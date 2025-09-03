AI Ultral Yen

5

AI Ultral Yen - Intelligenter kurzfristiger Handel für USDJPY

AI Ultral Yen ist eine intelligente Handelslösung, die speziell für USDJPY im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es basiert auf einer kurzfristigen Vorhersagestrategie, identifiziert Marktchancen mit hoher Wahrscheinlichkeit und führt Trades mit Präzision aus.

Im Gegensatz zu riskanten Grid- oder Martingale-Systemen verfolgt AI Ultral Yen einen sauberen und disziplinierten Ansatz. Er kann mehrere unabhängige Positionen auf einmal eröffnen, die jeweils mit einem eigenen Stop-Loss und Take-Profit abgesichert werden.


Merkmale

- Vollständig automatisierter Handel - kein manuelles Eingreifen erforderlich

- Strenger Stop-Loss-Schutz - Schützt das Kapital mit disziplinierten Risikolimits

- Schließen bei entgegengesetztem Signal - Minimiert das Risiko von Trendumkehrungen

- Trailing Stop Loss - Sichert Gewinne, wenn sich die Trades zu Ihren Gunsten entwickeln

Anforderungen

Handels-Paar: USDJPY

Zeitrahmen: H1

Empfohlene Einzahlung: $800 oder 800 Cents für 0.01

Konto-Typ: Absicherung

Einrichtung

- H1-Zeitrahmen-Chart für USDJPY öffnen

Bewertungen 2
Haikal Bin Mohd Hanafiah
397
Haikal Bin Mohd Hanafiah 2025.09.29 12:46 
 

Just trust the process!

