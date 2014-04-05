Trade easy control panel

TradeEasy Panel - Panel de control de trading profesional

Visión general

TradeEasy Panel es un completo panel de control comercial de nivel profesional diseñado para MetaTrader 5. Este potente indicador proporciona a los operadores una solución todo en uno para ejecutar operaciones, gestionar posiciones y supervisar la actividad del mercado directamente desde la ventana del gráfico. Con su interfaz intuitiva y sus funciones avanzadas, agiliza el proceso de negociación tanto para los operadores principiantes como para los experimentados.

Características principales

Seguimiento del mercado en tiempo real

  • Visualización de precios de compra/venta en directo

  • Actualizaciones de fecha y hora

  • Seguimiento de posiciones en tiempo real con cálculo de pérdidas y ganancias

  • Visualización de operaciones activas con codificación por colores del estado de las ganancias

Ejecución instantánea de operaciones

  • Órdenes de mercado: Ejecución de COMPRA/VENTA con un solo clic

  • Órdenes pendientes:

    • Límite de compra / Límite de venta

    • Tope de compra / Tope de venta

  • Distancia de orden personalizable para órdenes pendientes

  • Cálculo automático de SL/TP basado en la configuración del usuario

Gestión avanzada del riesgo

  • Tamaños de lote personalizables con validación

  • Stop Loss ajustable (en pips)

  • Niveles flexibles de take profit

  • Funcionalidad de trailing stop

  • Herramientas de modificación de posiciones

Gestión de posiciones

  • Cerrar todas las posiciones: Cierre instantáneo de todas las operaciones

  • Cerrar rentable: Cerrar sólo las posiciones ganadoras

  • Cerrar Perdedoras: Cerrar sólo posiciones perdedoras

  • Modificar todo: Actualización masiva de SL/TP para todas las posiciones

  • Trailing Stop: Activación automática del trailing stop

Interfaz fácil de usar

  • Panel desplazable: Desplácese a cualquier parte del gráfico

  • Ventana redimensionable: Ajústela a sus preferencias de pantalla

  • Elementos codificados por colores: Indicadores visuales de estado

  • Secciones organizadas: Agrupación lógica de funciones

  • Actualizaciones en tiempo real: Actualización automática de la información comercial

Parámetros personalizables

  • Configuración del tamaño de lote por defecto

  • Ajustes de stop loss y take profit

  • Distancia de trailing stop

  • Distancia de órdenes pendientes

  • Límite de visualización de operaciones máximas

  • Personalización del esquema de colores

Especificaciones técnicas

Parámetros de entrada

  • DefaultLotSize - Volumen de negociación por defecto

  • DefaultSL - Stop Loss por defecto en pips

  • DefaultTP - Toma de beneficios por defecto en pips

  • DefaultTrailingStop - Distancia de trailing stop por defecto

  • PendingOrderDistance - Distancia para órdenes pendientes

  • MaxTradesDisplay - Máximo de operaciones a mostrar en el panel

  • ShowSettingsButton - Alternar la visibilidad del botón de configuración

Compatibilidad

  • Tipo deIndicador Indicador Gráfico

  • Plazos: Todos los plazos

  • Instrumentos: Todos los símbolos de negociación

Ventajas de uso

Para operadores principiantes

  • Interfaz de negociación simplificada

  • Reducción de la negociación emocional

  • Gestión de riesgos integrada

  • Seguimiento visual de las operaciones

  • Ejecución de órdenes con un solo clic

Para operadores profesionales

  • Ejecución rápida de operaciones

  • Gestión masiva de posiciones

  • Tipos de órdenes avanzadas

  • Parámetros personalizables

  • Optimización eficaz del flujo de trabajo

Para todos los operadores

  • Automatización que ahorra tiempo

  • Reducción de errores manuales

  • Visión global de las operaciones

  • Opciones de personalización flexibles

  • Herramientas profesionales

Funciones de seguridad

  • Validación de entrada para todos los parámetros

  • Tratamiento de errores en las operaciones

  • Verificación de la posición antes de la ejecución

  • Envío seguro de órdenes con comprobación de resultados

  • Información exhaustiva sobre el estado

Ventajas de rendimiento

  • Ligero: Uso mínimo de recursos

  • Ejecución rápida: Procesamiento de pedidos optimizado

  • Estable: Gestión de errores robusta

  • Fiable: Estándares de codificación de nivel profesional

  • Mantenible: Estructura de código limpia y documentada


