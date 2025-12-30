Neural Market NavPremium
- Indicadores
- Syamsurizal Dimjati
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Ritz Neural Market Navigator Premium
Indicador analítico de nueva generación que fusionala lógica neuronal inspirada en la IA con un profundo análisis de la estructura del mercado.
Integra múltiples capas de datos técnicos y de comportamiento -desde el mapeo de la estructura, la dinámica del RSI y la confirmación del volumen- en un único ecosistema visual inteligente.
Diseñado paraoperadores scalpers, swing y de posición, este indicador actúa como unasistente neuronal que se adapta dinámicamente a la volatilidad, detecta cambios de comportamiento y destaca zonas de negociación de alta probabilidad en todos los plazos.
Principales características neuronales
-
Detección neuronal de estructuras de mercado
-
Detecta automáticamente estructuras de mercado (HH, HL, LH, LL)
-
Identificaruptura de estructura (BOS) y cambio de carácter (CHoCH)
-
La sensibilidad a las oscilaciones se ajusta automáticamente en función del contexto de volatilidad
-
-
Análisis de medias móviles en múltiples marcos temporales
-
Hasta12 medias móviles de M5 a mensual
-
Autoescalado de periodos MA basado en la adaptación neural de la volatilidad
-
Modos manual y adaptativo para un control total
-
-
Análisis neuronal de mercado RSI
-
Combina el impulso del RSI con la confirmación del rango y el volumen
-
Detecta anomalías, agotamiento y rupturas falsas
-
Sistema de puntuación de precisión (escala 1-1000) para la fiabilidad de las señales
-
-
Seguimiento del mercado en tiempo real
-
Seguimiento continuo de OHLC con contexto de volatilidad
-
Detección de umbrales de volumen para conocer la participación en el mercado
-
Seguimiento inteligente de desviaciones para la validación de rangos en tiempo real
-
-
Capa de visualización avanzada
-
Velas codificadas por colores según el estado de la tendencia neuronal
-
Estilo de gráfico dinámico e interfaz de usuario modular
-
Panel de datos en tiempo real para análisis consolidados
(Panel neuronal)
El sistema DrawDataRow proporciona 8 datos clave en tiempo real, que se muestran en la parte superior derecha del gráfico:
|Parámetro
|Descripción
|Estructura del mercado
|Patrón y fase HH/LL actual
|Niveles de oscilación
|Pivotes naturales de soporte/resistencia
|Dirección de la tendencia
|Tendencia activa
|Volatilidad
|Fase actual de volatilidad
|Soporte/Resistencia
|Niveles estructurales más cercanos
|Momento RSI
|Condición de sobrecompra/sobreventa
|Fuerza del volumen
|Confirmación de participación
|Señal de acción del precio
|Señal activa con índice de confianza
Uso y configuración
Configuración inicial
-
Coloque el indicador en el gráfico que desee.
-
Ajuste los parámetros base:
-
Periodo Fractal → sensibilidad de detección de swing.
-
MA Filter Period → confirmación de la tendencia
-
Parámetros RSI → calibración del impulso.
-
-
Configure los elementos visuales:
-
Elegir colores alcistas/bajistas
-
Personalice las líneas MA, las fuentes y la colocación de los paneles
-
Interpretación de señales
---- Lógica de la estructura del mercado
-
Alcista (HH + HL): Tendencia alcista confirmada
-
Bajista (LL + LH): Tendencia bajista confirmada
-
Breakout: Expansión estructural de la volatilidad
-
BOS: Cambio de impulso confirmado
-
CHoCH: Indicación de reversión temprana
---- Análisis neuronal del RSI
-
Precision Score: Nivel de confianza de la señal
-
Confirmación de volumen: filtra las señales débiles
-
Detección de anomalías: Detecta movimientos irregulares o insostenibles
-
Alerta de señal falsa: advierte de configuraciones de baja confianza
---- Alineación Multi-Timeframe MA
-
Confirma la tendencia a corto, medio y largo plazo
-
Detecta armonía fractal o divergencia en la dirección de la tendencia
Escenarios de negociación
Escenario 1: Seguimiento de la tendencia
|Mercado: ALCISTA
|Alineación MA: Alcista
|RSI: No Sobrecomprado
|Volumen: Confirmando
|→ Acción: Entrar largo con alineación de estructura.
Escenario 2: Reversal Trading
|Mercado: CHoCH Detectado
|RSI Divergencia
|Volumen: Anomalía Presente
|→ Acción: Prepararse para un cambio de tendencia.
Escenario 3: Negociación dentro del rango
|Mercado: Lateral
|MA: Plana
|RSI: Neutral
|→ Acción: Ejecutar estrategia de rango limitado.
Ajustes óptimos
|Estilo de negociación
|Marco temporal
|Periodo Fractal
|Filtro MA
|Periodo RSI
|Día de negociación
|M5-M30
|5-7
|10-20
|10-12
|Swing Trading
|H1-H4
|7-9
|20-50
|12-14
|Negociación de posiciones
|D1-W1
|9-13
|50-100
|14-21
Gestión de riesgos Capa neuronal
-
Stop Loss: Colóquelo por debajo del mínimo del swing (Comprar) o por encima del máximo del swing (Vender)
-
Take Profit: Utiliza el swing anterior o las zonas de confluencia MA
-
SL/TP dinámico: Adaptable a la volatilidad utilizando el escalado neural ATR
Funciones avanzadas
-
Configuración automática de MA: escalado automático basado en Fibonacci
-
Motor de detección de anomalías: cartografía oculta de la oferta y la demanda
-
Sistema neuronal de alerta temprana: alerta predictiva de agotamiento de la tendencia
-
Alertas en tiempo real: notificaciones visuales , sonoras y push
Consejos de negociación neuronales
-
Confirme todas las entradas conuna estructura temporal superior.
-
Dé prioridad a lasseñales RSI respaldadas por volumen.
-
Analice la estructuraantes de reaccionar a las señales.
-
Espere a laconfirmación BOS/CHoCH antes de invertir.
-
Utilicela Fila de Datos para una rápida visión neural de las condiciones actuales del mercado.
Opciones de personalización
-
Visuales: Colores , anchos de línea, fuentes, posiciones.
-
Funcionalidad: Sensibilidad , comportamiento de alerta, método MA.
-
Sensibilidad neuronal: Ajústela a la fase de volatilidad.
Optimización del rendimiento
Optimizado para:
-
Reducción de la carga de procesamiento en un 70
-
Repintado mínimo
-
Bajo consumo de memoria
-
Cálculo neuronal fluido en tiempo real
Lista de control
- Estructura del mercado
- Alineación de tendencias
- Soporte/Resistencia
- Momento RSI
- Confirmación de volumen
- Condiciones de volatilidad
- Detección de señales activas
- Análisis de Oscilación
Visión final
Ritz Neural Market Navigator representa la evolución de la negociación técnica: combina la inteligencia estructural, el conocimiento de la volatilidad y el análisis neuronal en un motor cohesionado.
No se limita aleer el mercado:aprende su ritmo, adaptándose a las transiciones de tendencia y a los cambios de volatilidad en tiempo real.
"Navega por el mercado como un sistema neuronal: inteligente, adaptable y en constante evolución".