Empfohlene Produkte
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Experten
Der BigBoss Ultra Z Scalper EA ist ein präziser Scalping-EA für EURUSD im M5-Zeitrahmen (5 Minuten). BigBoss Scalper Ultra Z ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für präzise Scalping-Strategien für das EURUSD-Paar entwickelt wurde und auf der MetaTrader 5-Plattform im M5-Zeitrahmen (5 Minuten) läuft. Dieser EA richtet sich an Trader, die eine schnelle Ausführung und ein kontrolliertes Risikomanagement anstreben, da er einen Take-Profit von 12 Pips und einen Stop-Loss von 11 Pips verwendet
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Experten
Verbessern Sie Ihren Handel mit ftmo trading ea , dem hochmodernen Price Action Expert Advisor, der Ihre Handelserfahrung auf ein neues Niveau hebt. Durch die Nutzung fortschrittlicher Algorithmen und die sorgfältige Analyse von Kursbewegungen ermöglicht ftmo trading ea Händlern einen unvergleichlichen Einblick in den Markt. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich ausschließlich auf Indikatoren oder verzögerte Signale verlassen musste. Mit ftmo trading ea erhalten Sie Zugang zu Echtzeit-Daten
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Gold Trend Accelerator Combo
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Intelligenter Multi-System EA für XAUUSD (Gold) Gold Trend Accelerator Combo ist ein professioneller Multi-Strategy Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er kombiniert Trendfolge- und Gegentrendlogik in einem integrierten System, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen - egal, ob Gold einen starken Trend aufweist oder sich in volatilen Bereichen bewegt. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die ein kontrolliertes Risiko , eine klare Struktur und kein G
CMFXGold
Chethan V
Experten
CMFX GOLD - Taktische Intelligenz für das Schlachtfeld XAUUSD Präzision. Geduld. Kraft. CMFX GOLD ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein taktischer Swing-Trading-Algorithmus , der entwickelt wurde, um Gold (XAUUSD) mit Disziplin, Präzision und Kapitalschutz zu dominieren . Support Für alle Zweifel, Fragen oder Hilfe bei der Einrichtung, kontaktieren Sie mich bitte über MQL5 private Nachricht . Ich antworte auf jede Nachricht persönlich und helfe bei der Installation, Optimi
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Experten
Lemm ist ein Scalper, der für den Intraday-Handel im M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, also sehr schnell und aggressiv. Es kann in einer ruhigeren Version mit höheren Zeitrahmen oder auf verschiedene Vermögenswerte gleichzeitig mit verschiedenen magischen Zahlen konfiguriert werden. Die Standardkonfiguration ist für Forex-Paare, aber durch Ändern der Parameter kann es für jedes Paar verwendet werden (es hat ausgezeichnete Ergebnisse auf XauUsd und DjiUsd gehabt). Es ist mit einer beweglichen und m
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Experten
GoldenMind EA - Advanced Momentum Scalping Expert Advisor Überblick GoldenMind EA ist ein hochentwickelter Scalping Expert Advisor mit niedriger Latenz, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Dieser EA verwendet Momentum-basierte Handelsstrategien, um von kurzfristigen Kursbewegungen bei minimalem Marktexposure zu profitieren. Hauptmerkmale Ultra-schnelle Ausführung Optimierte Tick-Verarbeitung mit minimalem Overhead ️ Auftragsausführung mit niedriger Latenz durch MqlTradeReq
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Experten
BTC Scalper AI EA MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team für Handel und Programmierung entwickelt wurde. Es ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paar BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen BTC Scalper EA , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitrahmen an u
Triton
Marek Kvarda
5 (4)
Experten
Dieser Roboter ist für die wichtigsten Währungspaare konzipiert und handelt mit drei Strategien. 1- Swing, 2- Gap, 3- Unterstützung und Widerstand. Er verwendet den Algorithmus zur Analyse der Preisdaten und findet die besten Parameter. Die Trades werden nach den Ergebnissen der Analyse der Tages- und Monatscharts der letzten 12 Perioden gefiltert. Die Swing-Strategie kann auf TF H1 oder M30 oder auch auf M15 oder M5 (mehr Trades, aber höheres Risiko) verwendet werden. Die Gap-Strategie wird für
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Fidelity MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
2 (4)
Experten
Beschreibung : Fidelity EA ist ein Expert Advisor für den Handel auf allen Forex-Paaren und allen Zeitrahmen. Der EA verfügt über spezielle Algorithmen zur Trenderkennung. Der Algorithmus ist völlig intelligent und automatisch. Daher ist die Verwendung und Einrichtung des EA sehr einfach und es besteht keine Notwendigkeit, tiefe Kenntnisse über den Markt zu haben. Wachsen des EA : Der EA wird ständig aktualisiert und unterstützt. Neue Funktionen werden später kostenlos hinzugefügt. Wenn Sie ei
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experten
