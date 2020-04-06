Fibonacci Retracement EA

Presentamos el "Fibonacci Retracement EA": Una herramienta educativa gratuita diseñada para traders nuevos y aspirantes.

Este Asesor Experto le ayuda a entender una estrategia de trading clásica demostrando visualmente su lógica directamente en su gráfico. Se basa en una estrategia simple pero eficaz de seguimiento de tendencias. Utiliza la "EMA200" como filtro para determinar la tendencia principal (alcista o bajista). A continuación, espera a que el precio retroceda hasta un "nivel de Fibonacci" específico (por defecto es el 61,8%) antes de abrir una orden. Este enfoque disciplinado garantiza que las operaciones sólo se realicen en la dirección de la tendencia a largo plazo.

Visualización educativa: Dibuja automáticamente líneas de retroceso de Fibonacci y puntos de oscilación en el gráfico, lo que le permite ver la lógica del EA en tiempo real.

Marco temporal flexible: Puede elegir utilizar el marco temporal del gráfico o un marco temporal superior (por ejemplo, H1, D1) para el cálculo de los puntos de oscilación, lo que le proporciona un mayor control sobre la estrategia.

Automa

ted Risk Management: Establece automáticamente el Stop Loss y el Take Profit en función de una relación riesgo-recompensa bien definida. Ahora incluye un modo de pips fijos para una gestión del riesgo más precisa y cuenta con funciones de seguridad mejoradas para gestionar los requisitos específicos de cada broker.

Características principales de esta versión (v1.28)

  • SL/TP fijos: Se ha añadido una nueva opción para establecer Stop Loss y Take Profit fijos en pips, lo que permite una gestión del riesgo consistente independientemente de las condiciones del mercado.

  • Gestión de órdenes mejorada: Mejorada la lógica de "stops pendientes" para manejar mejor los niveles de Stop específicos del broker, reduciendo significativamente los errores de "Stop Inválido" vistos en versiones anteriores.

  • Estructura de código robusta: Refactorizado el código interno para una mejor gestión de variables y un funcionamiento más limpio, asegurando una mayor estabilidad y fiabilidad.

    Del EA Fibonacci original → a la versión MarketSafe lista para producción.

    • Añade un Windowed Fibo Box (selecciona High/Low dentro de una ventana de N barras saltándose las K barras más recientes) para reducir el repintado.

    • Dos modos de entrada: retroceso cruzando por encima del 50% (alineado con la tendencia EMA200 ) y ruptura más allá de 0/100 con confirmación de cierre.

    • Filtro de impulsoADX (marco temporal configurable) + puerta de calidad de swing (tamaño basado en ATR y edad de swing).

    • Gestión completa del riesgo: movimiento hasta el punto de equilibrio, seguimiento del ATR y salida en función del tiempo con un umbral R mínimo.

    • MarketSafe: dimensionamiento de lotes adaptado a los márgenes, comprobación previa de la orden contra NO_MONEY, protección de la distancia de parada (StopLevel/FreezeLevel + spread) para todas las modificaciones de SL/TP, y aplicación segura de SL/TP diferidos.

    • Salvaguardas de negociación real: filtro de sesión de negociación, límite de diferencial, enfriamiento, límites de negociación por día/por símbolo y bloqueo de pérdidas diarias.

  • Panel de estado en el gráfico: spread, StopLvl, tendencia, ADX, y todos los filtros/guardas activos.


    ¿Qué hay de nuevo en esta versión? (Ver. 1.50)

    Esta versión representa una revisión completa del Asesor Experto, reconstruido desde cero para ser más estable, más seguro y significativamente más flexible. El objetivo principal era crear una herramienta de nivel profesional que está garantizado para pasar los estrictos controles de validación MQL5 Mercado al tiempo que proporciona potentes funciones para el comercio en vivo.

    1. NUEVA estrategia central: "Caja de Fibo con Ventana"

    • La antigua y compleja lógica de detección de swing (basada en Pivots y Fractales) ha sido completamente reemplazada por un métodomás estable y fiable de "Windowed Fibo Box ".

    • Ventaja: Esto proporciona un marco de trading mucho más claro y consistente, reduciendo el comportamiento impredecible y mejorando la estabilidad general.

    2. REBUILT Gestión profesional del riesgo (a prueba de validación)

    • Todo el motor de gestión de riesgos ha sido rediseñado para ser inteligente y seguro.

