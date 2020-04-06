Grid Balance Pro EA
- Asesores Expertos
- Choawana Malaikitsanachalee
- Versión: 1.35
- Actualizado: 18 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Grid Balance Pro - Sistema de Rebalanceo Inteligente y Seguro
Grid Balance Pro es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado para el marco temporal M5. Combina el poder de una Estrategia de Cuadrícula dinámica con un mecanismo único de "Reequilibrio Seguro". En lugar de simplemente mantener las posiciones perdedoras, el EA utiliza activamente los beneficios de las operaciones ganadoras para reducir el riesgo de las órdenes perdedoras.
LISTO PARA USAR: Los ajustes por defecto ya están optimizados para XAUUSD (Oro) en M5 Timeframe. Usted puede comenzar backtesting o el comercio de inmediato sin configuración compleja.
📢 PRUEBA LA DEMO: Recomendamos encarecidamente descargar la versión Demo GRATIS primero para probar el rendimiento y entender la estrategia.
🔥 Características principales
1. Estrategia de Rebalanceo Seguro: La característica central que distingue a este EA. Cierra inteligentemente las operaciones ganadoras y utiliza ese beneficio para cerrar parcialmente o reducir las posiciones perdedoras, manteniendo el drawdown bajo control.
2. Lógica de Red Inteligente: Utiliza un cálculo dinámico de la distancia para colocar las órdenes en niveles óptimos, adecuados a la volatilidad del mercado.
3. Sistema de filtro de noticias: Filtros de tiempo incorporados para evitar la apertura de nuevas operaciones durante las horas de noticias de alto impacto (Introducción manual de la hora).
4. Gestión avanzada del dinero:
- Lote automático: Calcula automáticamente el tamaño del lote en función de su capital.
- Equity Stop Loss: Un stop duro para proteger su capital si el drawdown excede su límite (por ejemplo, 30%).
5. Reducción de Drawdown (Plan B):
- Cierre de Pares: Cierra la compra más alta y la venta más baja juntas cuando está en beneficios para reducir el volumen total.
- Modo Francotirador: Apunta y cierra órdenes específicas para optimizar la cartera.
6. Panel de control: Un panel limpio e informativo que muestra el beneficio en tiempo real, la reducción y el estado del sistema con botones de control manual.
⚙️ Recomendaciones
- Marco temporal: M5 (Optimizado para gráficos de 5 minutos)
- Tipo de cuenta: Se REQUIERE cuenta de cobertura (no se admiten cuentas de compensación)
- Depósito mínimo: Recomendado $1,000 para configuraciones en Modo Seguro
- VPS: Se recomienda un VPS con baja latencia para un rendimiento óptimo
🚀 Cómo empezar
1. Adjunte el EA a un gráfico (por ejemplo, XAUUSD en M5).
2. Establezca "Usar lote automático" en true para el dimensionamiento automático, o establezca sus lotes fijos.
3. 3. Configure las horas del Filtro de Noticias de acuerdo con la hora del servidor de su broker.
4. Habilite AutoTrading y ¡disfrute!
Grid Balance Pro - ระบบ Smart Grid และ Safe Rebalance อัจฉริยะ
Grid Balance Pro คือระบบเทรดอัตโนมัติขั้นสูงที่ออกแบบมาสำหรับ Timeframe M5 โดยเฉพาะ เป็นการผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ Grid Strategy แบบไดนามิก เข้ากับกลไก "Reequilibrio Seguro" ที่เป็นเอกลักษณ์ แทนที่จะถือออเดอร์ที่ขาดทุนรอให้กราฟกลับตัวเพียงอย่างเดียว EA ตัวนี้จะบริหารจัดการโดยการนำ "กำไร" จากไม้ที่ถูกทาง มาช่วย "ลดความเสี่ยง" หรือปิดไม้ที่ขาดทุนบางส่วน เพื่อช่วยให้กราฟ Capital เรียบเนียนขึ้นและควบคุม Reducción ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
✅ พร้อมใช้งานทันที (LISTO PARA USAR): ค่าเริ่มต้น (Configuración por defecto) ถูกปรับจูนมาอย่างดีสำหรับคู่เงิน XAUUSD (ทองคำ) บน Timeframe M5 คุณสามารถเริ่ม Backtest หรือเทรดจริงได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยาก
📢 ลองใช้ DEMO ก่อน: เราแนะนำให้คุณดาวน์โหลดเวอร์ชัน Demo ไปทดลองเทรดก่อน เพื่อทำความเข้าใจการทำงานของระบบ
🔥 ฟีเจอร์เด่น (Características principales)
1. Estrategia de reequilibrio seguro: พระเอกของงานนี้ ระบบจะฉลาดพอที่จะปิดไม้กำไร แล้วเอากำไรส่วนนั้นไป "โปะ" เพื่อปิดไม้ที่ขาดทุนหนักๆ ทำให้พอร์ตฟื้นตัวเร็วและลดความเสี่ยง
2. Lógica de red inteligente: การคำนวณระยะห่างของไม้ Red แบบไดนามิก เพื่อหาจุดเข้าที่ดีที่สุดตามความผันผวนของตลาด
3. Sistema de filtro de noticias: ระบบกรองข่าวในตัว คุณสามารถตั้งเวลาหลบข่าวแรงๆ ได้เอง (Entrada manual de la hora) เพื่อป้องกันการเปิดไม้ใหม่ในช่วงที่กราฟกระชาก
4. Gestión avanzada del dinero:
- Auto Lote: คำนวณขนาด Lote อัตโนมัติจากเงินทุนของคุณ
- Equity Stop Loss: ระบบตัดขาดทุนฉุกเฉินเมื่อ Drawdown ถึงจุดที่คุณกำหนด (เช่น 30%) เพื่อรักษาเงินต้นส่วนใหญ่ไว้
5. Reducción de la detracción (Plan B):
- Cierre del par: ระบบรวบไม้หัว-ท้าย (ไม้บนสุด+ไม้ล่างสุด) เมื่อผลรวมเป็นบวก เพื่อลดจำนวนไม้ที่ค้างในพอร์ต
- Modo Francotirador: เล็งเป้าปิดออเดอร์เฉพาะจุดเพื่อปรับพอร์ตให้สมดุล
6. Panel del cuadro de mandos: แผงควบคุมที่ดูง่าย แสดงสถานะกำไร, Drawdown, และปุ่มควบคุมแบบ Manual ครบครัน
⚙️ คำแนะนำการใช้งาน (Recomendaciones)
- Calendario: M5 (เหมาะที่สุดสำหรับกราฟ 5 นาที)
- ประเภทบัญชี: ต้องใช้บัญชี Cobertura เท่านั้น (ไม่รองรับบัญชี Compensación)
- เงินทุนขั้นต่ำ: แนะนำที่ $1,000 สำหรับการตั้งค่าโหมดปลอดภัย (Modo Seguro)
- VPS: ควรเช่า VPS ที่มีความเร็วสูง (Baja Latencia) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
🚀 เริ่มต้นใช้งานง่ายๆ (Cómo empezar)
1. ติดตั้ง EA ลงบนกราฟ (เช่น XAUUSD ที่ TF M5)
2. ตั้งค่า "Utilizar lote automático" เป็น true เพื่อให้คำนวณ Lote เอง หรือจะใส่ค่า Lote คงที่ก็ได้
3. ตั้งเวลา Filtro de noticias (กรองข่าว) ให้ตรงกับเวลา Servidor ของโบรกเกอร์คุณ
¡4. กดปุ่ม "AutoTrading" ให้เป็นสีเขียว แล้วปล่อยให้ระบบทำงาน!