Intersection EA ist eine vollautomatische Software (Handelsroboter), die Handelsaufträge auf dem Währungsmarkt in Übereinstimmung mit dem Algorithmus und einzigartigen Handelseinstellungen für jedes Währungspaar ausführt. Intersection EA ist sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet, die über solide Erfahrung im Handel auf den Finanzmärkten verfügen. Trader und Programmierer der Firma Kalinka Capital OU haben seit 2011 hart an der Entwicklung des Intersection EA Forex-Roboters gearbeitet
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experten
Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Simple Time range breakout
Catherine Njeri Muriithi
Experten
Diese Strategie findet in den ersten 20 bis 60 Minuten nach der Markteröffnung statt, da die Märkte in diesem Zeitraum sehr volatil sind. Der Abstand des Währungspaarkurses vom Höchst- oder Tiefstkurs zeigt an, ob Sie eine Kauf- oder Verkaufsposition eingehen können. Wir raten Ihnen, diesen Tester mit Vorsicht zu verwenden. Alle Eingabevariablen sind recht einfach. Optimieren Sie ihn und probieren Sie ihn mit verschiedenen Währungspaaren aus, und sobald Sie sich wohl fühlen, verwenden Sie ihn in
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Three Masters
Jimmy Musyoki Mwongela
Experten
THREE MASTERS - Professionelles automatisiertes Handelssystem Version: 1.01 Autor: SAPPLANTA ============================================================================= OVERVIEW THREE MASTERS ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Basierend auf fortschrittlicher Multi-Indikator-Analyse und präzisem Timing hat dieser Expert Advisor eine außergewöhnliche Leistung unter Live-Marktbedingungen gezeigt. Das System kombiniert Filtertechniken in in
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Layer Grid
Dominic Mbothu
Experten
Layer Grid Expert Advisor - Vollständige Produktbeschreibung ABSCHNITT 1: Überblick Ein System, das auf Struktur, Intelligenz und Anpassungsfähigkeit basiert Layer Grid ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die mehr als nur Automatisierung wollen - sie suchen Systeme, die auf Struktur basieren, durch Intelligenz verfeinert werden und sich in der Praxis bewähren. Im Gegensatz zu EAs auf dem Massenmarkt, die auf starren, veralteten Vorlagen basieren, ist
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experten
Expert XAU ist ein fortschrittlicher, präzisionsorientierter Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine proprietäre Logik, um hochwertige Kaufgelegenheiten zu identifizieren, Trades mit kalkulierter Präzision auszuführen und das Risiko dynamisch zu verwalten - und das alles, während er die Details seiner Strategie geheim hält, um seinen Wettbewerbsvorteil zu schützen. Hauptmerkmale: - 100% automatisiert - Hochwahrsch
Chanlun Master
Evgeniy Scherbina
Experten
Chanlun Master: Fusion aus Östlicher Marktphilosophie und Neuronalen Netzen Chanlun Master ist ein professioneller Handelsroboter (EA), der die legendäre chinesische Preisbewegungstheorie mit modernen Deep Learning -Technologien kombiniert. Geschichte: Was ist Chanlun? Im Jahr 2006 trat im chinesischen Internetsegment ein mysteriöser Trader unter dem Pseudonym Chan Shi ("Zen-Meister") auf. Er veröffentlichte eine Reihe von Artikeln, die eine einzigartige mathematische Marktstruktur beschrieb
BoBiXAU Pro
Manfred Tochukwu Orjioke
Experten
BobiXAU Pro v3.0 - Konservatives Trendfolgesystem Professioneller Gold Trading EA mit Echtzeit-Telegrammsignalen BobiXAU Pro ist ein spezialisierter Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Mit einem bewährten konservativen Trendfolge-Ansatz mit Multi-Timeframe-Bestätigung fängt dieser EA die konsistenten Richtungsbewegungen von Gold ein, während er ein Risikomanagement auf institutionellem Niveau beibehält. ️ GOLD SPECIALIST - NUR XAUUSD Dieser EA
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experten
# RoboInvest RoboInvest ist ein professioneller gitterbasierter Expert Advisor, der für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, ATR-Volatilitätsfilter und optionale RSI-Bestätigung, um hochgradig adaptive Einstiegsmöglichkeiten unter Trendbedingungen zu bieten. --- ## Strategie-Übersicht - Einstiegssignale basierend auf schnellem MA vs. langsamem MA (standardmäßig 3 / 20) - Optionaler RSI-Filter (Einstieg, wenn RSI die Tr
GoldenEagle
Chantal Thys
Experten
GoldenEagle - Smart Trend Trading EA GoldenEagle ist ein leistungsstarker und intelligenter Expert Advisor, der für den präzisen und konsistenten Handel mit Trendmärkten entwickelt wurde. Dieser EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, RSI-Filter und Volatilitätserkennung (ATR), um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale: Trend-basierte Logik - Handelt nur in starken, bestätigten Markttrends RSI-Fi
Smart Candle
Wanchai Phonphromchot
Experten
Einführung Dieser EA ist so konzipiert, dass er die einjährige Testphase mit einem geringen Drawdown und einer hohen Sharpe Ratio übersteht. Die Berechnungskonzepte sind neu, aber sie sind leicht zu verstehen. Hier sind die besten Ergebnisse. On the test period of 1 year (Jan 2023 - Jan 2024), the profit at the end is about 900% of the initial deposit with a maximum drawdown of 22%, and the Sharpe ratio is greater than 3.74. (Results tested on version V1.4) Beachten Sie, dass der oben erwähnte
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
