AI Ultral Yen
- Asesores Expertos
- Tran Vinh Vu
- Versión: 28.18
- Actualizado: 7 diciembre 2025
- Activaciones: 10
AI Ultral Yen - Trading inteligente a corto plazo para USDJPY
Características
- Operativa totalmente automatizada - No requiere intervención manual
- Protección estricta de Stop Loss - Preserva el capital con límites de riesgo disciplinados
- Cierre en señal opuesta - Minimiza la exposición a los cambios de tendencia
- Trailing Stop Loss - Bloquea los beneficios cuando las operaciones se mueven a su favor
Requisitos
Par de operaciones: USDJPY
Marco temporal: H1
Depósito recomendado: $800 o 800 céntimos por 0.01
Tipo de cuenta: Cobertura
Configuración
- Abrir gráfico H1 timeframe para USDJPY
Just trust the process!