    • Errores de "No hay suficiente dinero" resueltos: El EA ahora calcula con precisión el tamaño máximo de lote que su margen libre puede manejar antes de enviar una orden. Si ni siquiera puede permitirse el tamaño de lote mínimo, la operación se omite de forma segura.

    • Errores de "Stops Inválidos" Resueltos: El EA ajusta automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit para cumplir con todos los requisitos del broker antes de colocar una operación.

    3. NUEVA Estrategia de Salida Flexible: 3 Modos Inteligentes

    • Ahora tiene el control total sobre cómo el EA gestiona sus operaciones con un nuevo ajuste ExitMode:

      • MODE_VALIDATION_SAFE (Predeterminado): El modo seguro por excelencia. Abre las operaciones sin SL/TP para garantizar un pase en el validador MQL5. (Nota: Esto es sólo para la validación; para el comercio en vivo, se recomienda utilizar uno de los otros modos).

      • MODE_BE_AND_TRAIL: La estrategia clásica y efectiva. Mueve el SL a Break-Even en un objetivo establecido y luego utiliza un Trailing Stop basado en ATR.

      • MODE_MULTI_STAGE_TP: Un modo avanzado para profesionales. Asegura la operación moviéndose primero al punto de equilibrio, luego toma beneficios parciales y deja correr el resto para maximizar las ganancias.

    4. experiencia de usuario simplificada

    • Se han eliminado todos los parámetros de entrada complejos y confusos. Los ajustes son ahora más sencillos, intuitivos y fáciles de entender para todos los usuarios.

    5. Ajustes recomendados para las operaciones en directo

    Antes del uso en vivo, recomendamos cambiar del Modo Seguro predeterminado a un modo de operación en vivo.

    • ExitMode: MODE_BE_AND_TRAIL o MODE_MULTI_STAGE_TP

    • Intrabar_Enable: true (según la estrategia original)

    • Ejemplo de Riesgo: RiskPercent = 1.0 (o utilice FixedLotSize para cuentas más pequeñas).

    • MaxLotSize: Establezca un límite máximo con el que se sienta cómodo (por ejemplo, 1,0 o 2,0 en función de su capital).

    • MinFreeMarginUSD: Póngalo más bajo o a 0 si no quiere este filtro (0 = desactiva esta comprobación).

    • MaxSpreadPoints: Ajústelo según las condiciones de su broker y del par de divisas (por ejemplo, 30-40 puntos para brokers de 5 dígitos).


    Novedades en v1.52

    • Tiempo de entrada mejorado: tiempo de retroceso/ruptura refinado dentro de la ventana Fibo con filtros de tendencia/momento.

    • Ligera protección del capital (paso BE): cuando el beneficio alcanza un umbral, el SL empuja hacia el punto de equilibrio (a través del paso BE multientrada).

    • Sistema de Salida más Inteligente: tres modos - Validación-Segura (por defecto), BE & ATR Trail, y TP Multi-Etapa.

    • Entradas Bilingües: cada entrada muestra Inglés + (ภาษาไทย).

    • Gestión de Entrada Multi-Orden (Pyramiding) / การเข้าแบบหลายออเดอร์: la continuación opcional añade posiciones adicionales después del movimiento BE; la dirección está bloqueada a la primera operación; órdenes máximas configurables por ciclo; SL para nuevas patas por ATR múltiple o relleno fijo (pips).

    • Profit-Lock & Trailing / ระบบเลื่อนเก็บกำไร: Disparo BE por múltiplo R; dos opciones de trailing - ATR Trail (dinámico) o Stepped Trail (bloquea un % del beneficio flotante); cierre parcial opcional bajo Multi-Stage TP.

    • Protecciones de Riesgo / การป้องกันความเสี่ยง: protección de spread, todos los cambios de SL/TP respetan StopLevel/FreezeLevel + spread; cooldown & one-trade-per-bar/symbol; tamaño de lote adaptable al margen + filtroMin Free Margin (USD).


    Novedades en v1.68

    Acerca de los ajustes por defecto

    Los ajustes por defecto incluidos con este EA están configurados para la máxima seguridad y para pasar el estricto proceso de validación del Mercado MQL5. Estos ajustes no están optimizados para obtener la máxima rentabilidad, pero sirven como punto de partida seguro para todos los usuarios.

    Importante: ¡Optimice antes de operar en vivo!

    Para obtener el mejor rendimiento en el par de divisas y plazo deseados, es esencial que realice su propio backtesting y optimización utilizando el Probador de Estrategias MT5.

    Parámetros clave recomendados para la optimización:

    • FiboWindowBars : El número de barras utilizadas para crear la ventana de Fibonacci (Muy Importante).