Experten
SmartChoise EA – Trading-System mit neuronalen Netzwerken für XAU/USD (Gold) im M1-Zeitrahmen Das Benutzerhandbuch ist über den Link auf meiner Profilseite verfügbar — es enthält detaillierte Erklärungen zu allen Einstellungen und Optionen. Auf dem Telegram-Kanal finden Sie auch mehrere Konten, die SmartChoise mit unterschiedlichen Guthaben, Risikostufen und Setups verwenden. Das ist eine großartige Möglichkeit, die reale Leistung des EAs bei verschiedenen Brokern und unter unterschiedlichen Bed
Weitere Produkte dieses Autors
AI Stoch Gold
Tran Vinh Vu
Experten
AI Stoch Gold ist ein intelligenter Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold) im Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Er nutzt ein KI-Modell, das auf dem stochastischen Marktverhalten trainiert wurde, um das Momentum zu analysieren und die kurzfristige Preisrichtung vorherzusagen. Durch das Erlernen historischer Stochastik-Muster und ihrer Ergebnisse identifiziert der EA automatisch Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit und führt Trades mit konsistenter, regelbasierter Logik au
AI Swing Gold
Tran Vinh Vu
1 (1)
Experten
AI Swing Gold - Der intelligentere Weg zum Goldhandel Nutzen Sie die Möglichkeiten des Swing-Tradings mit AI Swing Gold, einem fortschrittlichen Handelssystem, das die größten Bewegungen des Goldpreises erfasst. Angetrieben von intelligenten Algorithmen, identifiziert es hochwahrscheinliche Swing-Chancen und verwaltet sie mit Disziplin - damit Sie intelligenter handeln können, nicht härter. Merkmale - Vollständig automatisierter Handel - kein manuelles Eingreifen erforderlich - Strenger Stop-Lo
AI XPro Gold
Tran Vinh Vu
Experten
AI XPro Gold ist ein fortschrittliches Handelssystem für XAUUSD , das für den M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es integriert ein KI-Modell zur Richtungsvorhersage, das auf die Struktur des Goldmarktes, das Volatilitätsverhalten und Ausbruchsmuster trainiert wurde. Der EA analysiert kontinuierlich das Preisgeschehen in Echtzeit und passt seine Einstiegs-, Stop-Loss- und Ausstiegslogik dynamisch an, basierend auf wahrscheinlichkeitsgewichteten Richtungsprognosen. AI XPro Gold wurde für den hochpr
AI Swing Yen
Tran Vinh Vu
Experten
AI Swing Yen ist eine intelligente Handelslösung, die für den langfristigen Swing-Handel mit dem USDJPY entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um große Marktbewegungen zu erfassen, und eröffnet Trades, die typischerweise einige Stunden bis zu mehreren Tagen dauern, so dass Sie profitable Schwankungen ohne ständige Überwachung mitmachen können. Die Strategie ist signalbasiert und schließt Positionen, wenn eine klare Umkehrung erkannt wird. AI Swing Yen verwendet keine riskanten Methoden wie Gri
Bar Time Countdown
Tran Vinh Vu
Indikatoren
Der Bar Time Countdown-Indikator zeigt die verbleibende Zeit an, bevor die aktuelle Kerze (Bar) geschlossen und eine neue geöffnet wird. Er bietet einen klaren Echtzeit-Countdown in Minuten und Sekunden , der Händlern hilft, ihre Ein- und Ausstiege bei sich schnell bewegenden Märkten genau zu timen - insbesondere bei Scalping- oder Ausbruchsstrategien. Die übersichtliche, minimalistische Oberfläche passt sich automatisch an jeden Zeitrahmen und jedes Symbol an. Der Countdown wird sekündlich aktu
FREE
Sessions and Bar Time
Tran Vinh Vu
Indikatoren
Der Sessions- und Bar Time-Indikator ist ein professionelles Hilfsmittel, das Ihr Trading-Bewusstsein und Ihre Timing-Präzision auf jedem Chart verbessert. Er kombiniert zwei Schlüsselfunktionen, die jeder Trader braucht - die Visualisierung der Marktsession und den Echtzeit-Bar-Countdown - in einer übersichtlichen, effizienten Anzeige. Hauptmerkmale: Kerzen-Countdown-Timer - Zeigt die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze an und hilft Ihnen, neue Balkenformationen vorauszusehe
FREE
AI Ultra XGold Pro
Tran Vinh Vu
1 (3)
Experten
AI Ultra XGold Pro ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation, der für eine intelligente Automatisierung Ihrer Goldhandelsstrategie entwickelt wurde. Angetrieben von einem fortschrittlichen KI-Vorhersagemodell, analysiert dieser EA kontinuierlich die Marktbedingungen. Speziell für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen optimiert Standardmäßig lässt der EA mehrere Aufträge gleichzeitig zu. Diese Trades sind nicht Teil einer Grid- oder Martingale-Strategie - jeder Auftrag ist unabhängig und
AI Stoch Crypto
Tran Vinh Vu
Experten
AI Stoch Crypto ist ein fortschrittliches KI-gestütztes Handelssystem, das speziell für den Krypto-Markt entwickelt wurde. Es nutzt ein maschinelles Lernmodell, das auf das Verhalten des Stochastik-Indikators trainiert wurde, um die Preisdynamik zu analysieren und die kurzfristige Marktrichtung auf dem M15-Zeitrahmen vorherzusagen. Das für BTCUSD und ETHUSD optimierte System wertet kontinuierlich überkaufte und überverkaufte Bedingungen, Marktzyklen und Momentumverschiebungen aus, um präzise un
Auswahl:
Stephen J Martret
2752
Stephen J Martret 2025.09.30 02:25 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Haikal Bin Mohd Hanafiah
397
Haikal Bin Mohd Hanafiah 2025.09.29 12:46 
 

Just trust the process!

Antwort auf eine Rezension