Smart Structure

SMART STRUCTURE: La Herramienta Definitiva de Análisis Institucional (SMC)

Observa el Mercado Como lo Hace el Dinero Inteligente.

Imagina tener un asistente de trading infalible que no solo te señale una oportunidad, sino que automatice completamente el análisis de la Smart Money (SMC), revelando la solidez estructural del mercado en tiempo real. Eso es SMART STRUCTURE.

No es otra señal más. Es un motor de análisis profesional para MetaTrader 5 diseñado para mapear instantáneamente la estructura del mercado y las zonas de alta probabilidad, dándote la claridad y precisión de un trader institucional.


Funcionalidades Clave que te Darán una Ventaja Decisiva

Olvida el dibujo manual. SMART STRUCTURE automatiza el análisis más complejo para que te dediques a ejecutar:

  • Mapeo Estructural Dinámico: Identifica automáticamente los puntos clave. Detecta el BOS (Break of Structure) y, de forma crucial, los puntos de CHoCH (Change of Character) con lógica optimizada. Descubre rupturas reales vs. falsas y sabe quién tiene el control del precio en todo momento.

  • Zonas de Alta Calidad (Order Blocks): No todos los bloques son iguales. El motor detecta y clasifica los Order Blocks (OB), destacando solo los de más alta calidad alineados con la estructura no mitigada y confirmados por Fair Value Gaps. Filtra el ruido con un clic.

  • Imbalances (FVG) Inteligentes: Visualiza los Fair Value Gaps (FVG) no mitigados, midiendo su tamaño y confirmando su validez como imanes de precio. Sigue el rastro de la huella institucional.

  • Arquitectura de Alto Rendimiento: Desarrollado con Programación Orientada a Objetos (POO) para un funcionamiento estable y rápido, ideal para backtesting y trading en vivo en cualquier par.
  • Panel de Control Interactivo: Activa y desactiva la visualización de la Estructura, Order Blocks y FVG directamente desde el gráfico. Adapta el análisis a tu estilo visual en tiempo real.


¿Por qué SMART STRUCTURE es una revolución?

Porque te da mejor información. Te permite pasar horas de análisis manual en segundos, ofreciéndote una ventaja estratégica al mostrarte no solo dónde está el precio, sino por qué podría moverse allí.

SMART STRUCTURE: Adquiere una Estrategia Institucional.

BeeXXI Corporation
5 (2)
Indicadores
Reconocimiento ultrarrápido de canales parabólicos (así como canales lineales, horizontales y ondulados) en toda la profundidad de la historia, creando una jerarquía de canales. Ajuste necesario: Máximo de barras en el gráfico: Ilimitado Este indicador está diseñado principalmente para la negociación algorítmica, pero también puede utilizarse para la negociación manual. Este indicador tendrá una evolución muy activa en un futuro próximo y descripciones detalladas sobre cómo aplicar para crear r
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
Indicadores
TREND HARMONY MT5 - Indicador Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer para Metatrader5 El indicador TREND HARMONY automatiza el análisis profundo de tendencias y genera visualizaciones para usted. ¡Tome el control de sus operaciones eliminando la incertidumbre! Revolucione su experiencia de trading con precisión y conocimiento a través del indicador TREND HARMONY Multi Timeframe - su indicador de visualización de tendencias MT5 definitivo. [ Características y Manual | Versi
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Indicadores
[ Versión MT4 ] [ Kill Zones ] [ Divergencias SMT ] Cómo operar con bloques de órdenes: Haga clic aquí Rendimiento de la interfaz de usuario: Durante las pruebas en el probador de estrategias, la interfaz de usuario puede experimentar retrasos. Tenga la seguridad de que este problema es específico del entorno de pruebas y no afecta al rendimiento del indicador en operaciones reales. Eleve su estrategia de negociación con el indicador Order Blocks ICT Multi TF , una herramienta de vanguardia dise
Key level wedge pro MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indicadores
¡Es nuestro aniversario! Para devolvérselo, disfrute de este descuento del 60% durante la próxima semana (precio original 239 $) Hemos combinado todos nuestros queridos indicadores como: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab y Key level wedge en un único indicador y cuadro de mandos. Novedades Cuadro de mandos : Hay un tablero de fácil acceso para todas sus necesidades. Botón Multi-timeframe : Ahora hay una opción multi-marco temporal para los Bloques d
Excessive Momentum Indicator MT5
Young Ho Seo
5 (3)
Indicadores
Introducción El Indicador de Momento Excesivo es un indicador de momento para medir el momento excesivo directamente de las series de precios en bruto. El Indicador de Momento Excesivo fue desarrollado originalmente por Young Ho Seo. Este indicador demuestra el concepto de Onda Fractal de Equilibrio y Aplicación Práctica al mismo tiempo. El Momento Excesivo detecta las anomalías del mercado y nos da muchas pistas sobre posibles oportunidades de reversión y ruptura. La gran ventaja del Momento Ex
WVAP Scalping
Domantas Juodenis
Indicadores
VWAP Scalping Pro – Advanced VWAP & Market Profile System Tecnología VWAP + Perfil de Mercado de nivel profesional para operaciones de precisión VWAP Scalping Pro es una herramienta analítica avanzada que integra el análisis del precio medio ponderado por volumen (VWAP) con la visualización profesional del perfil de mercado. Proporciona a los operadores una visión institucional de la estructura de precios, la distribución del volumen y la dinámica de la sesión, ideal para estrategias de scalpi
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Quiero presentar El Forex Comprar Vender Flecha Premium MT5 recientemente la liberación de este indicador de primera calidad! su 1000% No Repintar Indicador, Funciona perfectamente bien,, lo probé día a día, Sólo la mente que sopla Resultado, Incluyendo Algoritmo tendencia de gran alcance! ¿Cómo funciona? así, funciona fórmula tendencia del mercado, cuando la tendencia alcista o cuando la tendencia bajista, Recomendar marco de tiempo M30, H1 funciona todos los plazos, y todos los
Imbalance DOM Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
Indicadores
Imbalance DOM Pro: Potencia tus Operaciones con el Desequilibrio del Book ¿TIENES ACCESO AL BOOK DE ÓRDENES EN MT5? ¿QUIERES LLEVAR TU OPERATIVA A UN NUEVO NIVEL? Si eres un trader que utiliza el flujo de órdenes para tomar decisiones, Imbalance DOM Pro puede transformar tu análisis. Diseñado específicamente para scalpers y traders a corto plazo, identifica desequilibrios en el book de órdenes, revelando oportunidades valiosas para operaciones rápidas y precisas. Aprovecha Oportunidades
