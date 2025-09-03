AI Ultral Yen - Trading inteligente a corto plazo para USDJPY

AI Ultral Yen es una solución de negociación inteligente diseñada específicamente para el USDJPY en el marco temporal H1. Basada en una estrategia de predicción a corto plazo, identifica oportunidades de mercado de alta probabilidad y ejecuta operaciones con precisión.





A diferencia de los arriesgados sistemas de cuadrícula o martingala, AI Ultral Yen aplica un enfoque limpio y disciplinado. Puede abrir múltiples posiciones independientes a la vez, cada una gestionada por separado con su propio Stop Loss y Take Profit de protección.





Características

- Operativa totalmente automatizada - No requiere intervención manual

- Protección estricta de Stop Loss - Preserva el capital con límites de riesgo disciplinados

- Cierre en señal opuesta - Minimiza la exposición a los cambios de tendencia

- Trailing Stop Loss - Bloquea los beneficios cuando las operaciones se mueven a su favor

Requisitos

Par de operaciones: USDJPY

Marco temporal: H1

Depósito recomendado: $800 o 800 céntimos por 0.01

Tipo de cuenta: Cobertura

Configuración

- Abrir gráfico H1 timeframe para USDJPY