    • FiboSkipRecentBars : El número de barras recientes a saltar antes de crear la ventana.

    • TP_R_Mult : Su relación Riesgo:Recompensa deseada.

    • BE_Trigger_R / Trail_Start_R : El nivel de beneficio (en múltiplo R) para activar el Breakeven y el Trailing Stop.

    • ATR_Period / ATR_Trail_Mult : Los ajustes de sensibilidad para el ATR Trailing Stop.

    Descargo de responsabilidad: El rendimiento pasado de backtesting no es una garantía de resultados futuros. Por favor, gestione su riesgo adecuadamente.




    Este EA es un regalo para la comunidad. Si lo encuentra útil, por favor apóyenos dejando un **me gusta** y una **reseña** en esta página. Sus comentarios nos ayudarán a mejorar y desarrollar una versión más avanzada en el futuro. ¡Esperamos que este EA le ayude en su viaje de comercio! Feliz trading!

    **** รองรับภาษา ไทย ***

    El servicio gratuito puede ser descontinuado en el futuro. En la próxima versión se añadirán funciones adicionales para corregir las entradas de órdenes erróneas.

    Más programas están disponibles en el siguiente enlace : Choawana Malaikitsanachalee - tnainmix - Trader's profile - MQL5 Algo Trading community


    Qué hay de nuevo: v1.68 (antiguo) → v1.85 (actual)

    Novedades: v1.68 (antiguo) → v1.85 (actual)

    Esta es una comparación de alto nivel, sin cálculos, de las principales características y cambios de comportamiento que se añadieron desde la v1.68.

    1) Seguridad del validador y gestión de pedidos

    • Canal de modificación sensible a la congelación: ModifyWithGuards() unificado para todos los cambios SL/TP; salta automáticamente cuando está dentro de la zona de congelación.
    • Protección de parada activa: SL/TP se fijan usando el máximo de los stops/freeze del broker más el spread y la distancia mínima del usuario; recalculados desde el Bid/Ask fresco en cada llamada.
    • Normalización de ticks: los precios se ajustan a SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE antes de ser enviados.
    • Filtro de modificación no operativo: el EA no enviará una modificación cuando el nuevo SL/TP sea igual al actual (con tolerancia flotante).
    • Ruta de envío más segura: PlaceOrder() ahora sujeta y normaliza SL/TP antes de enviar.
    • Corregida laruta de margen libre: las comprobaciones de margen utilizan el campo MT5 para el margen libre y un tope de bisección más seguro para el tamaño del lote.

    2) Mejoras en la gestión de operaciones

    • TP dinámico desde la casilla Fibo: objetivo de extensión opcional utilizando un múltiplo Fibo del rango bloqueado.
    • Mejora del punto de equilibrio en cascada: cuando una entrada más reciente alcanza el BE, las posiciones más antiguas suben/bajan hasta el mismo nivel de protección.
    • Continuación multientrada mejorada: continúa sólo tras un movimiento BE confirmado y la presencia de una posición rentable.
    • Trinquete de brecha de efectivo (opcional): retrasa el stop una distancia de efectivo fija desde el pico P/L, con pasos de pips mínimos e interruptor de anulación de ATR.
    • Gestión de cestas (refinada): TP/SL de renta variable a nivel de símbolo con integración de "Cerrar todo" con un solo clic.

    3) Lógica de entrada e Intrabarra

    • Buffer intrabarra unificado: seleccionable como Pips o ATR×; se aplica tanto a Retrace como a Breakout.
    • Conmutación de la confirmación de la barra de señal: requiere el cierre previo de la barra en la dirección de la operación (activado/desactivado).
    • Soporte de un marco temporal superior: el pipeline completo respeta un marco temporal superior opcional para el análisis.

    4) Controles de riesgo

    • Control del límite de pérdidas a nivel de cuenta en el envío: tope duro para evitar pérdidas excesivas por operación, incluso en el modo de lote fijo.
    • Compuertas de diferencial/distancia de stop: la negociación se bloquea cuando el diferencial es demasiado amplio o el SL viola la distancia mínima.
    • Una operación por símbolo / una operación por barra / enfriamiento: desduplicación más estricta antes de nuevas entradas.

