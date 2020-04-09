MTM Pro Manual Trading Panel

MTM Manual Trade Manager es un tablero de operaciones profesional diseñado para operadores manuales que desean un mejor control sobre el riesgo y la gestión de operaciones.





Este Asesor Experto NO abre operaciones automáticamente.

Todas las decisiones de trading y ejecuciones de órdenes están totalmente controladas por el trader.





Características principales:

- Ejecución manual de órdenes de compra y venta desde el panel de control

- Stop Loss y Take Profit visuales mediante líneas de arrastrar y soltar

- Tamaño de posición fijo de Lote y Porcentaje de Riesgo

- Gestión automática del punto de equilibrio

- Múltiples modos de trailing stop (ATR, Dinámico, Pirámide)

- Botones de gestión rápida: Cerrar todo, Cerrar beneficio, Cerrar 50%

- Visualización en tiempo real del spread y del P/L flotante

- Perfiles optimizados para divisas, oro (XAUUSD) y criptomonedas





Gestión del riesgo:

- Admite el cálculo de lote fijo y % de riesgo

- Ajusta automáticamente el tamaño del lote en función de la distancia del Stop Loss

- Diseñado para ayudar a los operadores a gestionar el riesgo de forma más eficaz





Notas de uso:

- Esta herramienta está pensada únicamente para la ayuda en la operativa manual

- Sin martingala, sin rejilla y sin estrategia totalmente automatizada

- Adecuado para cuentas de cobertura y de compensación

- Funciona en la plataforma MetaTrader 5





Descargo de responsabilidad:

Operar implica un riesgo significativo y puede resultar en pérdidas financieras.

Este software no garantiza beneficios.

Pruébelo siempre en una cuenta de demostración antes de utilizarlo en una cuenta real.



