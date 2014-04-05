Trade easy control panel
- Indicadores
- Thabang John Wotsa
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Visión general
TradeEasy Panel es un completo panel de control comercial de nivel profesional diseñado para MetaTrader 5. Este potente indicador proporciona a los operadores una solución todo en uno para ejecutar operaciones, gestionar posiciones y supervisar la actividad del mercado directamente desde la ventana del gráfico. Con su interfaz intuitiva y sus funciones avanzadas, agiliza el proceso de negociación tanto para los operadores principiantes como para los experimentados.
Características principales
Seguimiento del mercado en tiempo real
-
Visualización de precios de compra/venta en directo
-
Actualizaciones de fecha y hora
-
Seguimiento de posiciones en tiempo real con cálculo de pérdidas y ganancias
-
Visualización de operaciones activas con codificación por colores del estado de las ganancias
Ejecución instantánea de operaciones
-
Órdenes de mercado: Ejecución de COMPRA/VENTA con un solo clic
-
Órdenes pendientes:
-
Límite de compra / Límite de venta
-
Tope de compra / Tope de venta
-
-
Distancia de orden personalizable para órdenes pendientes
-
Cálculo automático de SL/TP basado en la configuración del usuario
Gestión avanzada del riesgo
-
Tamaños de lote personalizables con validación
-
Stop Loss ajustable (en pips)
-
Niveles flexibles de take profit
-
Funcionalidad de trailing stop
-
Herramientas de modificación de posiciones
Gestión de posiciones
-
Cerrar todas las posiciones: Cierre instantáneo de todas las operaciones
-
Cerrar rentable: Cerrar sólo las posiciones ganadoras
-
Cerrar Perdedoras: Cerrar sólo posiciones perdedoras
-
Modificar todo: Actualización masiva de SL/TP para todas las posiciones
-
Trailing Stop: Activación automática del trailing stop
Interfaz fácil de usar
-
Panel desplazable: Desplácese a cualquier parte del gráfico
-
Ventana redimensionable: Ajústela a sus preferencias de pantalla
-
Elementos codificados por colores: Indicadores visuales de estado
-
Secciones organizadas: Agrupación lógica de funciones
-
Actualizaciones en tiempo real: Actualización automática de la información comercial
Parámetros personalizables
-
Configuración del tamaño de lote por defecto
-
Ajustes de stop loss y take profit
-
Distancia de trailing stop
-
Distancia de órdenes pendientes
-
Límite de visualización de operaciones máximas
-
Personalización del esquema de colores
Especificaciones técnicas
Parámetros de entrada
-
DefaultLotSize - Volumen de negociación por defecto
-
DefaultSL - Stop Loss por defecto en pips
-
DefaultTP - Toma de beneficios por defecto en pips
-
DefaultTrailingStop - Distancia de trailing stop por defecto
-
PendingOrderDistance - Distancia para órdenes pendientes
-
MaxTradesDisplay - Máximo de operaciones a mostrar en el panel
-
ShowSettingsButton - Alternar la visibilidad del botón de configuración
Compatibilidad
-
Tipo deIndicador Indicador Gráfico
-
Plazos: Todos los plazos
-
Instrumentos: Todos los símbolos de negociación
Ventajas de uso
Para operadores principiantes
-
Interfaz de negociación simplificada
-
Reducción de la negociación emocional
-
Gestión de riesgos integrada
-
Seguimiento visual de las operaciones
-
Ejecución de órdenes con un solo clic
Para operadores profesionales
-
Ejecución rápida de operaciones
-
Gestión masiva de posiciones
-
Tipos de órdenes avanzadas
-
Parámetros personalizables
-
Optimización eficaz del flujo de trabajo
Para todos los operadores
-
Automatización que ahorra tiempo
-
Reducción de errores manuales
-
Visión global de las operaciones
-
Opciones de personalización flexibles
-
Herramientas profesionales
Funciones de seguridad
-
Validación de entrada para todos los parámetros
-
Tratamiento de errores en las operaciones
-
Verificación de la posición antes de la ejecución
-
Envío seguro de órdenes con comprobación de resultados
-
Información exhaustiva sobre el estado
Ventajas de rendimiento
-
Ligero: Uso mínimo de recursos
-
Ejecución rápida: Procesamiento de pedidos optimizado
-
Estable: Gestión de errores robusta
-
Fiable: Estándares de codificación de nivel profesional
-
Mantenible: Estructura de código limpia y documentada