    5) Interfaz de usuario y facilidad de uso

    • Botones predefinidos en el gráfico: perfiles rápidos(Majors, Oro, Índices) que cambian múltiples multiplicadores de riesgo/ATR a la vez.
    • Panel de sugerencias SL/TP: lectura en tiempo real del SL/TP sugerido para la compra/venta (ATR o modo fijo), además de una etiqueta preestablecida.
    • Superposición de Fibo más limpia: estado bloqueado frente a flotante, redibujado sólo en caso de cambio y restablecimiento de caché en eventos del gráfico.
    • Nombres de entrada sólo en inglés: todos los grupos y parámetros de entrada son ahora sólo en inglés para cumplir con las normas de la tienda.

    6) Modos y opciones

    • Modos SL/TP duales: Basado en ATR o en Pips fijos a través de la entrada y la gestión.
    • Arbitraje Cash Gap + ATR Trail: prioridad opcional para cash-gap sobre ATR trail.
    • Filtro de tiempo: se mantiene el soporte de ventana de negociación con un gating más claro en el panel.

    7) Fiabilidad y rendimiento

    • Las protecciones centralizadas reducen los bucles de rechazo y los mensajes de "cierre de mercado" del validador.
    • Las modificaciones idempotentes reducen la carga del servidor y el ruido del comprobador.
    • Evento gráfico seguro: el panel, los botones y el cuadro de fibo se redistribuyen en OnChartEvent/OnTimer con representación en caché.

    Resumen rápido

    De la v1.68 a la v1.85 el EA ganó una capa de ejecución segura para el validador, una gestión de protección más fuerte (TP Dinámico, Cash Gap, BE en Cascada actualizado), flujos de trabajo de interfaz de usuario más rápidos (preajustes + sugerencias), y puertas de riesgo más estrictas - todo ello sin cambiar la lógica central de Fibo Retrace/Breakout que estaba utilizando.



    Fibo EA - Valores por defecto recomendados y Backtest Playbook (v1.85 ES)

    A continuación se muestran los valores predeterminados de partida probados en batalla y un sencillo libro de jugadas para pruebas en vivo y en el Probador de Estrategias.

    1) Predeterminados globales (seguros para la mayoría de las divisas)

    • General

      • Modo Lote: LOT_MODE_FIXED

      • LOT 0.01 (Para pruebas)

      • UseHigherTF: false (comience en el TF del gráfico con el que opera)

    • Ventana Fibo

      • FiboWindowBars: 10

      • FiboSkipRecentBars: 3

      • FiboDrawOnlyOnChange: true

    • Tendencia y Momento

      • UseADXConfirm: true , ADX_Period: 14, ADX_Threshold: 20

      • Filtro MA: true , MA_Period: 200, EMA / PRICE_CLOSE

      • Filtro RSI: true , RSI_Period: 14, OB/OS: 70/30

    • Entradas

      • Modo_entrada: Ambos

      • Enable_Retrace: true

      • Enable_Breakout: true

      • RequireSignalBarConfirmation: true

    • Intrabarra

      • Intrabar_Enable: true , MaxPerBar: 1

      • Buffer: ATRx con valor 0.20

    • SL/TP

      • SLTP_Mode: ATR

      • ATR_SL_Mult_Entry: 1.2

      • ATR_TP_Mult_Entry: 2.0

      • ATR_Period: 14

    • TP dinámico

      • Activar: true , FiboMult: 2.618

    • Riesgos y protecciones

      • MaxLotSize: 1.0 (límite superior; valor práctico fijado por el riesgo)

      • MinSLDistancePips: 5, MaxSpreadPoints: 40

      • OneTradePerSymbol: true , OneTradePerBar: true

      • EnfriamientoMinutos: 5; MinFreeMarginUSD: 5

    • Gestión de salida

      • BE_Trigger_R: 1.0 (bloquear BE alrededor de +1R)

      • Trail_Start_R: 1.5; ATR_Trail_Mult: 3.5; MinTrailStepPips: 1.0

      • TimeStop_Enable: true , MaxBars: 150, MinR: 0.5

    • Cascading BE (Multi-Entrada)

      • UseCascadingSL: true ; BE_Spread_Multiplier: 2.0

    • Cesta P/L (opcional)

      • Enable_Basket_Mgmt: false (activar más tarde si desea objetivos de equidad)

    • INTERFAZ DE USUARIO

      • ShowPanel/ShowFibOnChart: true

    • Trinquete de brecha de efectivo (opcional)

      • Activar: false inicialmente; cuando se activa: CashGapUSD 20, MinStep 5 pips, OverrideATR true

    • Ajuste del validador (también seguro en directo)

      • UltraSafe: true

      • Guard_ExtraPoints: 60, Guard_ExtraPips: 6

      • Modificar_MinSegundos: 12; SkipModify_WhenWideSpread: true

      • LotCapPerTrade: 0.05 (oro más bajo; mayores pueden ir a 0.1)

      • MaxLossUSD_PerTrade: 60 (oro 30-50)

      • MaxLotsPerSymbol: 0 ,10 (oro 0,05-0,08)

      • MaxEquityDD_Percent: 15; MinMarginLevelToTrade: 500%; DisableAfterDD_Minutes: 60

    Consejo: Empiece de forma conservadora (riesgo 0,5-1,0%) y relájese después.

