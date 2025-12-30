Neural Market NavPremium

Ritz Neural Market Navigator Premium



Indicador analítico de nueva generación que fusionala lógica neuronal inspirada en la IA con un profundo análisis de la estructura del mercado.

Integra múltiples capas de datos técnicos y de comportamiento -desde el mapeo de la estructura, la dinámica del RSI y la confirmación del volumen- en un único ecosistema visual inteligente.

Diseñado paraoperadores scalpers, swing y de posición, este indicador actúa como unasistente neuronal que se adapta dinámicamente a la volatilidad, detecta cambios de comportamiento y destaca zonas de negociación de alta probabilidad en todos los plazos.

Principales características neuronales

Detección neuronal de estructuras de mercado Detecta automáticamente estructuras de mercado (HH, HL, LH, LL)

Identifica ruptura de estructura (BOS) y cambio de carácter (CHoCH)

La sensibilidad a las oscilaciones se ajusta automáticamente en función del contexto de volatilidad Análisis de medias móviles en múltiples marcos temporales Hasta 12 medias móviles de M5 a mensual

Autoescalado de periodos MA basado en la adaptación neural de la volatilidad

Modos manual y adaptativo para un control total Análisis neuronal de mercado RSI Combina el impulso del RSI con la confirmación del rango y el volumen

Detecta anomalías, agotamiento y rupturas falsas

Sistema de puntuación de precisión (escala 1-1000) para la fiabilidad de las señales Seguimiento del mercado en tiempo real Seguimiento continuo de OHLC con contexto de volatilidad

Detección de umbrales de volumen para conocer la participación en el mercado

Seguimiento inteligente de desviaciones para la validación de rangos en tiempo real Capa de visualización avanzada Velas codificadas por colores según el estado de la tendencia neuronal

Estilo de gráfico dinámico e interfaz de usuario modular

Panel de datos en tiempo real para análisis consolidados





(Panel neuronal)

El sistema DrawDataRow proporciona 8 datos clave en tiempo real, que se muestran en la parte superior derecha del gráfico:

Parámetro

Descripción

Estructura del mercado

Patrón y fase HH/LL actual

Niveles de oscilación

Pivotes naturales de soporte/resistencia

Dirección de la tendencia

Tendencia activa

Volatilidad

Fase actual de volatilidad

Soporte/Resistencia

Niveles estructurales más cercanos

Momento RSI

Condición de sobrecompra/sobreventa

Fuerza del volumen

Confirmación de participación

Señal de acción del precio

Señal activa con índice de confianza







Uso y configuración

Configuración inicial

Coloque el indicador en el gráfico que desee. Ajuste los parámetros base: Periodo Fractal → sensibilidad de detección de swing.

MA Filter Period → confirmación de la tendencia

Parámetros RSI → calibración del impulso. Configure los elementos visuales: Elegir colores alcistas/bajistas

Personalice las líneas MA, las fuentes y la colocación de los paneles

Interpretación de señales

---- Lógica de la estructura del mercado

Alcista (HH + HL): Tendencia alcista confirmada

Bajista (LL + LH): Tendencia bajista confirmada

Breakout: Expansión estructural de la volatilidad

BOS: Cambio de impulso confirmado

CHoCH: Indicación de reversión temprana

---- Análisis neuronal del RSI

Precision Score: Nivel de confianza de la señal

Confirmación de volumen: filtra las señales débiles

Detección de anomalías: Detecta movimientos irregulares o insostenibles

Alerta de señal falsa: advierte de configuraciones de baja confianza

---- Alineación Multi-Timeframe MA

Confirma la tendencia a corto, medio y largo plazo

Detecta armonía fractal o divergencia en la dirección de la tendencia





Escenarios de negociación

Escenario 1: Seguimiento de la tendencia

Mercado: ALCISTA Alineación MA: Alcista RSI: No Sobrecomprado Volumen: Confirmando → Acción: Entrar largo con alineación de estructura.



Escenario 2: Reversal Trading

Mercado: CHoCH Detectado RSI Divergencia Volumen: Anomalía Presente → Acción: Prepararse para un cambio de tendencia.





Escenario 3: Negociación dentro del rango

Mercado: Lateral MA: Plana RSI: Neutral → Acción: Ejecutar estrategia de rango limitado.





Ajustes óptimos

Estilo de negociación

Marco temporal

Periodo Fractal

Filtro MA

Periodo RSI

Día de negociación

M5-M30

5-7

10-20

10-12

Swing Trading

H1-H4

7-9

20-50

12-14

Negociación de posiciones

D1-W1

9-13

50-100

14-21



Gestión de riesgos Capa neuronal

Stop Loss: Colóquelo por debajo del mínimo del swing (Comprar) o por encima del máximo del swing (Vender)

Take Profit: Utiliza el swing anterior o las zonas de confluencia MA

SL/TP dinámico: Adaptable a la volatilidad utilizando el escalado neural ATR





Funciones avanzadas

Configuración automática de MA: escalado automático basado en Fibonacci

Motor de detección de anomalías: cartografía oculta de la oferta y la demanda

Sistema neuronal de alerta temprana: alerta predictiva de agotamiento de la tendencia

Alertas en tiempo real: notificaciones visuales , sonoras y push





Consejos de negociación neuronales

Confirme todas las entradas conuna estructura temporal superior. Dé prioridad a lasseñales RSI respaldadas por volumen. Analice la estructuraantes de reaccionar a las señales. Espere a laconfirmación BOS/CHoCH antes de invertir. Utilicela Fila de Datos para una rápida visión neural de las condiciones actuales del mercado.





Opciones de personalización

Visuales: Colores , anchos de línea, fuentes, posiciones.

Funcionalidad: Sensibilidad , comportamiento de alerta, método MA.

Sensibilidad neuronal: Ajústela a la fase de volatilidad.





Optimización del rendimiento

Optimizado para:

Reducción de la carga de procesamiento en un 70

Repintado mínimo

Bajo consumo de memoria

Cálculo neuronal fluido en tiempo real





Lista de control

Estructura del mercado

Alineación de tendencias

Soporte/Resistencia

Momento RSI

Confirmación de volumen

Condiciones de volatilidad

Detección de señales activas

Análisis de Oscilación





Visión final

Ritz Neural Market Navigator representa la evolución de la negociación técnica: combina la inteligencia estructural, el conocimiento de la volatilidad y el análisis neuronal en un motor cohesionado.

No se limita aleer el mercado:aprende su ritmo, adaptándose a las transiciones de tendencia y a los cambios de volatilidad en tiempo real.

"Navega por el mercado como un sistema neuronal: inteligente, adaptable y en constante evolución".



