrir un máximo de 10 posiciones en un nivel con un solo clic en la operación de compra).
  • Número de posiciones de venta en un clic: 10 (el usuario puede abrirun máximo de 10 posiciones en un nivel en un clic en la operación de venta).
  • Timeframe : M1,M2,M3,M4,M5,M6,M10,M12,M15,M20,M30,H1,H2,H3,H4,H6,H8,H12,D1,W1,MN1.
  • Servidor VPS/VDS preferible y conexión 4G o 5G recomendada.
  • Funciona solo en ordenador.
Para más información contactar conmigo en mensaje privado desde mi mql5.