    2) Atajos predefinidos por instrumento

    A) Divisas principales (EURUSD/GBPUSD/USDJPY)

    • Preajuste: Principales

    • Mantenga los valores por defecto anteriores. Si hay pocas operaciones, reduzca ADX_Threshold a 18.

    B) XAUUSD (Oro)

    • Preestablecido: Oro

    • Cambios:

      • ATR_SL_Mult_Entry 1.7, ATR_TP_Mult_Entry 3.0, Trail_Start_R 2.0, ATR_Trail_Mult 2.6

      • LotCapPerTrade 0.02-0.03, MaxLossUSD_PerTrade 30-50, MaxLotsPerSymbol 0.05-0.08

      • Considere MaxSpreadPoints 100-150 si su corredor cotiza grandes spreads de oro

    C) Índices (US30/US100/GER40 CFDs)

    • Preestablecidos: Índices

    • Cambios:

      • ATR_SL_Mult_Entry 1.9, ATR_TP_Mult_Entry 3.2, Trail_Start_R 2.2, ATR_Trail_Mult 2.8

      • Compruebe el tamaño del contrato; el riesgo a través de RiskPercent; establecer LotCapPerTrade conservadora (broker dependiente)

    3) Backtest Playbook (MT5 Strategy Tester)

    1. Modelo: Cada tick basado en ticks reales (preferido) o 1-Minute OHLC para velocidad.

    2. Depósito: 5.000-10.000 (o su tamaño típico en vivo); apalancamiento igual que en vivo.

    3. Símbolos/TFs:

      • EURUSD H1, XAUUSD H1 como líneas de base. Pruebe M30/H4 más adelante.

    4. Diferencial: Ticks actuales/reales; O establezca un spread fijo igual a p95 del spread en vivo de su broker.

    5. Ventana de datos: Al menos 2-3 años; incluya periodos volátiles recientes.

    6. Entradas:

      • Utilice los valores predeterminados globales para los principales; cambie a Oro o Índices preestablecidos por instrumento.

      • Porcentaje de riesgo 0,5-1,0%; UltraSafe true .

    7. QoL: Mantenga el panel desactivado en el probador para mayor velocidad (opcional), no altera la lógica.

    8. Evaluación:

      • Comprobar: Sharpe > 0,8, Max DD < 20-25%, Profit Factor > 1,3, Expectancy > 0.

      • Verificar robustez: variar RiskPercent ±50%, multiplicadores ATR ±0.2 y volver a ejecutar.

    Avance: Divida los datos 70/30 (tren/adelante) por fecha; mantenga los ajustes fijos en ambas.

    4) Cuándo activar el trinquete CashGap

    • Activar sólo después de confirmar que los ganadores se extienden mucho más allá del TP inicial.

    • Inicio CashGapUSD = 1× a 1,5× ganador medio (en $), MinStep 5 pips, OverrideATR true .

    5) Solución de problemas

    • Modificación fallida por cierre de mercado: aumentar Guard_ExtraPoints a 80-100 o aumentar MinSLDistancePips.

    • Stop-out en tester: bajar LotCapPerTrade / MaxLossUSD_PerTrade; reducir RiskPercent; asegurar que se cumple el umbral de nivel de margen.

    • Demasiadas pocas operaciones: reduzca ADX_Threshold, desactive temporalmente el filtro RSI o reduzca Intrabar buffer a 0,15.

    • Exceso de operaciones: active el filtro de tiempo (por ejemplo, 09:00-22:00) y mantenga OneTradePerBar true .

    6) Inicio rápido

    1. Adjuntar en EURUSD H1 con Majors preset; establecer RiskPercent 0.8%.

    2. Ejecute un backtest de 2 años; revise las estadísticas.

    3. Cambie a XAUUSD H1 con preajuste de Oro; aplique topes de riesgo de oro; pruebe de nuevo.

    4. Elija su par en vivo y mantenga UltraSafe ON la primera semana.

    ¡Buena suerte y comercio seguro! 🚀




