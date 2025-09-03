AI Ultral Yen - Intelligenter kurzfristiger Handel für USDJPY

AI Ultral Yen ist eine intelligente Handelslösung, die speziell für USDJPY im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es basiert auf einer kurzfristigen Vorhersagestrategie, identifiziert Marktchancen mit hoher Wahrscheinlichkeit und führt Trades mit Präzision aus.





Im Gegensatz zu riskanten Grid- oder Martingale-Systemen verfolgt AI Ultral Yen einen sauberen und disziplinierten Ansatz. Er kann mehrere unabhängige Positionen auf einmal eröffnen, die jeweils mit einem eigenen Stop-Loss und Take-Profit abgesichert werden.





Merkmale

- Vollständig automatisierter Handel - kein manuelles Eingreifen erforderlich

- Strenger Stop-Loss-Schutz - Schützt das Kapital mit disziplinierten Risikolimits

- Schließen bei entgegengesetztem Signal - Minimiert das Risiko von Trendumkehrungen

- Trailing Stop Loss - Sichert Gewinne, wenn sich die Trades zu Ihren Gunsten entwickeln

Anforderungen

Handels-Paar: USDJPY

Zeitrahmen: H1

Empfohlene Einzahlung: $800 oder 800 Cents für 0.01

Konto-Typ: Absicherung

Einrichtung

- H1-Zeitrahmen-Chart für USDJPY öffnen