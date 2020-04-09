MTM Pro Manual Trading Panel
- Utilidades
- Choawana Malaikitsanachalee
- Versión: 1.0
MTM Manual Trade Manager es un tablero de operaciones profesional diseñado para operadores manuales que desean un mejor control sobre el riesgo y la gestión de operaciones.
Este Asesor Experto NO abre operaciones automáticamente.
Todas las decisiones de trading y ejecuciones de órdenes están totalmente controladas por el trader.
Características principales:
- Ejecución manual de órdenes de compra y venta desde el panel de control
- Stop Loss y Take Profit visuales mediante líneas de arrastrar y soltar
- Tamaño de posición fijo de Lote y Porcentaje de Riesgo
- Gestión automática del punto de equilibrio
- Múltiples modos de trailing stop (ATR, Dinámico, Pirámide)
- Botones de gestión rápida: Cerrar todo, Cerrar beneficio, Cerrar 50%
- Visualización en tiempo real del spread y del P/L flotante
- Perfiles optimizados para divisas, oro (XAUUSD) y criptomonedas
Gestión del riesgo:
- Admite el cálculo de lote fijo y % de riesgo
- Ajusta automáticamente el tamaño del lote en función de la distancia del Stop Loss
- Diseñado para ayudar a los operadores a gestionar el riesgo de forma más eficaz
Notas de uso:
- Esta herramienta está pensada únicamente para la ayuda en la operativa manual
- Sin martingala, sin rejilla y sin estrategia totalmente automatizada
- Adecuado para cuentas de cobertura y de compensación
- Funciona en la plataforma MetaTrader 5
Descargo de responsabilidad:
Operar implica un riesgo significativo y puede resultar en pérdidas financieras.
Este software no garantiza beneficios.
Pruébelo siempre en una cuenta de demostración antes de utilizarlo en una cuenta real.